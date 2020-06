JE LI ŠKORIN LIJEČNIK OD POVJERENJA POTENCIJALNI MINISTAR ZDRAVSTVA? Kaže da je po slovu zakona nevin, a za reputaciju ne brine

Milan Vrkljan je drugi na listi Domovinskog pokreta u drugoj izbornoj jedinici, a otkrio je i koje su mu političke ambicije te odbacio tvrdnje da je nepravomoćno osuđen zbog primanja mita

Milan Vrkljan je liječnik, šef Zavoda za endokrinologiju u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice, bivši član HDZ-a i jedan je o ljudi od najvećeg povjerenja Miroslava Škore u Zagrebu. O tome svjedoči i činjenica da ga je postavio na drugo mjesto liste u drugoj izbornoj jedinici, odmah iza sebe.

No, čim se to doznalo, mediji su izvukli kako je bio nepravomoćno osuđen za primanje mita. No, presuda zbog bizarne pogreške Županijskog suda u Zagrebu nikad nije postala pravomoćna. Naime, ročište s izricanjem presude bilo je zakazano dan nakon što je nastupila zastara.

“Vi se referirate na nešto što je bilo prije 15-20 godina, a pretpostavljam da znate da svatko tko se nađe na listi bilo koje stranke mora donijeti potvrdu da nije pravomoćno osuđen, da nije pod istragom. Svaki kandidat koji se našao na listi ima takvu potvrdu. Vi bi ste isto tako trebali znati, ukoliko postoji bilo kakva osuđujuća presuda prema bilo kojem kandidatu na bilo kojoj listi, da je to zabilježeno u pravosudnom sustavu i da je to, naravno, teret za svakog pojedinca i za njegovu stranku ili listu. Prema tome, oni ljudi koji nisu zabilježeni u pravosudnom sustavu da imaju bilo kakvu presudu ili da su pod istragom moraju biti ravnopravni sa svima drugima”, rekao je Vrkljan u razgovoru za N1 ne odgovorivši na pitanje smatra li se teretom Domovinskog pokreta.

TKO JE ŠKORINA UZDANICA? U vrijeme Sanadera napustio HDZ, družio se s Pašalićem; Oslobođen za primanje mita zbog zastare

Ne brine za reputaciju

No, ističe da je po slovu zakona nevin i “pravosudno čist” te da za svoju reputaciju ne brine.

“Ja se mogu vratiti 15 godina unazad i reći kako je to bilo vrijeme kad sam bio dopredsjednik HDZ-a, kad je Sanader od mene tražio da raspustim Gradsku organizaciju. Ja to nisam htio napraviti. Nakon toga je Gradska organizacija brutalno raspuštena i to mi nikad nije oprošteno. Jedino je forma bitna. Jedino je sadržaj bitan, a to znači da na papiru svaki kandidat koji se kandidira i stavi na listu mora biti bez presude i bez istrage. Pravosudni sustav u pet godina nije uspio naći ništa na temelju čega bi, protiv mene ili bilo koga drugoga kome nisu našli ništa u pet godina, poduzeo pravosudne mjere. Ja sam potpuno pravosudno čist”, uvjeren je liječnik.

Spreman raditi sve u zdravstvu

Rekao je kako će o njegovom ulasku u Sabor odlučiit birači te da se nada da će uz njega i Škoru na Markov trg doći i drugi ljudi iz Domovinskog pokreta. Dodaje da je za Domovinski pokret spreman raditi sve dužnosti u zdravstvu te da će o njegovoj potencijalnoj ministarskoj ulozi odlučiti stranka.

“O tom potom. Ja sam sveučilišni profesor na Medicinskom fakultetu, predsjednik sam Nacionalnog povjerenstva za strategiju liječenja protiv dijabetesa, šef sam najvećeg zavoda za endokrinologiju i dijabetes u državi i predsjednik Endokrinološkog društva Hrvatske. Prema tome, moje reference su takve da mogu raditi bilo koji posao koji mi se ponudi u zdravstvu. Hoće li to biti to, odlučit će stranka i rezultati koje ćemo postići na izborima”, zaključio je doktor Vrkljan.