U video komentaru s kojim smo otvorili novu sezonu Net.hr-ovih komentara o zbivanjima na hrvatskoj političkoj sceni razgovarali smo o problemima u Zagrebu, o neuništivim bandićevcima, potencijalu Možemo na nacionalnoj razini, novim preslagivanjima na desnici, i početku unutarstranačkih izbora u HDZ-u u Zagreb

Hoće li se situacija sa smećem u Zagrebu ubrzo popraviti? Je li to pokazatelj da nova gradska vlast predvođena Tomaševićem ne uspijeva riješiti najveće gradske probleme?

Možda bismo trebali pitati sadašnjeg voditelja Čistoće, Juru Leku – kojeg se zaobilazi u svim sadašnjim razgovorima o problemima sa smećem u Zagrebu, iako je on formalno odgovorna osoba. Čovjek iz Bandićeve garniture i dalje je nedirnut na svojoj menadžerskoj poziciji, a možda se i javio na natječaj koji je raspisala nova gradska uprava. Činjenica da je on i dalje voditelj Čistoće, da nitko nije propitao njegovu eventualnu odgovornost, poprilično jasno ukazuje na veliki problem prve faze vladavine Tomislava Tomaševića, a to je izostanak jasne valorizacije učinaka menadžera naslijeđenih iz Bandićeve faze. Zbog činjenice da nitko od njih nije dobio otkaz ili nije suspendiran – sada imamo slučaj da se mnogi od njih javljaju na Tomaševićeve natječaje i da se nadaju da bi mogli nastaviti posao.

Građani, birači, i dalje jasno podržavaju Možemo i vide u njima snagu na koju treba računati prije svega zbog njihove predanosti da rade na rješavanju problema građana. Ima propusta, ima i nespretnosti, ali nitko im ne može poreći da rade za javni interes, da se bore za bolji Zagreb. Dok se SDP prije svega bavi unutarstranačkim natezanjima, Možemo se trudi provesti predizborna obećanja. A s novom sezonom Sabora nema sumnje da će nastojati izbrusiti još više svoj oporbeni stav i u nacionalnim temama. Za sada tu ipak povremeno zaostaju, ne reagiraju na vrijeme u nekim bitnim temama – recimo, nisu „grizli“ odmah na temu s minusima građana. U svakom slučaju bi morali pokazati veći oporbeni naboj oko gospodarskih tema ako misle ozbiljno jurišati na HDZ na predstojećim parlamentarnim izborima.

U novoj sezoni Sabora će biti zanimljivo i zbog preslagivanja na desnici: Škoro je potvrdio da se pridružuje Klubu Hrvatskih suverenista.

Domovinski pokret i dalje tone bez novog lidera, ali teško je povjerovati da će Miroslav Škoro postati novi lider Hrvatskih suverenista iako on nesumnjivo uživa i dalje popularnost u dijelu desnih birača. U Saboru, u Klubu suverenista, glavnu riječ ima Hrvoje Zekanović i sada će to biti dvije jake figure, i biti će zanimljivo pratiti hoće li se Škoro uspjeti probiti uz Zekanovića. Osim toga, ne smijemo zaboraviti da je Klub suverenista već pokazao da je spreman dati podršku Plenkoviću – bilo je to u slučaju odbijenice Zlati Đurđević, a Škoro je nakon razlaza s Domovinskim pokretom već značajno omekšao svoj odnos s HDZ-om, te je moguće da će i iz tog Kluba sada Plenković povremeno dobivati podršku, ako će to biti potrebno. Svi ti manevri zapravo značajno slabe desnicu, a kao jedina stabilna i principijelna politička snaga u tom spektru sve više jača pozicija Mosta.

U HDZ-u su počeli unutarstranački izbori, a s posebnim zanimanjem se prate izbori u Zagrebu. Ima li uopće šanse neki kandidat koji nije Plenkovićev?

S obzirom da je Plenkovićev kandidat na lokalnim izborima, Davor Filipović, doživio ozbiljan fijasko, a predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman ima status Plenkovićevog „pijuna“, sigurno se otvara prostor za nove političare, posebno one koji su jasno kritizirali poteze centrale. U utorak, 7. rujna, jedan od protukandidata, Pavo Kostopeč, poznati kirurg iz bolnice Merkur, službeno je započeo svoju kampanju impresivnim skupom na kojem ga je podržalo mnogo jakih zagrebačkih HDZ-ovaca. Vidi se da je to ozbiljno pripremljena kampanja, a moguću kandidaturu je najavio i kipar Ivan Kujundžić koji svojim Facebook objavama okuplja veliki broj kritičara modela vladavine Andreja Plenkovića. Naravno, i Mislav Herman i Plenković osobno, imaju veliku motivaciju pokazati da i dalje kontroliraju HDZ-ove članove u Zagrebu, no, činjenica je da imaju vrlo ozbiljne izazivače i da će biti vrlo zanimljivo pratiti hoće li se u HDZ-u u Zagrebu dogoditi promjene koje bi mogle biti poticaj brojnim Plenkovićevim kritičarima u dubini stranke koji i dalje postoje – samo su se trenutno pritajili.