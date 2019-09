JEDAN OD NJEGOVIH NAJBLIŽIH SURADNIKA TVRDI: ‘Kada bi Bandić povukao svoje ljude iz parlamenta, Vlada bi pala. Ako bude stjeran uza zid…’

Kalinić navodi da je jedino vrijeme kada nije bilo dogovora između Vlade i Grada Zagreba bilo za vrijeme vlade Zorana Milanovića

Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, gostovao je u N1 emisiji “Novi dan” gdje je komentirao Milana Bandića, izgradnju novog Spomenika domovini u Zagrebu, gradonačelnikov odnos prema vladajućima te o problemu sigurnosti s kojim će se Hrvatska morati suočiti. Premda je Spomenik domovini postoji na Medvednici, danas su počeli radovi na njegovoj izgradnji na drugoj lokaciji.

“Bili su prijedlozi da se pored spomenika na Medvednici napravi i spomenik u centru grada. Ovo je jedna od najkvalitetnijijh lokacija u gradu. Uvijek imate koliko ljudi toliko i mišljenja, ali kada bi se htjeli složiti sa svima ne bi ništa napravili”, rekao je Pavle Kalinić na N1.

Kada se govori o ostavci Milana Bandića na gradonačelničko mjesto, Kalinić komentira da je Bandić tip čovjeka koji ne odustaje. Dodaje da je “Bandić sa šest mandata pokazao da ostaje do kraja”. Na pitanje hoće li Bandić krenuti u utrku za Pantovčak, Kalinić je mišljenja da neće. U vezi Bandićeva odnosa s premijerom Andrejem Plenkovićem, Pavle Kalinić komentira da je riječ o uobičajenom političkom odnosu.

“To je u politici sve vezano uz štednju i odnos snaga. Stranka Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti je neophodna u Saboru, jednako kao što je HDZ neophodan u gradskoj skupštini, nema tu nikakvih iznenađenja. S Bandićem se uvijek može postići dogovor”, rekao je Kalinić.

“Problem okretišta tramvaja u Dupcu je Milan Bandić riješio u nekoliko mjeseci. On ima socijalnu inteligenciju. Kada bi Bandić povukao svoje ljude iz parlamenta, vlada bi pala. Ipak, mislim da on to ne bi nikada učinio, osim ako bi bio stjeran uza zid”, kaže Kalinić.

Što bi to točno značilo Kalinić nije odgovorio, ali je kazao da Bandić nije čovjek za sukobe nego za dogovor. Kalinić navodi da je jedino vrijeme kada nije bilo dogovora između Vlade i Grada Zagreba bilo za vrijeme vlade Zorana Milanovića.

“GUP mora biti prihvaćen, suluda je situacija da grad mora imati suglasnost Ministarstva graditeljstva, što je ostavština Anke Mrak Taritaš. Očekujem da će dobiti suglasnost. Ne može se uvijek zaustavljati projekte. Je li projekt dobar ili ne to se najbolje izvalorizira na tržištu. Kažu pogodovalo se privatnicima, pa nitko neće uložiti, a da ne bi dobio”, rekao je Kalinić.

Na pitanje poklanja li Grad investitorima zemlju, Kalinić kaže da u ovom konkretnom slučaju ne, ali navodi mnoge slučajeve iz Srbije, Mađarske, Slovačke i Češke gdje se zemlja besplatno davala da bi se izgradile tvornice i da bi se zaposlili ljudi. ” U ovom slučaju se zna koja je cijena i oni koji su nezadovoljni ponudom mogu ponuditi više”, kazao je.

