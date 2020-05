JE LI UZDRMAN PLAN O IZBORIMA U LJETO? HDZ dobio pljusku s neočekivanog mjesta: ‘Umjesto normalizacije nameće se politikantstvo’

‘Sa stajališta općega dobra za cjelokupno hrvatsko društvo potrebno postaviti pitanje je li stvarno opravdano gotovo šest mjeseci prije isteka mandata fokus javnosti usmjeravati na zadržavanje ili osvajanje političke vlasti u Hrvatskoj’, napisao je u svome komentaru Ivan Miklenić, glavni urednik Glasa Koncila

Tek što su popustile protuepidemijske mjere, a život se vraća u “novo normalno” stanje, na dnevni red stižu parlamentarni izbori. Iz redova HDZ-a čuje se da bi mogli biti održani usred ljeta, u srpnju, uz objašnjenje da bi na jesen mogao uslijediti drugi val epidemije koronavirusa. Jedan od preduvjeta za održavanje izbora jest raspuštanje sadašnjeg saziva Hrvatskog sabora.

No, Sabor neće biti raspušten ovaj tjedan, što se vidi iz plana rada do petka u kojem uopće nema glasovanja. Dakle, zastupnici se neće još izjašnjavati ni o vladinoj kandidatkinji za glavnu državnu odvjetnicu Zlati Hrvoj-Šipek, već će to, kao i glasovanje o rebalansu državnog proračuna vjerojatno biti idući tjedan piše Novi list.

Umjesto normalizacije – politikantsko nadmetanje

Ako odluka o raspuštanju ovog saziva Sabora bude donesena idućeg tjedna, tada bi predsjednik Republike Zoran Milanović mogao odrediti datum izbora između četiri termina: 28. lipnja, te 5., 12., ili 19. srpnja. Navodno je Milanović sklon omogućiti izbornim kandidatima što dulju kampanju.

K tomu, za odluku o raspuštanju saziva Sabora dovoljno je 76 zastupničkih glasova pa vladajući to mogu učiniti bez oporbe na čelu s SDP-om koji se protivi održavanju izbora usred ljeta. Čini se da je među onima koji su protiv brzog raspuštanju Sabora i Katolička crkva. Tako se barem dâ iščitati iz komentara glavnog urednika Glasa Koncila Ivana Miklenića.

“Hrvatska nije pravo ni predahnula s početkom procesa popuštanja strogih protuepidemijskih mjera, a već joj se najavom parlamentarnih izbora za početak srpnja nameće novo sustavno odvraćanje od aktualne stvarnosti. U vrijeme kad nipošto nije moguće poznavati razmjere štetnih posljedica prijetnje širenja koronavirusa i reakcija na pojavu toga virusa, u vrijeme dok je jako puno ljudi zaraženo velikim strahom, čak i panikom, hrvatskim građanima umjesto kakve-takve normalizacije života i djelovanja, nameće se političko i politikantsko nadmetanje za zadržavanje, odnosno osvajanje vlasti”, napisao je Miklenić u svome komentaru.

‘Imaju na raspolaganju još gotovo pola godine’

Miklenić upozorava da je ovaj saziv Sabora konstituiran 14. listopada 2016. pa mu mandat stoga istječe istog datuma ove godine, a “redoviti parlamentarni izbori trebaju se, po slovu Ustava, održati najkasnije dva mjeseca od isteka mandata zastupnika”.

“Sadašnja garnitura na vlasti ima na raspolaganju gotovo pola godine, relativno veliko razdoblje koje se u Hrvatskoj u aktualnoj, u potpunosti neprepoznatoj krizi, nipošto ne bi smjelo olako prokockati. Već dosadašnji tijek krize u EU-u i Hrvatskoj pokazao je koji su nužni zaokreti ponajprije u hrvatskoj gospodarskoj politici i političari koji stvarno žele služiti dobru hrvatskoga društva i hrvatske države, ne bi ih smjeli ni ignorirati ni odgađati”, smatra Miklenić.

Zakon o obnovi Zagreba sačekat će novi saziv

Nadalje, Miklenić u svome komentaru piše kako je “sa stajališta općega dobra za cjelokupno hrvatsko društvo potrebno postaviti pitanje je li stvarno opravdano gotovo šest mjeseci prije isteka mandata fokus javnosti usmjeravati na zadržavanje ili osvajanje političke vlasti u Hrvatskoj”.

K tomu, postavlja se i pitanje hoće li zastupnici sadašnjeg saziva Sabora prije raspuštanja stići izglasati zakon o obnovi zgrada oštećenih u potresu u Zagrebu i okolici. Premijer Andrej Plenković najavio je da će taj dokument biti na dnevnom redu ovotjedne sjednice Vlade te potom, s obzirom na složenost obnove, biti upućen u ozbiljnu javnu raspravu. Iz toga se, piše Novi list, iščitava da taj zakon neće biti usvojen do raspuštanja Sabora, nego će biti ostavljen idućem sazivu.

