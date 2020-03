JEDAN POPISIVAČ STANOVNIŠTVA MOŽE ZARADITI I DO 6000 KUNA: Evo kako možete postati jedan od njih

Uvjeti za popisivače su punoljetnost, završena srednja škola i osnove rada na računalu

Od 1. travnja do 7. svibnja 2021. trajat će novo popisivanje stanovništva, a prvi puta iduće godine stanovnici će se moći i sami “popisati” i to online preko e-građanina. Damir Plesac iz Državnog zavoda za statistiku je na N1 pojasnio kako će se provoditi popis stanovništva, kako postati popisivač i koje su novosti vezane uz to. Plesac kaže da njima, kojima je posao baviti se popisom stanovništva, uvijek nedostaje vremena, no da uvijek uspiju napraviti sve na vrijeme i da će tako biti i ovoga puta. Dodao je da je Zakon o popisu stanovništva izglasan na vrijeme.

Što se tiče samopopisivanja, Plesac kaže da je 830.000 građana barem jednom koristilo sustav e-građanin te naglašava da i prilikom samopopisivanja jedna osoba može upisati cijelo svoje kućanstvo. Ipak, nije htio prognozirati koliko bi se građana moglo popisati online, ali prema njegovom subjektivnom mišljenju, kada bi se 20 posto građana popisalo kroz e-građanin on bi bio zadovoljan. Manje popisivača na terenu trebat će ako se više ljudi popiše preko interneta, a osim toga, cijeli taj proces je tako jeftiniji.

Kako postati popisivač i kolika je zarada?

U slučaju da popisivač popisuje tročlano kućanstvo tada će minimalno zaraditi 30 kuna, a ako se kućanstvo samopopisuje to stoji manje od 10 kuna. Plesac je na N1 otkrio da će angažirano biti oko 8.000 popisivača, 1.250 kontrolora, 200 instruktora i 45 koordinatora. Osim toga, navodi da će angažirani biti i članovi županijskih popisnih povjerenstava, članovi ispostava i popisnih centara. Ukupno, na terenu bi trebalo biti angažirano oko 10.000 osoba. Što se tiče zarade popisivača, u DZS-u procjenjuju da bi prosječno jedan popisivač mogao zaraditi cifru u iznosu od 5.000 do 6.000 kuna.

“Što više osoba popiše, to će više zaraditi”, govori Plesac. Oglas za popisivače će DZS vjerojatno oglasiti u veljači 2021. Uvjeti za popisivače su punoljetnost, završena srednja škola i osnove rada na računalu. Njegova “obuka” sastoji se od slušanja instruktaže i polaganja ispita. Tek nakon toga postaje popisivač. Plesac ističe da će i pri ovom popisu, baš kao i tijekom prijašnjih, biti zastupljeni pripadnici nacionalnih manjina.

“Za pripadnike nacionalnih manjina razmjerno postotku u ukupnom broju stanovništva na nekom području bit će zastupljen i broj popisivača. Ako primjerice u Osijeku ima 10 posto pripadnika nacionalne manjine, onda će biti i 10 posto popisivača te manjine u Osijeku”, kazao je Plesac za N1.

