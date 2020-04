JE LI SIGURNO OVAKO ISPUNJAVATI UPITNIKE ISPRED DOMA ZDRAVLJA? Pacijenti se moraju naslanjati na zid koji se ne dezinficira

Pacijenti u Dubrovniku prije vađenja krvi dobiju papir s pitanjima na koja odgovaraju ispred same ustanove pa to čine oslanjajući se na zid ili kamen koji se ne dezinficira nakon što je netko, prije njih, popunjavao listić na isti način

Za vrijeme pandemije koronavirusa građani moraju prije ulaska u bilo koju zdravstvenu ustanovu, išli na pretragu ili samo u ordinaciju, moraju riješiti upitnik. U njemu odgovaraju na pitanja koja se odnose na njihov eventualni nedavni odlazak u inozemstvo ili na zdravstvene tegobe koje bi mogle upućivati na Covid-19.

Ispunjavanje tog upitnika nije sporno, no ono što jest sporno je način na koji se oni popunjavaju. Kako piše Dubrovački dnevnik, pacijenti u Dubrovniku prije vađenja krvi dobiju papir s pitanjima na koja odgovaraju ispred same ustanove pa to čine oslanjajući se na zid ili kamen koji se ne dezinficira nakon što je netko, prije njih, popunjavao listić na isti način.

Postavlja se pitanje je li se rješavanje upitnika moglo bolje organizirati tako da ispunjavanje listića bude sigurno za pacijente. Inače, pacijenti upitnike ispunjavaju čućeći, oslanjajući se na zid ili sjedeći na kamenu, piše Dubrovački dnevnik.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

KAKO IZGLEDA TESTIRANJE NA KORONAVIRUS: Cura je cijeli postupak pokazala u videu; ‘Kao da mi netko zabada nož u mozak’