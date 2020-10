JEDAN EUROPSKI GRAD UVODI NAJVIŠI STUPANJ MJERA: Zatvaraju se apsolutno svi barovi, a rad od kuće postaje od najveće važnosti

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno je 258 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) 1512

U Hrvatskoj je jučer preminulo 5 osoba, ukupno 298

296 pacijenata je na bolničkom liječenju, a 25 na respiratoru

U svijetu je zaraženo 35.139.699

Oporavilo se 26.128.410, a umrlo 1.038.021

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Novi Zeland ponovno pobijedio virus

7:04 – Novozelandska premijerka Jacinda Ardern najavila je u ponedjeljak ukidanje mjera uvedenih u Aucklandu radi suzbijanja drugoga vala epidemije koronavirusa, ustvrdivši da je njezina zemlja “ponovno pobijedila virus”. Novi Zeland u svibnju je potpuno zaustavio prvi val koronavirusa zahvaljujući strogim mjerama, a za zemlja zabilježila je niz od 102 dana bez novozaraženih osoba. No, novo žarište epidemije otkriveno je u kolovozu u najvećem gradu Novog Zelanda, što je vlasti prisililo da za milijun i pol stanovnika Aucklanda ponovno odrede stroge mjere potpunoga zatvaranja koje su trajale tri tjedna, sve do početka rujna. Nakon toga u tom gradu na sjeveru zemlje 12 dana nije zabilježen nijedan novi slučaj zaraze koronavirusom te je premijerka Ardern potvrdila da je epidemija sada pod kontrolom, pozdravivši stanovnike koji su morali izdržati novi lockdown. “Stanovnici Aucklanda i svi Novozelanđani držali su se plana koji je dosad uspio dva puta. I ponovno su pobijedili virus”, rekla je premijerka. Uspjeh je za nju došao u pravom trenutku, s obzirom na to da se 17. listopada održavaju parlamentarni izbori. Velika je vjerojatnost da će Ardern nakon izbora ostati na čelu vlade. Premijerka je dodala da će od srijede u Aucklandu vrijediti najniža razina borbe protiv pandemije, koja vrijedi za ostatak zemlje. To znači da više neće biti nikakvih ograničenja javnoga okupljanja. No, Ardern je upozorila da ne treba “spavati na lovorikama”.

Velika Britanija će cijepiti samo starije i najugroženije

7:03 – Predsjednica britanskoga povjerenstva zaduženog za cjepivo protiv koronavirusa Kate Bingham rekla je da cijepljenje cijele populacije u Velikoj Britaniji neće biti moguće te da će se cijepiti prvenstveno stariji i zaposlenici koji su izloženi najvećem riziku. “Neće se cijepiti mlađi od 18 godina. To je cjepivo namijenjeno samo odraslima, osobama starijim od pedeset, zdravstvenim radnicima i djelatnicima u domovima za starije i nemoćne”, rekla je Bingham u razgovoru za Financial Times, nakon izjave premijera Borisa Johnsona koji je rekao kao očekuje da će sljedećih nekoliko mjeseci pandemije biti teški, ali da će se sve radikalno promijeniti od proljeća. “Ljudi govore o tome da će se u određenom trenutku cijepiti cijela populacija, ali to je pogrešno”, rekla je Bingham dodavši da bi cijepljenje zdravih osoba, koje su izložene mnogo manjem riziku od teških posljedica bolesti COVID-19, “moglo nanijeti određenu štetu”. Velika Britanija prešla je u nedjelju prag od 500.000 slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih je umrlo 42.300, što je najviše u Europi. The Times je prošloga tjedna, citirajući znanstvenike, izvijestio da bi cjepivo protiv COVID-19 u Britaniji moglo biti dovršeno za samo tri mjeseca, dodavši da zdravstveni djelatnici procjenjuju da bi sve odrasle osobe mogle primiti dozu cjepiva u roku od šest mjeseci. Bingham je rekla da je plan vlade cijepiti oko 30 milijuna ljudi, od ukupno 67 milijuna stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva, pronađe li se uspješno cjepivo.

U Parizu najviši stupanj zaštite, od utorka zatvoreni barovi

7:02 – Pariz uvodi najviši stupanj mjera za sprječavanje širenja koronavirusa, što znači da će na dva tjedna, počevši od utorka, biti zatvoreni svi barovi, dok će restorani morati provoditi nove zaštitne mjere kako bi ostali otvoreni, priopćeno je iz ureda francuskoga premijera. Ured predsjednika francuske vlade Jeana Castexa priopćio je da na području Pariza nije primijećen napredak, nakon što su u glavnome gradu prošloga tjedna prihvaćena sva tri vladina kriterija za uvođenje najvišega stupnja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa. Na području Pariza rad od kuće sada mora biti na prvom mjestu “više nego ikad”, a u sveučilišnim predavaonicama ne smije biti popunjeno više od pola njihovih kapaciteta, priopćeno je iz Castexova ureda.

Pojačane restrikcije počet će se primijenjivati od utorka. “Te mjere, nužne u borbi protiv širenja virusa, primjenjivat će se dva tjedna na području Pariza i tri departmana koja ga okružuju”, dodaje se u priopćenju.

Da bi se u gradu provodile mjere najvišega stupnja, broj novozaraženih mora biti veći od 250 na 100.000 stanovnika i 100 na 100.000 među starijom populacijom, dok je najmanje 30 posto kreveta na intenzivnoj njezi rezervirano za oboljele od koronavirusa. Prije tjedan dana restorani i barovi zatvoreni su na dva tjedna u Marseilleu, gradu na jugu Francuske i žarištu širenja zaraze u drugom valu, što je izazvalo prosvjede i neuspješan pokušaj pravne bitke. Restorani u Marseilleu moći će se otvoriti ranije uz iste nove mjere. Francuska je u nedjelju imala 12.565 novozaraženih koronavirusom, a tijekom proteklog tjedna 893 oboljela primljena su na intenzivnu njegu.

Trump tvrdi da je puno naučio o Covidu

7:01 – Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je “puno naučio o COVID-u” te nakratko automobilom izišao iz bolnice Walter Reed u kojoj se liječi kako bi pozdravio okupljene simpatizere. “Puno sam naučio o COVID-u, naučio sam to na vlastitom iskustvu, to je životna škola”, izjavio je Trump u kratkoj video-poruci na Twitteru te zahvalio liječnicima i “velikim domoljubima” koji bdiju ispred bolnice. Ubrzo nakon toga nakratko je izišao iz vojne bolnice Walter Reed u predgrađu Washingtona u kojoj se liječi od petka, kako bi kroz prozor automobila, s maskom na licu, pozdravio simpatizere okupljene ispred bolnice. Taj je potez iznenadio javnost i izazvao žive kritike, posebno zbog mogućnosti izlaganja zarazi agenata tajne službe koji su bili u njegovoj pratnji. Ubrzo nakon toga Bijela kuća priopćila je da se predsjednik vratio u bolnicu. Liječnici su u nedjelju izvijestili kako postoji mogućnost da se američki predsjednik vrati u Bijelu kuću u ponedjeljak, popravi li se njegovo zdravstveno stanje.

U KBC Zagreb 11 zaraženih ušlo preko bolničkog hitnog prijema

Jučer – Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić izjavio je u središnjem Dnevniku HRT-a kako je 11 pacijenata pozitivnih na koronavirus u toj bolnici te da su oni ondje ušli preko objedinjenog bolničkog hitnog prijema. Naglasio je i kako je pozitivno na koronu i osam liječnika te 10 medicinskih sestara te da su u samoizolaciji 28 liječnika i 50 medicinskih sestara.

Ovakva situacija u KBC-u Zagreb, istaknuo je, bila je očekivana jer ondje ima 5800 zaposlenika. KBC Zagreb funkcionira normalno i nije žarište koronavirusa, poručio je Ćorušić.

“To smo očekivali jer kroz KBC Zagreb svaki dan prođe oko 4500 korisnika naših usluga”, podsjetio je i istaknuo da KBC normalno funkcionira.

Istaknuo je i da su 11 pozitivnih pacijenata, koji su primljeni u KBC Zagreb, došli iz drugih bolnica ili su došli na prijem s negativnim brisom na koronavirus, Dodao je da negativan test ne znači da netko možda u sebi nema početni stadij infekcije. Svi su bili negativni na koronavirus, a za vrijeme boravka u bolnici dio ih je postao pozitivan. Je li tu bila riječ o samom pacijentu, odnosno okružju iz kojega je došao, ili pak o nekom od djelatnika koji je kontaktirao s tim pacijentom – teško je sada epidemiološki utvrditi. U svakom slučaju, obavijestili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ne možemo točno utvrditi gdje je i na koji način virus ušao, rekao je ravnatelj KBC-a Zagreb. Na pitanje ima li odgoda u pregledima i operacijama s obzirom na broj liječnika i medicinskih sestara koje su pozitivne na koronavirus, naglasio je da sve ide kao što je planirano jer su se uspjeli organizirati.