JEDAN OD NAJBIZARNIJIH SKANDALA IKAD: Pupovac objavio kakve mu poruke šalje Milanović: ‘Srami se bijedniče, naroljao si dnevnice…’

Saborski zastupnik Milorad Pupovac na svom je Facebooku objavio poruke koje mu je slao predsjednik Zoran Milanović. Napravio je to uoči press konferencije koju uživo možete pratiti OVDJE.

“Jučer je Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske kazao da sam “prljav”. Malo je dana u ovih 30 i više godina mojeg javnog djelovanja u kojima nisam primio pismo ili poruku u kojoj mi ekstremni desničari ili od njih zaluđeni ljudi šalju poruke da sam “prljav” ili “smrdljiv”. Dobro sam naučio što to znači i još više pazio da nakon toga budem još pročišćeniji. Došli su dani mi zbog izraženog mišljenja kao saborskog zastupnika Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske kaže da sam “prljav”. Tom svojom izjavom on me je razriješio obaveze da ne objavljujem poruke koje mi je poslao nakon što sam iznio svoje viđenje postupka izbora predsjednika Vrhovnog sud i neophodne reforme pravosuđa”, napisao je Pupovac.

“Srami se bijedniče. Uživaj u nemorlano stečenim nekretninama u Preradovićevoj. Moja greška. Trebalo je to prodati i podijeliti siromašnim Banijcima”, piše Milanović Pupovcu.

“Na kojima parazitiraš”, nastavlja predsjednik. “Srpski narod procvast će u Hrvatskoj kada se otarasi tebe i tvojih lopova. Dnevnice koje si naroljao kao moj promatrač u Europarlamentu, da si čovjek podijelio bi siromašnim ljudima u Majskoj Poljani, a ne kupovao kuće i stanove. A njih obasipao darovima onog čaršijskog ološa iz Beograda”.