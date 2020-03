JE LI ŠKORO PJEVAO ZA HDZ PO PRINCIPU KEŠ NA RUKE? ‘Cijela javnost treba znati kako je poslovao’

Maras je poručio vladajućoj koaliciji da ne rade dovoljno

SDP-ov zastupnik Gordan Maras prozvao je danas vladajuću koaliciju da Hrvatski sabor ne radi dovoljno, odnosno što je, unatoč opsežnom dnevnom redu, skupnu sjednicu završio prije podneva, pri čemu, neočekivano, nije bilo ni prijavljenih zastupnika za slobodne teme. Imamo toliko zakona na dnevnom redu, a završit ćemo prije 11 sati, umjesto da radimo, rješavamo probleme građana, mi imamo svoju dinamiku, a to određuje vladajuća koalicija, rekao je Maras na kraju rasprave o izmjenama Zakona o kaznenom postupku (ZKP) koje je predložio Ranko Ostojić (SDP), a koje nije podržala ni Vlada, ni vladajući HDZ.

HDZ-ov Josip Borić uzvratio mu je kako je zaboravio da se radilo u njegovu, odnosno u mandatu SDP-ove vlade. Sada svaki tjedan raspravljamo dva do tri oporbena zakona, u vaše vrijeme nismo uspjeli nijedan, pa ni deklaraciju o Pelješkom mostu, podsjetio ga je Borić. On je odgovorio i na Marasove tvrdnje da građani gube povjerenje u pravosuđe jer neki procesi, poput Fimi medije, traju više od deset godina, bez epiloga. Zanimljivo je da primijetite sve u taboru drugog, no nisam vidio da vas boli ili da inzistirate na slučaju vaše sisačke županice Marine Lovrić, poručio mu je Borić.

Maras, pak, ističe da je informacija po kojoj je jedan zastupnik (Goran Marić) imao dogovor s Katoličkom Crkvom da opremi njihov studentski dom u zamjenu za stan, “nadmašila sve dosadašnje HDZ-ove kreativnosti”.

Želi dobrodošlicu Škori u javni prostor

Vezano za prijedlog predsjedničkog kandidata Miroslava Škore da se usvoji Zakon o podrijetlu imovine, kako bi se znala imovina političara, Maras je rekao da su u SDP-u za to da se to zna i za sve građane koji ne mogu dokazati. “To treba biti diskvalifikacija za obnašanje javne dužnosti. Doživotno. Jedino ćemo tako raskužiti ovu močvaru koju je napravio HDZ”, rekao je Maras, piše N1.

“Škoro je sad tu ideju lansirao, nakon što su se počeli propitivati njegovi poslovi. Zaželio bih mu dobrodošlicu u javni prostor. Političar Škoro mora otkriti kako je došao do svoje imovine, neka posluži kao primjer transparentnosti i kaže na koji se način obogatio. Nije dovoljno reći da je sve stekao svojim radom, nego treba reći građanima kako je stekao imovinu i je li nekada pjevao na skupovima HDZ-a. Pitajte Škoru je li pjevao za HDZ, koji mu je plaćao po principu “keš na ruke”, ne plaćajući poreze Republici Hrvatskoj. Sad kad je ušao u javni prostor, cijela javnost treba znati kako je poslovao”, rekao je Maras.

Izmjene Zakona o kaznenom postupku

Ranko Ostojić (SDP) je pak objasnio kako je izmjene ZKP-a predložio želeći pomoći radu policije, njegove sadašnje odredbe, naime, u nekim prilikama onemogućuju policiji da na mjestu događaja prikuplja informacije od osumnjičenika. Imate prometnu nezgodu na raskrižju, oba su vozača teško ozlijeđena, ne zna se tko je počinitelj, prema sadašnjem zakonu policija ne smije od njih skupljati informacije, nego ih mora ispitati u propisanoj formi, konkretizirao je zastupnik.

Saboru je prije redovne ljetne stanke preostao još jedan tjedan, počet će ga u utorak, raspravom o dopunama Zakona o kreditnim institucijama.