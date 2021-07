Dijana Mayer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekla je jutros za N1 televiziju da su se njihovi djelatnici među prvima krenuli cijepiti ljude iz Sisačko-moslavačke županije nakon potresa te da se nisu tada stigli cijepiti i izložili su se riziku od zaraze.

"Od siječnja smo se u mjesec – dva, cijepili u većini i cijepljeno nas je 66 posto sada. No ti će postotci biti i u budućem periodu bolji. Oni koji se iz HZJZ-a nisu cijepili već su preboljeli koronavirus”, rekla je Diana Mayer.

Istaknula je da je s jednom dozom cijepljeno 37 posto stanovništva, tj. 45 posto odraslog stanovništva, a već danas je to za 1-2 posto bolje. "Dio građana je prebolio koronavirus i čekaju da prođe neki period od kada su preboljeli. Često građani provjeravaju i razinu antitijela, pa sami određuju hoće li se cijepiti ili ne, no mi ne gledamo na broj antitijela. Ljudi su se cijepili i nakon mjesec dana od preboljenja. Nije stvar covid-putovnica, stvar je toga da se ljudi cijepe da se ne bi zarazili”, rekla je Dijana Mayer.

Nezadovoljavajuća procijepljenost

Otkrila je da je od svih cijepljenih prvom dozom 36.8 posto starijih od 65, a drugom njih 41 posto. Od ukupne populacije, prema procjeni DZS-a, populacije od 65 godina i starije je 844.862 osobe, dakle 66 posto starijih od 65, procijepljeno drugom dozom.

"To nam nije zadovoljavajuće, jer želimo što veću procijepljenost. Radili smo istraživanja, uglavnom su problem ruralne sredine. Zato su osmišljeni autobusi za cijepljenje. Imamo timove koji idu od kuće do kuće i cijepe one koji su se javili da su zeinteresirani”, rekla je Dijana Mayer.

"Četvrti je val moguć i nastojat ćemo ga odgoditi. Bilo bi idealno da do četvrtog vala ne dođe, a to možemo napraviti sviješću građana da se trebaju cijepiti”, kazala je Mayer koja ističe da smo već naučeni na sve brojke i krizne situacije.

"Brojke su sada 130-140 zaraženih dnevno, no bolje bi bilo da je taj broj dvoznamenkast i manji. Ali jedan dan može doći avion s pozitivnim putnikom, on je u avionu stvorio bar 10 kontakata, koji su imali svoje kontakte… Svakodnevno pratimo situaciju u drugim državama. Delta soj se brže širi, zaraženi brže obolijevaju i treba se cijepiti kako bi se smanjila šansa širenja virusa. Ne bojimo se, ali treba biti oprezan”, rekla je Mayer.

Zašto prisiljavati na cijepljenje?

Komentirala je i raspravu o uvođenju obveznog cijepljenja, rekavši da kod toga postoji otpor. "To je krajnji korak. Ništa nije 100%, ali zašto nekoga prisiljavati? Ljudi se tad pomiču korak unazad. No nama bi to svakako olakšalo. Za velike boginje nitko nikoga nije pitao, svi su bili cijepljeni. Pozivam sve da se cijepe, jer kako se cijepe svi protiv drugih bolesti, tako se trebaju i protiv korone”, rekla je Mayer.