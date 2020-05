JEDAN STAN, DVA ILI DVOETAŽNI? Dokumenti otkrivaju kako je Krstičević došao do nekretnina u centru Zagreba i za kakav ‘sitniš’

Kupoprodajni ugovori, izvatci iz zemljišnih knjiga i prethodna imovinska kartica dokazuju kako je Damir Krstičević vlasnik dva stana na Novoj Vesi koja je od MORH-a kupio po povlaštenoj cijeni, a ne, kako on tvrdi, jednog dvoetažnog kojeg je kupio u punom iznosu

Nedavno je otkriveno kako je Ministarstvo obrane po povlaštenoj cijeni prodalo dva stana u Novoj Vesi u Zagrebu bivšem ministru Damiru Krstičeviću, koji tvrdi da mu je dodijeljen jedan dvoetažni stan. No, Index je pročešljao dokumente i otkrio kako Krstičević nije u pravu. Naime, sam je u siječnju u imovinskoj kartici koja je objavljena na stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa naveo kako posjeduje dva sporna stana, a uz njih i još jedan, također u metropoli.

No, po kriterijima Ministarstva hrvatskih branitelja, “osoba koja je stambeno zbrinuta odgovarajućim stanom nema pravo na ponovno zbrinjavanje dodjelom drugog stana”. Što je još važnije u članku 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a Krstičević ga spominje kao osnovu svog stambenog zbrinjavanja, piše: “Stanar može pod uvjetima propisanim ovim Zakonom kupiti samo jedan stan.”

Dakle, Krstičević je vlasnik više stanova mimo dva propisa. Da bi to prikrio, osmislio je dvoetažni stan u Novoj Vesi, no iz imovinske kartice je jasno da se radi o dva stana. Manji stan od 50,11 kvadrata se nalazi u prizemlju zgrade i bivši ministar ga procjenjuje na 740.000 kuna. Veći stan se prostire prvim katom zgrade u površini od 112,52 kvadrata, a Krstičević smatra da vrijedi oko 1,6 milijuna kuna. Za oba stana je naveo isti način stjecanja.

“Na neki drugi način, kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, kupnjom od drugog izvora dohotka, dar roditelja od prodaje poljoprivrednih proizvoda.”

Za dijete dobio 50 kvadrata

No, do siječnja ove godine, Krstičević je ta dva stana u imovinskoj kartici spominjao kao jedan od 160,55 kvadrata vrijednosti 1.586.234 kune. No, zašto je prije četiri mjeseca napisao ono što sada želi negirati? Razlog leži u tome što je krajem siječnja otkriveno da je u imovinskoj kartici umanjio vrijednost i kvadraturu vikendice u Žaboriću kod Šibenika. Nakon toga je, pazeći da opet ne pogriješi, prepisao podatke o svojim nekretninama iz zemljišnih knjiga.

Ali, to znači da zemljišne knjige samo potvrđuju kako je u Novoj Vesi dobio dva stana. U opisu manjeg stana stoji kako se “sastoji od sobe, kuhinje, spremišta, kupaonice i hodnika”, dok se veći stan, prema izvatku iz zemljišnih knjiga “sastoji od četiri sobe, kuhinje, kupaonice, WC-a, izbe, hodnika i loggie.”

I u MORH-u inzistiraju na jednom stanu, pa tako u njihovom odgovoru stoji da je Krstičeviću “dodijeljen dvoetažni stan, a ne dva stana”. No, kada je otkriveno da mu je veći stan prodan 1998. godine, a manji 2000. ustvrdili su da je “navedeni stan bio u naravi kao dvoetažni, ali se jedna etaža nije mogla koristiti dok se nije riješila građevinska povezanost” te da mu je manji stan prodan nakon što je rođenjem djeteta “ostvario pravo na dodatni broj kvadrata”.

No, pravi se odgovor ipak krije u kupoprodajnim ugovorima koji kazuju da je MORH 30. lipnja 1998. godine od “Ves gradnje” kupio četverosobni stan “na prvom katu objekta lijevo, ukupne površine 111 metara kvadratnih” za 1.516.643 kune. U ugovoru piše da je “Ves gradnja” obvezna MORH-u predati stan do 1. rujna 1998. godine. Dva dana kasnije, MORH ga prodaje Krstičeviću za 86.645,24 kune, uz garažu za 38.857,63 kune.

Kupio drugi stan dan nakon poraza HDZ-a

Krstičević je zaista posjedovao jedan stan do početka 2000., jer je 26. studenoga 1999. MORH otkupio manji stan za 685.407,30 kuna te ga kasnije preprodao Krstičeviću aneksom ugovora o kupoprodaji većeg stana “na temelju zahtjeva kupca” za svega 49.530,86 kuna, jer su obje strane suglasne da je “prilikom izračuna cijene stana pogrešno obračunata površina stana i struktura stana što je imalo za posljedicu umanjenje cijene stana”. Tako, prema aneksu ugovora MORH Krstičeviću prodaje “dvoetažni stan površine 160,55 metara kvadratnih koji se sastoji od pet soba, dvije kuhinje, dvije blagovaonice, izbe, kupaonice, nužnika, dva hodnika i lođe.”

Zanimljivo je i da je aneks potpisan istog dana kad ga je Krstičević zatražio, 4. siječnja 2000., samo dan nakon što je HDZ doživio svoj prvi poraz na izborima. No, postavlja se pitanje zašto je MORH, čak i ako je trebalo ispraviti podatke, posebnim ugovorom kupio manji stan od Ves gradnje i zašto u tom ugovoru nema spomena o pogrešno obračunatim kvadratima većeg stana?

Porezni obveznici su tako temeljem MORH-ovog nekretninskog posredovanja dva stana i garažno mjesto Damira Krstičevića platili Ves gradnji ukupno 2.202.050,30 kuna, da bi ih on kupio za 175.033,73 kune, a u imovinskoj kartici ih ukupno procjenjuje na 2.390.000 kuna.