JE LI ZORAN MILANOVIĆ PREKO NOĆI POSTAO HEROJ DESNICE? Čak su se Katarina Peović i Nino Raspudić složili oko jedne stvari

Komentirajući aferu Janaf, oboje ističu kako je potrebno pokrenuti istražno povjerenstvo

Katarina Peović i Nino Raspudić, dvoje profesora s Filozofskog fakulteta i saborskih zastupnika, ali sa suprotnih poliičkih polova, komentirali su za RTL kandidaturu za gradonačelnika, predsjednika i njegov intervju.

Zastupnica Radničke fronte istaknula je kako je Milanović govorio o svemu, ali ni o čemu vrijednome spomena.

“Ono o čemu on ne govori je obespravljena većina, a isto tako strašno je da misli da u Hrvatskoj nema gladnih, ali to me ne čudi jer riječ je o čovjeku koji je bio premijer i za njegova mandata prošao je zakon o predstečajnim nagodbama”, ističe, a slično komentira i Raspudić koji kaže kako ne želi gubiti vrijeme i energiju na Milanovićevo prepucavanje s kritičarima.

MILANOVIĆ SE OPET OBRUŠIO NA PUHOVSKOG I NOVINARE: Na kraju prihvatio šalu na svoj račun: ‘Ja sam nasilni konjokradica, vi-haaa’

‘To se ne događa ni u Kolumbiji’

“Treba se usmjeriti na važnije stvari, a jedna od njih je da je dan prije uhićenja direktor velikog državnog poduzeća ostavio milijune u kešu u kući zamjenice županijskog državnog odvjetnika, žene koja je jedna od troje koja je pisala optužnicu za Agrokor, da govorimo o bilo čemu drugome to je sretanje s fokusa. To se ne događa ni u Kolumbiji”, rekao je Raspudić.

Odgovarajući na pitanje je li Milanović postao heroj desnice, ističe kako to i nije potpuno točno.

“Ne bih to rekao, s onima s kojima se družim i razgovaram, meni se čini jednak omjer. Ljudi vole čuti istinu i onda kada je gruba. No, žao mi je što se ne razgovara o meritumu onoga što je iznosio, primjere oko Gonga”, kaže Raspudić.

Oko jedne stvari se oboje slažu – treba se oformiti istražno povjerenstvo koje bi pročešljalo istražna tijela.

“Ima nekih razloga zašto je istražno povjerenstvo potrebno, očito je da cure informacije, pitanje je jesu li istrage odgađane zbog nekih razloga kao što su izbori, je li riječ o nečasnim radnjama. Ali ono što mene brine jest da imamo sistemsku korupciju od devedesetih, uspješan model poduzetništva u slučajevima kao što su Todorić i Petek i da ti ljudi nisu uhvaćeni s prstima u pekmezu bili bi uspješni poduzetnici”, kaže Peović.

“Ovo smo Povjerenstvo koncipirali da se ne bavi konkretnim slučajem, nego dubljim problemima da pucaju mjere i da cure informacije iz DORH-a. Tu je opasna isprepletenost vrha politike, pravosuđa, vodstva javnih poduzeća i nekakvog polukriminalnog miljea”, dodaje Raspudić.

Kandidiraju li se na lokalnim izborima?

Komentirali su i kandidature za čelna mjesta Rijeke odnosno Zagreba.

“Najvjerojatnije ću biti kandidatkinja, Rijeka je spremna za pravu ljevicu”, rekla je Peović, dok Raspudić nije htio ni potvrditi ni opovrgnuti kandidaturu.

“Nisam ni potvrdio ni negirao, rekao sam samo da je vrijeme da nakon 20 godina Zagreb odahne od Hercegovaca, a onda se vaša kolegica našalila kako i kontinuitet ima svojih vrijednosti, a onda sam se ja našalio da onda imam i slogan – klin se klinom izbija”, zaključio je Raspudić.