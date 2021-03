JEDAN KANDIDAT JE ZBOG BANDIĆA U NEZGODNOM POLOŽAJU; Analitičar: ‘Trebao bi mijenjati slogan, ali plakati su već polijepljeni…’

‘Kod nas je jedna stvar nevjerojatna – da biste bili čistač u gradskoj upravi treba vam potvrda o nekažnjavanju, ali da bi se kandidirali za gradonačelnika – ne treba’

Nakon što je noć proveo u pritvoru zbog prijetnji susjedu, predsjednik dubrovačkog SDP-a Jadran Barač u nedjelju je podnio neopozivu ostavku na mjesto čelnika te stranke te se povukao iz utrke za gradonačelnika Dubrovnika. Politički analitičar Zoran Pucarić u Dnevniku N1 rekao je da je sukob očito prešao neke granice, čim se on sam prijavio policiji i proveo noć u pritvoru.”On slovi za časnog političara mlađe generacije, pa mislim da se od njega ništa drugo osim ostavke nije ni očekivalo”, dodao je Pucarić.

Govoreći o tome koliko je vjerodostojnost važna u politici, Pucarić je ukazao na jednu očiglednu nelogičnost. “Kod nas je jedna stvar nevjerojatna – da biste bili čistač u gradskoj upravi treba vam potvrda o nekažnjavanju, ali da bi se kandidirali za gradonačelnika – ne treba. Frano Vlahušić ima jednu presudu i jedan proces koji se odugovlači. Mislim da bi se on mogao povući, jer su mu konkurentni političari mlađe generacije.

Osim njega, Željko Sabo se također kandidira ponovno u Vukovaru. Neki političari u nekim sredinama s porukama koje šalju i svojom retorikom očito prolaze i birači toleriraju neke takve – ne nepodopštine, jer to presuda nije, no očito im toleriraju”, rekao je Pucarić. Prema novom zakonu, svi s presudom u kojoj im je kazna duža od šest mjeseci ne mogu se kandidirati. “Bilo bi najrazumnije da se takvi kandidati ne kandidiraju, jer bi to ljudima bilo neprihvatljivo – da se ljudi s takvom prošlošću mogu kandidirati”, rekao je Pucarić.

Kriva reakcija Škare Ožbolt

Kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu, Vesna Škare Ožbolt, ponovno je u nedjelju odbacila optužbe za plagiranje izbornog programa te ustvrdila da je njezina službena web stranica hakirana i nedopušteno mijenjana jer smeta drugim kandidatima u kampanji za lokalne izbore. Pucarić kaže da ga čudi njezina reakcija.

“Ako je nešto hakirano, kada su je pitali je li hakirano, trebala to reći, a ne brisati panično, pa sada reći da je bilo hakirano. Ne vjerujem da je ona to svjesno išla raditi, možda je netko iz njenog tima pogriješio, ali svakako je krivo reagirano. Prostora za ovakve kardinalne grešne nema, ako joj se podmeće trebala je drugačije reagirati”, rekao je Pucarić.

Klisović bi trebao promijeniti slogan, ali…

Domovinski pokret u Zagrebu je predstavio kandidaturu Miroslava Škore za gradonačelnika Zagreba, a pozornost korisnika interneta privukao je slogan “Grad za sve nas”, koji je identičan sloganu lokalne udruge iz Srijemske Mitrovice.

“Teško jeste napraviti slogan, ograničen je prostor, no agencija koja je to trebala raditi trebala je provjeriti sve. Slogan koji je Škoro odabrao trebao bi sugerirati da će sve biti transparentno, da neće biti protežiranih… Slogan Joška Klisovića ‘Miran čovjek za Zagreb’ je rađen prije smrti Milana Bandića i sugeriralo se da je on suprotan Bandiću. No sada Zagrebu treba čovjek koji će mijenjati paradigmu. On bi trebao mijenjati slogan, ali plakati su već polijepljeni, pa je to sada nezgodno”, rekao je Pucarić.

HDZ-ov kandidat za prvog čovjeka Splita Vice Mihanović izašao sa svojim sloganom za izbore “ViceGradonačelnik”. “Boris je prekaljeni dizajner, ali to se lako hvata. Namjera je bila istaknuti ga kao kandidata i uspjeli su – Vicekandidat dobro se pamti”, rekao je Pucarić za N1.

