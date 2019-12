JEDAN OD SINDIKALNIH ČELNIKA ODGOVORIO NA PITANJE KOJE SVE ZANIMA: Zašto za ovu ponudu Vlade neće biti referenduma?

Mihalinec o sporazumu sindikata i Vlade: ‘Ono što smo tražili na početku, to smo dobili na kraju’

Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec u razgovoru za RTL komentirao je sporazum Vlade i sindikata kojim se nakon 36 dana prekida štrajk u školama. “Ono što smo tražili na početku, to smo dobili na kraju. Jedini kompromis na koji smo pristali je bila dinamika postizanja povećanja koeficijenta od 6,11 posto, a za svo nenastavno osoblje povećanje plaće od 6,11 osoblje”, rekao je Mihalinec.

Objasnio je da nenastavnom osoblju nisu tražili povećanje koeficijenata jer ne zaostaju za ostalim javnim službama. “I nije bilo primjereno dizati njihove koeficijente jer bi tada nastala razlika i oni bi imali prevelike koeficijente u odnosu na ostale u javnim službama. Iz tog smo razloga za njih dogovorili dodatke koji idu u jednakim iznosima i jednakom dinamikom kao i za nastavnike. Nenastavno osoblje je u jednakom tretmanu kao i nastavnici i mi ih nismo zaboravili i ostavili, bili su nam izuzetno važni”, rekao je Mihalinec.

‘Taktička borba’

Na pitanje zašto tako nisu govorili otpočetka, nego su tražili povećanje koeficijenta za sve, Mihalinec je rekao da su “sve to bile naše taktičke borbe”. “Upravo zato smo i bili tako ustrajni i uspjeli smo. Ono što smo postavili na početku, to je bilo 6,11 posto povećanje koeficijenta za visoku stručnu spremu, odnosno koeficijent 1,406, to je danas s Vladom i dogovoreno”, rekao je Mihalinec.

“Cijeli ovaj proces vode Sindikat hrvatskih učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama. Princip rada u oba sindikata je takav da kada postavimo zahtjeve, ukoliko ih postignemo, tada odluke donose tijela sindikata. Ukoliko nismo postigli do kraja naše zahtjeve tada pitamo članstvo je li im dovoljno”, objasnio je Mihalinec razlog zašto za ovaj sporazum nisu tražili izjašnjavanje članstva.

Dodao je da su ovaj put postigli cilj od 6,11 posto povećanja koeficijenata te povećanje plaća za nenastavno osoblje i povećanje plaća za tajnike i računovođe. “Tada mi nemamo potrebe pitati članstvo nego te odluke donose tijela sindikata”, rekao je Mihalinec i dodao da su Veliko vijeće Sindikata hrvatskih učitelja i Središnji odbor Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama jednoglasno prihvatili odluke.

Što ako Preporod bude protiv?

Na pitanje što ako se članstvo Sindikata Preporod izjasni protiv prijedloga, Mihalinec je rekao da se u tom slučaju “ništa neće dogoditi”. Objasnio je i zašto su pristali da se dani nadoknade neće platiti profesorima.

“U danima štrajka nastavnici nisu radili s djecom. Upravo zato jer je štrajk plaćen, ti dani kada nisu radili s djecom, nastavnici imaju moralnu obvezu, kada nadoknađuju sate kada nisu radili s djecom, nadoknade bez traženja dodatnih sredstava”, rekao je Mihalinec za RTL.

