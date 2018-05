JE LI ŽIVI ZID POŽELJAN PARTNER NAJVEĆIMA? U HDZ-u i Mostu ne žele ni čuti, a u SDP-u se još nisu usuglasili

U HDZ-u kategorički odbacuju mogućnost koaliranja sa Živim zidom, takvom partnerstvu nisu skloni ni u Mostu, dok u SDP-u jedan potpredsjednik o suradnji sa Živim zuidom kaže jedno, a drugi – drugo

Iz mjeseca u mjesec, iz ankete u anketu, Živi zid u uzlaznoj je putanji i više ne slovi samo za treću političku stranku po snazi već i onu koja bi “uskoro mogla postati druga”. Kako je Živom zidu rasla popularnost, a s njome i nelagoda u HDZ-u i osobito SDP-u, lideri ‘treće stranke’ su se osokolili pa na nedavnom prvom kongresu stranke otvoreno poručili da će, ako dođu na vlast, izvući Hrvatsku iz Europske unije i NATO-saveza.

No, dok u Živom zidu govore o svome dolasku na vlast, gotovo je sigurno da im to ne može poći za rukom samostalno nego samo u koaliciji s nekom drugom većom strankom. Iza toga slijedi pitanje s kime bi Živi zid mogao u koaliciju i kome bi bio poželjan partner.

Sinčić: Želimo reforme, a ne trule koalicije

Sudeći po onome što je predsjednik Živog zida Ivan Sinčić rekao u prilogu RTL-a, nikakva koalicija s SDP-om nije moguća. HDZ nije spominjao.

“Koalicija s SDP-om nije moguća jer bi to završilo kao Most s HDZ-om. Mi želimo reforme i promjene, a ne neke trule koalicije”, rekao je Sinčić.

U HDZ-u kategorički odbacuju mogućnost koaliranja sa Živim zidom. Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković u subotu je iz Šibenika, gdje se održava konferencija župana, gradonačelnika i načelnika iz redova te stranke, odlučno poručio “Ne!” antisistemskim strankama, nedvosmisleno aludirajući na Živi zid i stav te stranke o izlasku iz EU i NATO.

“Jesu li oni svjesni da to znači gubitak milijardi eura, da to znači gubitak radnih mjesta, da to znači ne izgraditi Pelješki most… Dosta je demagogije”, poručio je Jandroković.

Nakon njega je i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ustvrdio da, što se tiče Živog zida kao potencijalne opasnosti, “nema nekog šušura” koji bi uzdrmao HDZ jer je, reče, HDZ “velik i jak”.

Komadina bi razgovarao, Grbin ne vidi smisla

I u Mostu, čini se, nisu skloni partnerstvu sa Živim zidom.

“Oni su davno rekli da nemaju namjeru preuzeti odgovornost i da čekaju da HDZ i SDP odu u veliku koaliciju”, konstatirao je čelnik Mosta Božo Petrov.

Od ‘velikih’ jedino u SDP-u nema jednodušnog stava spram Živog zida. Potpredsjednik stranke i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina kazao je za RTL da je s predstavnicima Živog zida “razgovarao na županijskoj razini”.

“S njima se, po meni, da razgovarati i s njima treba razgovarati”, posve konkretno je kazao Komadina da bi potom posve općenito dodao da sa svakim treba razgovarati.

Drugi pak potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin ne dijeli Komadinino mišljenje te je, na pitanje o eventualnoj koaliciji sa Živim zidom, kratko rekao da “ne vidi što bi SDP time dobio”.

