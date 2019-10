JE LI STRAH OD BAZNIH STANICA TELEOPERATERA OPRAVDAN? ‘Sad će se javiti brojni dušebrižnici i reći da to uopće ne zrači’

Trogirani u strahu od zračenja pobunili su se protiv postavljanja baznih stanica na zgrade

Nekoliko stotina Trogirana u strahu od zračenja pobunilo se protiv postavljanja baznih stanica te traže njihovo micanje od vrtića i škola. Je li strah opravdan istražila je Potraga RTL-a.

Hrvoje Rožić je stanar zgrade, udaljenje manje od stotinu metara od vrtića i osnovne škole, na koju bi uskoro trebale biti postavljene antene jednog teleoperatera. Kaže da je sve počelo prije godinu i pol dana kada su dobili ponudu teleoperatera da se na njihovu zgradu stavi bazna stanica teleoperatera te su se prikupljali potpisi.

“Od onda do prije neki dan nismo imali nikakvih vijesti ide li to ili ne. I sada smo čuli da to ide u realizaciju i oštro se protivimo tome”, rekao je Hrvoje iz Trogira. Nikša Koc iz Trogira ispričao je kako je njihovoj zgradi također bio ponuđen sličan ugovor, ali su predstavnici stanara odbili ponudu jer su bili “upoznati sa zračenjem i štetnim posljedicama”.

Predstavnik je bivši djelatnik T-coma

U Rožićevoj zgradi polovica stanara nije bila informirana o ponudi teleoperatera. “Činjenica je da predstavnik stanara te sporne zgrade bivši djelatnik T-coma koji je bio upoznat sa štetnostima i posljedicama zračenja. Međutim, koji su interesi bili u svemu tome u to neću ulaziti, to ćete morati pitati njega”, rekao je Nikša.

Prozvani predstavnik stanara poručio je da je sve radio u najboljoj namjeri kako bi zgradi priskrbio dodatan novac na račun pričuve kojim bi oličili zgradu. Budući da je ugovor s teleoperaterom već potpisan, stanari se nadaju da će im pomoći gradske vlasti tako što će potpisati sigurnosnu udaljenost poput Rovinja i Pule.

Rovinj i Istarska županija prostornim planom propisali su da je pri odabiru lokacije za antenske sustave potrebno pridržavati se propisane sigurnosne udaljenosti od 400 metara od škola, dječjih vrtića, bolnica i sličnih ustanova.

“Vidjeli smo i primjere nekih drugih gradova koji su uspjeli u toj bitci. Kontaktirali smo predstavnike HAKOM-a, tako da će Grad Trogir učiniti s pravne strane sve što je u njegovoj moći pošto se nalaze u blizini vrtića i škola i na taj ćemo način kroz posebne uvjete regulirati, odnosno onemogućiti postavljanje tog repetitora”, rekao je gradonačelnik Trogira Ante Bilić.

Spremni su na pobunu

350 stanara iz 16 zgrada u blizini one na koju bi trebala biti postavljena bazna stanica prikupilo je potpise te ih namjeravaju uručiti gradonačelniku i HAKOM-u. Spremni su čak i na pobunu. “Onda ćemo malo više dignut pobunu. Dignut ćemo na nivo grada peticiju, počet ćemo s prosvjedima, ići ćemo pred općinu i nastavit ćemo dalje sa svojim radom, na kraju krajeva pokušati spriječiti postavljanje bazne stanice”, rekao je Nikša.

“Činjenica je da će se sada javiti brojni dušebrižnici koji kažu da to ne zrači. Vi u sklopu svoje emisije možete napraviti još jednu priču pa da uzmete njihove adrese i obiđete njihove zgrade i njihove obiteljske kuće pa da vidite da li na njima postoje bazne stanice”, rekao je Nikša.

Ne zrače ispod?

Rukovoditelj Odjela informiranja i zaštite korisnika HAKOM Ivo Majerski objasnio je za RTL kako bazna stanica odašilje signal u smjeru njihovih antena. “One su usmjerene i vrlo često bazne stanice imaju nekoliko smjerova, recimo tri i usmjerene su tako da pokriju optimalan prostor. Dakle one ne zrače ispod već da pokriju što više prostora, odnosno obuhvate što više korisnika koji imaju svoje mobilne uređaje i njima komuniciraju s baznom stanicom.”

Niže granice zračenja

I dok su propisane količine zračenja u Hrvatskoj puno manje nego u mnogim drugim europskim zemljama, Zdravko Anđel iz Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja tvrdi kako je činjenica da su naše granice nešto niže od onih preporučenih europskim propisima.

“Međutim, one se kod nas primjenjuju ravnomjerno na sva područja RH, na gradske sredine i na nenaseljena područja. Mnoge zemlje imaju nešto više granice od naših, ali je zato prepušteno lokalnoj samoupravi da posebno reguliraju te granice za njihova područja. Tako su poznati primjeri Beča i Pariza koji imaju višestruko niže granice nego što su one u Zagrebu”, rekao je Anđel.

Iako su operateri dužni putem ovlaštenih tvrtki kontrolirati intenzitet zračenja, a njih kontrolira nadležna regulatorna agencija, Majerski je rekao da oni iz HAKOM-a dodatno kontroliraju operatore tako da prave kontrolna mjerenja gdje misle da je potrebno, kao i kada ih pozovu građani zabrinuti za zdravlje.

Mobitel je štetniji od antene

RTL je snimio mjerenje zračenja baznih stanica i rezultati su pokazali da je od antene štetniji mobitel koji svakodnevno nosimo u džepu. Izmjerena količina elektromagnetskog zračenja bila je upola manja od zakonom dopuštene.

“Mobitel stvara jača polja neposredno uz naše tijelo kada obavlja komunikaciju s baznom postajom nego sama bazna postaja koja komunicira s mobitelom”, tvrdi Majerski.

“Postoji strah građana od uvođenja 5G mreže. Preduvjet za to je uklanjanje zemaljskog prijenosa TV programa sa frekvencija od 700 megaherca na kojima danas rade. Dakle 5G tehnologija koristit će iste frekvencije putem kojih danas digitalni televizijski program dolazi u naše domove. Jedina je razlika da će bazne stanice, odnosno odašiljači raditi s višestruko manje snage, pa onda i štetnog zračenja nego to danas rade televizijski”, objašnjavaju u HAKOM-u.