JEDAN OD SUDACA KOJI JE BIO NA KERUMOVOJ KORONAFEŠTI: ‘Nisam znao da je riječ o njegovu prostoru, pozvao me Mornar’

Sudac Bruno Klein: ‘Nisam znao da se radi o prostoru Željka Keruma jer me na rođendan pozvao Ivica Mornar s kojim igram mali nogomet’

U konobi Željka Keruma “Pršut” u Kaštelima nedavno je usred pandemije pet utjecajnih sudaca iz Splita, među kojima šefovi dvaju sudova, besplatno pilo i jelo na proslavi rođendana bivšeg nogometaša Ivice Mornara. Danas je predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa obavio je da je pokrenuo postupak pred mjerodavnim sudačkim vijećima protiv suca Brune Kleina, predsjednika Županijskog suda u Splitu, Silvija Čovića, predsjednika Upravnog suda u Splitu, Dinka Mešina, glasnogovornika Županijskog suda u Splitu, Mihe Mratovića, suca Županijskog suda i Tomislava Zlodre, suca Općinskog suda u Splitu.

“Kad sam došao na to mjesto bilo je do deset ljudi, zadržao sam se manje od sat vremena i otišao. Nisam znao da se radi o prostoru Željka Keruma jer me na rođendan pozvao Ivica Mornar s kojim igram mali nogomet. Ukoliko se pokrene kakav postupak i utvrdi eventualna moja odgovornost spreman sam snositi posljedice”, izjavio je za Slobodnu Dalmaciju predsjednik Županijskog suda u Splitu Bruno Klein.

Na pitanje smatra li odlazak u Kerumovu konobu potencijalnim sukobom interesa, Klein je rekao da Kerum nema ni jedan postupak pred Županijskim sudom u Splitu.

Licemjerno ponašanje

Ustavni stručnjak prof. dr. Mato Palić nazvao je ovakvo ponašanje sudaca licemjernim. “Ljudi ignoriraju mjere. No ovo je puno gora situacija, jer sudac nije običan građanin. Sud postoji da čuva zakon i ustavni poredak, a ne da suci mogu kršiti zakone, a onda drugima određivati što je pravo, a što krivo”, dodao je.

