JE LI TO RUŠEVINA ILI MOŽDA ZLATNA KOKA? Stručnjaci otkrili koliko zapravo vrijedi Čačićeva kuća ispod dubrovačkih zidina

U dubrovačkim agencijama za nekretnine smatraju kako bi kuća Radimira Čačića u staroj gradskoj jezgri mogla doseći puno veću vrijednost nakon preuređenja, iako sumnjaju kako je i sad veća od one koju je on naveo u imovinskoj kartici

Ispunjavanje imovinskih kartica ovih je dana stvorilo mnoštvo problema ministrima i mogim drugim visokim dužnosnicima čija je to obveza. Jedan od njih je i varaždinski župan Radimir Čačić. On je u svojoj imovinskoj kartici prijavio da posjeduje dvije kuće u Dubrovniku. Jedna ima 120 kvadrata i oko nje nije ništa sporno. No, kuća od 70 kvadrata predstavlja misterij.

Naime, kuća “Na Andriji”, vrlo atraktivnoj lokaciji ispod gradskih zidina, prema imovinskoj kartici vrijedi samo 600.000 kuna. Čačić je prije nekoliko dana izjavio kako je procijenio baš taj iznos zato jer kuća nije pogodna za stanovanje te da je nije stigao obnoviti. Dodao je i kako ju je kupio 1997. za 450 eura po kvadratu.

Za tu se cijenu ništa ne može kupiti

No, za 1142 eura po kvadratu, koliko, po Čačiću, kuća vrijedi, ne može se kupiti nikakva nekretnina u Dubrovniku i okolici. Većina lokalnih trgovaca nekretninama nije htjela komentirati Čačićevu procjenu. No, istaknuli su kako bi bilo potrebno ući u kuću, kako bi se vidjelo u kakvom je stanju unutrašnjost te provjeriti ima li kuća “čiste papire”, jer su to dva faktora koja značajno utječu na cijenu. Dodali su kako je navedena cijena niža od stvarne tržišne cijene te da bi usprkos neohodnoj adaptaciji, njena vrijednost mogla biti oko 2000 eura po kvadratu.

“U ovom slučaju ‘bubanje iz glave’ ne dolazi u obzir. Procjena vrijednosti nekretnine je vrlo složena procedura koju je potrebno provesti kako bi se došlo do procjene. Važno je u obzir uzeti ima li nekretnina urednu dokumentaciju i dozvole, u kakvom je stanju, starost nekretnine… Zakon nalaže minimalno tri procjene, neozbiljno je davati tako površne paušalne ocjene bez temeljitog utvrđivanja parametara kojima se dolazi do tržišne vrijednosti nekretnine,” izjavio je jedan trgovac nekretninama za Dubrovački dnevnik.

Adaptacija skupa, ali isplativa

Njegov kolega smatra da je Radimir Čačić naveo realnu cijenu, a razlika u cijeni ovisi o lokaciji, također bez adaptacije.

“Potrebna su velika ulaganja u predmetnu nekretninu, a tržišna cijena je širok pojam. Nekretnina vrijedi onoliko koliko je netko spreman dati za nju i vjerujem kako je Radimir Čačić u svojoj imovinskoj kartici naveo realnu cijenu. Nekretnina je u zaista lošem stanju, riječ je o kućici od nekakvih 60-70 kvadratnih metara. Nije to dvorac, nije nikakva vila nego kuća u ruševnom stanju. Točno je kako je nekretnina u srcu Dubrovnika, ali nije isto je li to Na Andriji ili na Stradunu. Potrebna joj je adaptacija, a cijena građenja je skupa. Nije isto je li dolazite na Stradun s kamionom i dovozite materijal ili nosite svaki kamen na leđima ispod zidina. Također, nije isto nalazi li se nekretnina na Prijekome gdje imate 10 skalina ili Na Andriji gdje imate 100 i nešto skalina”, rekao je Zvonimir Franić iz Domino nekretnina.

Upravo bi adaptacija bila isplativa investicija. U jednoj agenciji za nekretnine smatraju kako bi se uređenje gotovo ruevne kuće moglo isplatiti već nakon sedam godina.

“Vjerujemo kako bi trebalo uložiti minimalno 100 tisuća eura u obnovu i potrebne suglasnosti, što je i dalje oko 1300 eura po ‘kvadratu’. Pretpostavljamo kako bi unutra mogle stati tri sobe i kako bi se mogla ostvariti minimalna godišnja dobit od 30 tisuća eura i to bez da vlasnik išta radi po pitanju iznajmljivanja nego da za tu svrhu unajmi agenciju koja bi odradila taj posao. Dale, 30 tisuća kuna eura minimalne, ‘čiste’ dobiti na kraju godine”, zaključili su iz agencije Dominium travel.