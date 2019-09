JE LI ZAISTA KRAJ? U HRVATSKU STIŽE ‘UBOJICA LJETA’: Nakon ovoga što nam dolazi, paklene vrućine se više neće vratiti…

Jesen će po ljetu ‘udariti’ jednom jakom, hladnom frontom, a s obzirom na to da je hladan zrak gušći i teži od toplog, on će se poput klina zabiti u vruć i vlažan zrak koji stoji nad nama, prisilit će ga na dizanje, pri čemu nastaju nevremena

Ubojicom ljeta u meteorološkom žargonu naziva se prva jača promjenu vremena pred kraj ljeta, nakon koje se ono više ne vraća, nego kreću umjerenije temperature. A pred nama je upravo to – osjetno hladniji tjedan, najavio je RTL-ov meteorolog Nikola Vikić Topić. Na grafu temperature možemo vidjeti da će sutra još biti vruće, no onda u utorak već desetak stupnjeva manje, a osjet hladnoće dodatno će pojačavati i sjeverac. Nakon toga, će temperatura ponovno blago rasti, ali ne ide do tridesetica.

Na moru će manje zahladnjeti. Razlika između ponedjeljka i utorka je oko pet stupnjeva. No, zapuhat će i jaka bura pa će se činiti hladnije. Onda ide ponovno blago zatopljenje, ali ne doseže 30 stupnjeva, a za vikend stiže novo osvježenje.

Češća kiša i hladnije vrijeme

Što se tiče prognoze za jesen, uskoro RTL-ov meteo tim će dati uskoro i nju, nakon što analiziraju velik broj različitih prediktora i izračuna modela, no zasad kažu kako se čini da ćemo imati nešto češću kišu nego inače. Jesen će po ljetu “udariti” jednom jakom, hladnom frontom, a s obzirom na to da je hladan zrak gušći i teži od toplog, on će se poput klina zabiti u vruć i vlažan zrak koji stoji nad nama, prisilit će ga na dizanje, pri čemu nastaju nevremena.

Zato ćemo ovaj tjedan imati češću kišu i osjetno hladnije vrijeme. Samo će još u ponedjeljak biti vruće. A najviše sunca imat ćemo u srijedu i četvrtak. Ponedjeljak počinje počinje djelomice, čak i pretežno sunčano, ali uz malo više oblaka i višu temperaturu nego danas. Na moru će zapuhati slabo do umjereno jugo, a na kopnu sjeveroistočnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali od 23 do 26.

Pljuskovi s grmljavinom

U središnjoj Hrvatskoj, Zagorju i Međimurju temperatura će sredinom dana biti oko 30 stupnjeva. Onda stižu pljuskovi s grmljavinom, u početku još lokalni, a onda navečer i u noći sve češći i jači. Tad će i temperatura biti u osjetnom padu, a sve pratiti i pojačan sjeverac.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu još jedno vruće i sparno poslijepodne, s temperaturom između 30 i 33. Bit će oblačnije nego u nedjelju, no samo lokalno uz pljuskove, vjerojatniji su oko Požege. Kasnije poslijepodne zapuhat će sjeverac i donijeti blago osvježenje, a glavnina kiše stiže u noći.

Neugodno vruće u Dalmaciji

U Dalmaciji neugodno vruće i sparno, iako će temperatura biti malo niža nego u nedjelju, oko 31. Puhat će slabo do umjereno jugo i bit će više oblaka pa su već mogući lokalni pljuskovi, ponajprije u unutrašnjosti. Navečer i u noći, oni će biti češći i jači, a iza 23 sata zapuhat će bura. Na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici poslijepodne naoblačenje, uz pljuskove, koji će, barem u početku, češći biti u gorju, a onda navečer sve češći i na obali. Iza 17 sati, zapuhat će bura koja će naglo jačati pa će navečer biti svježije.

U utorak na kopnu pretežno oblačno i osjetno hladnije. Povremeno uz još kiše, osobito u prvom dijelu dana. U srijedu i četvrtak sunčanije i toplije, tad je moguć tek poneki pljusak, ponajprije u Lici i Gorskom kotaru, dok je za vikend pak izgledno novo pogoršanje.

Na Jadranu u utorak kiša i pljuskovi, ujutro je moguće i lokalno nevrijeme. Bura će se proširiti na cijelu obalu i ojačati. U srijedu i četvrtak sunčanije i toplije uz slabljenje bure. A za vikend novi pljuskovi. I za kraj, još jednom podsjećamo na pogoršanje u ponedjeljak. Ono prvo stiže na zapad zemlje, i to poslijepodne i navečer, a u noći i drugdje.