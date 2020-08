JE LI ZRĆE IPAK NOVO ŽARIŠTE ZARAZE? Ministrica i šef HTZ-a tvrde kako nema dokaza da su se strani maturanti ondje zarazili

Jučer su u Hrvatskoj zabilježena 62 nova slučaja zaraze koronavirusom, a broj oboljelih (aktivnih slučajeva) je 553, od kojih je 122 pacijenata na bolničkom liječenju, a na respiratoru njih sedmero. U svijetu je broj zabilježenih slučajeva 19,2 milijuna, a preminulih je 718.298

U Hrvatskoj je trenutno 553 oboljelih od Covid-19, a 122 na bolničkom liječenju

Broj dosad zaraženih u svijetu je 19,2 milijuna, umrlo je 718.298

Dvoje stranih turista zaraženo je u Zagrebu, a skupina njemačkih maturanata na Pagu

Ministrica turizma Nikolina Brnjac tvrdi kako nema dokaza da su se strani turisti zarazili na Pagu

U Sisačko-moslavačkoj županiji nema novooboljelih

8:38 Iz Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije jutros su javili da u toj županiji u protekla 24 sata nije bilo novooboljelih od zarazne bolesti Covid-19.

Stanovnici triju okruga u Irskoj ponovno u karanteni

8:30 Stanovnici triju okruga u Irskoj ponovo će u karantenu nakon naglog porasta broja zaraženih koronavirusom, rekao je u petak premijer Micheal Martin izlažući te prve restriktivne mjere što se uvode u Irskoj na lokalnoj razini. Od ponoći stanovnici Kildarea, Laoisa i Offalyja, oko 368.000 ljudi, ne mogu napustiti te okruge, osim u iznimnom slučaju. Uvodi se policijska kontrola kako bi se osiguralo poštovanje ovih zabrana, rekao je državni tajnik za zdravstvo Stephen Donnelly na tiskovnoj konferenciji održanoj tijekom večeri. Trgovine ostaju otvorene, ali se zatvaraju restorani, barovi, kazališta, muzeji i športske dvorane. Stanovnici Kildarea, Laoisa i Offalyja mogu ugostiti najviše šest osoba u svom domu, a skupovi na otvorenom ograničeni su na 15 ljudi.

Crna Gora u prijelomnoj fazi borbe s koronavirusom

8:28 Crna Gora se u borbi protiv koronavirusa nalazi u prijelomnom trenutku i sada bi se epidemija trebala početi smirivati, rekao je u petak vodeći crnogorski epidemiolog Boban Mugoša, objavljujući da je Covid-19 potvrđen kod 69 osoba u posljednja 24 sata.

“Danima se događa da je broj zaraženih na razini od 15 posto testiranih, što govori da smo došli do granice gdje je prijelomni trenutak i da će se epidemija najvjerojatnije početi smirivati. To zavisi samo od našeg ponašanja koje uvjetuje širenje infekcije”, rekao je Mugoša. “Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1192, a na 100 tisuća stanovnika to je 189”, priopćio je Mugoša, naglasivši da se broj aktivnih slučajeva od kraja prošlog mjeseca prepolovio. No, kako je rekao, pred crnogorskim epidemiolozima je novi izazov, turisti koji će doći otvaranjem granica za zemlje istočne Europe.

‘Nema dokaza da su se strani maturanti zarazili na Pagu’

8:28 Njemački mediji objavili su jučer da je, po povratku s Paga, gdje su bili na maturalnom putovanju, koronavirusom zaraženo deset njemačkih gimnazijalaca. Svi su odsjeli u, kako pišu tamošnji mediji, “hrvatskoj metropoli partijanja Novalji”. Talijanski su mediji, pak, objavili da su i dvije tamošnje maturantice, koje su u skupini od njih 24 također bile na Pag, pozitivne na koronavirus. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac izjavila je u petak kako nema dokaza da su se strani turisti zarazili na Pagu.

“Nema dokaza gdje su se turisti zarazili”, izjavila je ministrica u Dnevniku Nove TV i dodala kako se svi u turističkom sektoru striktno pridržavaju svih epidemioloških mjera.

I direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić. izjavio je da se ne može govoriti o zarazi stranih turista u Hrvatskoj jer to nije potvrđeno. “Može se dogoditi situacija da već dođu u Hrvatsku sa slabim simptomima i onda se vrate nakon inkubacije u svoje zemlje i zabilježe zarazu od korone”, kazao je.