Reporterka RTL-a Danas Petra Fabijan Kapov danas cijeli dan prati istragu avionske nesreće u Puli, ističe kako se službeno uzrok tragične nesreće u kojoj je pogiunulo dvoje ljudi, još ne zna, ali da je Agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća stigla na mjesto nesreće.

Za sada, o uzrocima nesreće se može samo nagađati. Načelno ocijenjujući, prometni stručnjak Željko Marušić ističe mane ultralakih zrakoplova, te govori kako je u u ovakvim situacija jako rijetko samo jedan uzrok, nego je obično posrijedi lanac uzroka.

Jedan od faktora mogao bi biti i snažniji vjetar, no iskusni pilot Nenad Delić kaže da on ne bi treba biti problem.

"Ako je pilot iskusan bez ikakvih problema se moglo poletjeti", istaknuo je Delić. Naglasio je da postoji mogućnost da je uzrok zatajenje nekih komandi. "Nije to neki avion izgrađen sad s nekom velikom tehnologijom, samo lijepo izgleda pa postoji mogućnost da je nešto oko tehnike", kazao je te na pitanje je li se događa tako malim laganim avionima da ih vjetar odnose: "Nikada nisam čuo da je to bio razlog. Postoji loše upravljanje avionom pa da dođe do gubitka kontrole, ali da vjetar utječe da bi ga srušio baš ne"

HRT neslužbeno doznaje da je pilot bio vrlo iskusan i bila je riječ o novom zrakoplovu.