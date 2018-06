JE LI STRAH OD EPIDEMIJE OSPICA UČINIO SVOJE? ‘Kad se makne cijepljenje, djeca će nam umirati a mi ćemo se pitati gdje smo pogriješili’

‘Nedopustivo je reći da je cijepljenje uzrok problema, cijepljenje je način na koji se borimo protiv virusa i danas nemamo ništa bolje. To je ono što javnost mora znati.’

Nakon što je ovih dana stigla vijest o mogućnosti epidemije ospica u susjednoj Hercegovini, strahuje se da bi se ta bolest mogla proširiti i na Hrvatsku.

Da se bolest ne bi širila, procjepljenost mora biti barem 95 posto

Epidemiolozi pozivaju roditelje da cijepe djecu, a apelu se pridružio i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Naime, u Splitsko-dalmatinskoj županiji procijepljenost djece predškolske dobi je 78 posto, a one starije 92 posto. Rizik, dakle, postoji jer da se bolest ne bi širila, procijepljenost mora biti barem 95 posto. Najgore je stanje ipak u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u kojoj je cjepivo protiv ospica, rubeole i zaušnjaka lani primilo tek 55,8 posto predškolske djece. “Ako se pod hitno ne zaustavi trend pada cijepnih obuhvata, u skoroj budućnosti možemo očekivati epidemije ponajprije ospica, rubele, hripavca i mumpsa, otprilike tim redoslijedom”, poručili su ovog tjedna iz Zavoda za javno zdravstvo.

Čini se da je ovakva panika i strah od epidemije opasnih zaraznih bolesti neke roditelje koji do sada nisu htjeli cijepiti djecu nagnala da to ipak učine. HRT piše da je u prva tri mjeseca ove godine ipak potrošeno tri puta više doza cjepiva nego prošle godine. ‘Nedopustivo je reći da je cijepljenje uzrok problema, cijepljenje je način na koji se borimo protiv virusa i danas nemamo ništa bolje. To je ono što javnost mora znati. Kad se makne cijepljenje, ospice će biti smrtonosne i djeca će nam umirati, a mi ćemo se pitati gdje smo pogriješili’, ustvrdio je znanstvenik Ivan Đikić za HRT i dodao da je cijepljenje rješenje problema, a ne njihov uzrok.