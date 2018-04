Gdje su sada obiteljaši, biskupi, Željka Markić, šatoraši…

Križni put Saše Pavlića proteklih je nekoliko dana pratila cijela Hrvatska, a iako su se glavonje iz Vlade tijekom uskrsnih blagdana koje su proveli u krugu svojih obitelji svojski potrudili izignorirati čovjeka koji se Uskrsa s vlastitom odrekao kako bi se pokušao izboriti za stotinjak bolesne djece kojoj su prijeko potrebni lijekovi koje Vlada ne želi platiti, naposljetku su ipak odradili neugodan susret. Premijer Andrej Plenković primio je Sašu, koji je uskoro iz Banskih dvora izašao suznih očiju. Rečeno mu je kako za bolesnu djecu jednostavno nema novca. S druge strane, kupuju se 30 godina stari izraelski borbeni avioni koji koštaju oko tri milijarde kuna. Građani su zbog toga eksplodirali u komentarima na društvenim mrežama, iako bi, skromno ćemo primijetiti, bilo bolje da su se umjesto toga zaputili na Markov trg.

U komentarima ispod članaka koje smo objavili o Saši redaju se komentari u kojima se napada Vladu, šatoraše, predsjednicu koja je šutjela o cijelom slučaju… Mnogi se pitaju gdje su sada obiteljaši, Željka Markić, biskupi i moćnici.



‘A što ste mislili ljudi, da će naši halapljivci i foteljski uguženici odjednom namaknuti novce za bolesnu djecu jer je netko mekog srca im preko pola države nosio drveni križ? Naravno da ima novca za avione – kupljeni su u sukobu interesa i dio novca je išao nekome u džep. Na bolesnoj djeci se ne može tako direktno zaraditi… nisu oni mala Nora Šitum… Dobrodošli u stvarnost.. Za mene i Vas nikoga nije briga… oni rade samo za još dublje uguženje vlastitih guzica u bogatunske fotelje…’, komentirao je Va’Renn Silverbrand.

‘Glavno da je majmunski premijer poduplao svoju težinu. Tako on suosjeća sa svojim narodom. To su naši novci, krv vam blesavu jebem. Doći će na red i ona budala koja kaže da se to njega ne tiče, dao Bog da mu sve uzeli. Crknite Hrvati! Niste za drugo. Sram me što sam Hrvat’, ljutito je komentirao Ivan Janković.

‘Plenkoviću, ne dao Bog pa da tebi ili nekome od tvojih bližnjih bude trebala ikakva pomoć! Sve se vraća, sve se plaća… Sramota i tebe i vladu, kako možete pogledati ljude u oči, djecu? Bolesnu djecu?! Ah, zaboravih pa vi ni ne gledate dalje od svog nosa…’, komentirala je Suzana Gomerčić Mihaljević.

‘Iskreno, nisam očekivala ništa dobro, ali ovakvu bezdušnost i hladnokrvnost nemaju ni životinje! Njima ništa nije sveto, dobro im je jer su sve pokrali i uništili, imaju zdravu djecu, za tuđu ih briga nije! Taj čovjek, kao i svi oni, doslovce mi se gadi, svojom bahatošću, podsmjehivanjem, kao i svi oni! Nedao im Bog da imaju tako bolesnu djecu, jako dobro znam kako je to!’, komentirala je Ljiljana Hlebec.

‘Pa čekaj, jer stvarno mislite da bogati plaču za siromašnima, da lopovi kao što su političari mare za one kojima je pomoć potribna. Da ovaj bahati pajdo ima srca i razumijevanja za smrtnike, e pa nema jer onda ne bi ni bio političar. Pa oni bi mater svoju rođenu prodali za stolicu i lovu!!!!’, kaže Slavko Brzic.

Neki su zazvali i Crkvu, spočitnuvši joj to što se nije osvrnula na žrtvu čovjeka koji je pješice s 20 kilograma teškim križem hodao od Rijeke do Zagreba za bolesnu djecu.

‘Šta se sada nije javio Bozanić i sve one glavonje oko njega . Ako netko ima oni imaju najviše, a javljaju se samo kada ih nitko ništa ne pita. Gdje im je nauk kojem ih crkva uči, samilost, pomoć… Odvratno !!!!!!’, komentirala je Iva Velenik Legac.

Bilo je i onih koji brane Vladu.

‘Smatram da se miješamo u ono o čemu nemamo pojma. Nije državni proračun jedna hrpa iz koje se uzima kako god se želi. Možda su baš ti novci bili namijenjeni za novu vojnu opremu, povučeni iz EU fondova točno za tu svrhu. Ne mogu oni s time upravljati kako žele, a njihova politika ne bi trebala predstavljati njih kao ljude. Vjerujem da bi svi oni pomogli i dali, ljudi su, samo nije to tako jednostavno. Sve su to odvojeni sektori, zdravstvo, vojska, poljoprivreda i sl. Zašto ih miješamo. Dižite bune zbog hrpe žena iz Bosne prijavljenih u Hrvatskoj da bi dobile porodiljni i slične njima. Oni doslovce uzimaju od zdravstva (koje je zaduženo za bolesnu djecu). Na tisuće malih ljudi koji na neki način kradu državu se ne gleda. (Smatramo da su snalažljivi. “Oni kradu nas, pa ćemo i mi njih”). Ali zbrojiti to sve, dobijemo milijunske svote, i dokle god na to zatvaramo oči bolje nam ne bude’, komentirala je Mateja Šega.

Neki su se zapitali i gdje su sada branitelji i članovi oporbe.

‘Maaaaa, gdje su sada branitelji, Živi zid, Mostovci i ostali koji bar trunke srca imaju, da su bar dočekali Sašu s križnog puta iz Rijeke u Zagreb , a zna se zbog čega je to napravio!!!!!! Ne znam!!! Ovo je već ludilo!!!’, napisao je Alen Brus Cesarica.

‘Dok god ljudi u Hrvatskoj budu samo sjedili iza monitora i komentirali iz tople sobe, nema boljeg života u Lijepoj našoj, ne znam tko bi Sašu trebao dočekati nego baš mi, svi mi koji samo kementiramo iz toplih soba’, komentirala je Smilja Vojković.

‘Ljudi moji, u svijetu vlade padaju za puuno manja sranja, mi kukamo po portalima umjesto da lupimo šakom u stol i viknemo dosta… Zar su ljudi i djeca izvan naših granica bolji… Naša djeca umiru dok vladajući idu na skupe operacijske zahvate na naš račun, radimo do groba jer navodno za mirovine nema, gdje djeca da nam rade, nemaju gdje ni kad jer mi moramo do 67., ma ko živ do tad, avione u raspadnom stanju kupujemo, a koliko lijekova i aparata se može za te novce nabaviti… Zato prestanimo pisati i poduzmimo nešto…ovo je strašno za gledati’, komentirala je Vesna Mrazek.

Jedan je čovjek podvukao crtu vezano za ‘hrvatski narod’ u ovakvim situacijama.

‘Lijepo napisao u prvom članku – da mu se trud ne isplati za ovaj šugavi narod gdje svatko gleda svoje dupe i ne mrda dok mu ne gori ili dok nije striktno osobni interes bilo pojedinca ili grupacije. Svaka čast na trudu, ali džabe’, napisao je Karlo Zekić.

‘Gdje je sad onih navodno 70.000 ljudi koji su prosvjedovali protiv Instanbulske konvencije? Očito im djeca nisu važna…’, pita se Gordana Štefinec.

Ima i onih koji u svemu vide neku vrstu zavjere, kao i ružno ciničnih komentara.

‘Čista manipulacija, samo bih pitao tog navodnog gospodina da li su ta djeca imala bolest. Kad je SDP bijo na vlasti zašto nisi onda nosijo Kriz ili nisi smijo nositi komunistima jer bi te zatvorili za mene cisti manipulator.kao prvo ismijava Isusa Crkvu i.sve ostale koji vjeruju mene nije nicim opcinijo jer je se mogao sjetiti i prije cudime kako upravo.sada sve to ima svoj.cilj ko ga zna iscitati’, napisao je Ivica Barišić.

‘Slika se čovjek, voli biti popularan u javnosti, a KRIŽ donosi samo atrakciju i popularnost, zanimaciju javnosti, a podosta i izrugivanja, e kud ode ova pamet i ovaj Svijet….kad završi misiju sa KRIŽOM, put u crkvu pa udijeliti milodar malo svećeniku, malo Bogu…’, napisala je Anita Mokos.