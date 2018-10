JEDAN OD ORGANIZATORA PROSVJEDA U VUKOVARU: ‘Očekujemo 20.000 ljudi, ne trebaju nam stranačka obilježja’

Organizatori vukovarskog prosvjeda najavljuju stroge reakcije na provokacije, te dodaju da političkim porukama nema mjesta

Tomislav Josić, jedan od organizatora i govornika na današnjem prosvjedu, rekao je kako bi trebalo doći oko osamdesetak autobusa, te da se očekuje nekih 20.000 ljudi. Dodao je i kako će se na provokacije odmah reagirati, te da političke parole nisupoželjne, piše N1.

Siti stranaka

“Siti smo stranaka. Ne trebaju nam stranačka obilježja”, rekao je Josić, najavivši kako će prosvjednici dolaziti s braniteljskim zastavama. Osim njega, na prosvjedu će govoriti gradonačelnik Ivan Penava i Danijel Rehak koji se bavi istraživanjem ratnih zločina, a čitat će se i svjedočanstva žrtava.

Ponovo se naglašava kako ovo nije prosvjed protiv premijera Plenkovića već prosvjed protiv svih premijera do sada, protiv svih koji su vodili razne institucije, protiv svih koji nisu htjeli izvući stvari ispod tepiha i nešto napraviti.

Ratni zločinci i silovatelji zastićeni ‘kao medvjedi u zoo vrtu’

Hrvati iz Vukovara kažu da tamo još žive ljudi odgovorni za ratne zločine i silovanja, a na pitanje kako to da nisu procesuirani, Josić odgovara: “Zaštićeni su kao medvjedi u zoološkom vrtu, ima čovjek protiv kojeg postoje optužbe za silovanje. Zašto pravosuđe vjeruje onome tko je to radio, a ne samoj žrtvi, to njih pitajte”.

Dodaje da su svi pozvani na prosvjed, pa i Srbi iz Vukovara, jer bi svatko tko je činio ratne zločine trebao za to odgovarati, ali da se ni do sada u Koloni sjećanja nije pojavio nitko od srpske manjine. Upitan boje li se Srbi za svoju sigurnost Josić odgovara: “Mi bi se trebali bojati više nego oni, oni su to činili”.

Brojni prosvjednici pristižu u središte Vukovara

Dva sata uoči najavljenog početka prosvjednog skupa čije je održavanje u Vukovaru prije nešto više od mjesec dana inicirao vukovarski gradonačelnik Ivan Penava zbog nezadovoljstva radom državnih institucija na procesuiranju ratnih zločina, u središte Vukovara pristižu brojni prosvjednici.

Kako se može vidjeti po registracijskim tablicama osobnih automobila i autobusa kojima su doputovali, prosvjednici su u Vukovar došli iz svih krajeva Hrvatske. Mnogi su ogrnuti hrvatskim zastavama, na kojima su ispisana imena mjesta iz kojih dolaze: Odžaka, Zaprešića, Škabrnje, Zadra, Koprivnice, Vinkovaca, Gospića, Rijeke i drugih mjesta.

Dolazak u Vukovar mnogi su iskoristili i za posjet Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata i Ovčari, gdje polažu vijence i cvjetne aranžmane te pale svijeće, kao i kod Kamenog križa na ušću Vuke u Dunav.

Na ruku organizatorima ide i lijepo vrijeme.

Održavanje skupa inicirao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji će se i obratiti s pozornice na Trgu Republike Hrvatske. Ratna svjedočanstva potom će iznijeti nekoliko hrvatskih branitelja i ratnih stradalnika, nakon čega bi skup trebao i završiti, bez obraćanja drugih govornika.