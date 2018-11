JE LI ŠEFICA DRŽAVE RADIKALNA DESNIČARKA? ‘Kolinda je dobar šegrt Trumpa i Orbana, a sada poentira na izmišljotinama’

Sukob između Grabar-Kitarović s jedne strane i MVEP-a i Plenkovića s druge strane oko neobvezujućeg popisa mjera Globalnog sporazuma za migracije za Net.hr komentirao je politički analitičar, filozof i politolog Žarko Puhovski.

Odluka predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da ne ide na potpisivanje Globalnog sporazuma o migracijama i njezina teška kritika Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zbog toga što, prema njenom mišljenju, nije izvijestilo javnost o Marakeškoj deklaraciji o zakonitim migracijama toliko je uzrujalo predsjednicu da je danas umalo žrtva postao i mikrofon N1 televizije kojeg je uzela novinaru Hrvoju Krešiću iz ruku.

Stav Ministarstva kako nisu bili obaviješteni o njezinoj odluci te izjava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića kako je o svemu saznao iz medije i kako je on kao i Ministarstvo saznalo naknadno da predsjednica ne ide ukazuje na probleme u odnosima Banskih dvora, Pantovčaka i Zrinjevca.

KOLINDA ŽESTOKO NAPALA MINISTARSTVO, A NOVINARU ZGRABILA MIKROFON: Iživcirana pitanjima o Marakešu, stvari uzela u svoje ruke

Metoda za drugi mandat?

Za Net.hr nastalu situaciju komentirao je poznati politički analitičar, filozof i politolog Žarko Puhovski.

“Predsjednica je prepoznala desničarenje kao ključnu metodu za svoj mandat, a to će se mijenjati tako da će biti desničarski uklon u tim temama. To je ono što znamo o njezinoj strategiji,” odgovor je Puhovskog na pitanje postaju li migranti ključna tema za kampanju za drugi mandat predsjednice.

“Predsjednici je očito puno lakše da ispadne vrdalama nego da napusti desniji glasački rezervoar. A s druge strane, to je prijetnja Plenkoviću samo toliko ukoliko bi to bio znak, a ja mislim da nije. A ako bi bio znak da se ona ima nakanu kandidirati za preuzimanje stranke od njega, a ne za naredni mandat, tada bi to bila prijetnja. Međutim, ja mislim da to nije realno za očekivati, pogotovo jer je Brkić izvan igre”, kaže Puhovski.

Promjena ustava

“U Ustav je, pa preko njega u sustav urađena jedna vrlo neobična ideja diobe unutar diobe vlasti. Dakle, unutar diobe vlasti na zakonodavnu, sudbenu i izvršnu ugrađena je dioba vlasti između premijera i predsjednika i to je dovelo do situacije u kojoj su u nekoliko navrata predsjednici i premijeri iste svjetonazorske stranačke strane dolazili u sukobe. Na primjer, Mesić i Račan, Josipović i Milanović i sada Grabar-Kitarović i Plenković”, ističe poznati politolog

“Tu se ne radi o sukobu zbog različitih stranaka, nego se radi o grešci u sustavu koji je podijelio ovlasti na dva brežuljka kako bismo rekli, odnosno predsjednici i premijeru. To će stalno izazivati sukobe neovisno o stranačkoj pripadnosti sve dok se ne skupi kritična većina za promjenu Ustava, a mislim da to u narednom godinama ne treba očekivati”.

Hoće li to naškoditi Hrvatskoj?

Odluku da ne ode u Marakeš pohvalio je i njemački ekstremistički portal Compact pa smo pitali Žarka Puhovskog može li to naškoditi Hrvatskoj i njezinoj međunarodnoj poziciji.

“Prvo, bojim se da bi to moglo pomoći Hrvatskoj na međunarodnoj sceni jer će imati uza sebe ovakve međunarodne korifeje kao što su Trump, Orban, Kurz, vjerojatno i neki Česi i Poljaci. I to su u mnogočemu hrvatski saveznici. Moguće da će se i Njemačka kretati više u desno kada se shvati da je oslabila pozicija Angele Merkel, a ojačala pozicija recimo AFD-a. To nužno ne mora oslabiti poziciju u političkom smislu”. navodi Puhovski koji smatra kako to oslabljuje Hrvatsku poziciju u moralnom smislu.

NJEMAČKI EKSTREMISTIČKI LIST ODUŠEVLJEN JE NAŠOM PREDSJEDNICOM: ‘Jedino Kolinda zna pomusti kravu’

‘Nepristojno je’

“Prije svega zato što je nepristojno da nacija koja tolike migrante izvozi u Europu najedanput histerično ponaša prema migrantima koji bi htjeli doći na njezin teritorij. Nacija koja se borila zato da se prihvate njezini migranti u EU koji opterećuju neke od tih država sada odjednom vidi sebe opterećenu s deset puta manjim brojem migranata koji su na granici, nisu ni prešli granicu. I to je jedan problem”.

Poznati filozof smatra kako je drugi problem tipično desničarsko poentiranje na neistinama i poluistinama.

Donosi joj poene

“Taj dokument iz Marakeša je naprosto dokument koji je kako se kaže u žargonu sveta vodica niti pomaže niti odmaže. On ništa nikoga ničime ne obvezuje, a to je u uvodu jasno napisano. Ni na koji način ne šteti suverenitetu. Nije istina da redefinira pojam migranata. To su sve naprosto izmišljotine koje netko lansirao i onda su od Trumpa nadalje svi to prihvatili, pa i Kolinda Grabar Kitarović koja se pokazala dobrim šegrtom desičarskih vedeta u svijetu”, navodi Puhovski koji smatra kako ona to radi još uvijek pomalo štreberski i s mukom jer je ona, po svemu sudeći, mnogo više centristički nastrojena.

“Zaključila je da joj to donosi poene i toga se sada slijepo drži”, smatra politolog.

Moram priznati da mi se ovo nikad u karijeri nije dogodilo: nakon nekoliko (pot)pitanja, u kojima sam tražio odgovore o razlozima odustajanja od puta u Marakeš (i od tzv globalnog kompakta općenito), @KolindaGK mi je doslovno oduzela mikrofon i nije ga željela vratiti natrag :-/ pic.twitter.com/81hxDaPgOj — Hrvoje Kresic (@hkresic) November 5, 2018

Uloga MVEIP-a

U cijeloj priči vezano za potpisivanje Globalnog sporazuma važno je istaknuti jedinstvenu ulogu Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Marakeški sporazum njihov je resor, a Grabar Kitarović im je oštro odbrusila da se “saberu”.

“U osnovi Ministarstvo je vezano uz Vladu i zna se tko je njihov šef. On je u Banskim dvorima, ali kada se radi o postavljanju nekih elemenata strategija i što je više važnije o personalnim pitanjima, dakle odlučivanju o veleposlanicima onda je to važna uloga predsjednice i na to točci onda ima sad poziciju iz koje ona sad može zaustaviti neke inicijative Ministarstva vanjskih i europskih poslova”, kazao nam je Puhovski.

ODLUKA GRABAR-KITAROVIĆ NEOBIČNA JE I MINISTARSTVU: ‘Iznenađeni smo da predsjednica neće ići u Marakeš’

‘Plenković je ispao ljevica, a Grabar Kitarović desnica’

“Ona si je dopustila da javno kaže stvari koje su si neki drugi predsjednici mislili ili su si interno govorili, ali nisu javno govorili jer je prije više od godinu dana očito zaključila da joj se politički isplati sukobljavanje s Vladom. U jednom trenutku, prije otprilike godinu dana, dopuštala si je neku vrstu ljevičarske kritike Vlade, ali je brzo odustala i sada se ugodno smjestila na desnici”, navodi poznati politolog.

Kako se približavaju predsjednički izbori, mnogi iz hrvatskog političkog i javnog života iznose koga bi željeli za protukandidata ili protukandidatkinju trenutnoj hrvatskoj predsjednici.

“Mogu zamisliti puno dobrih kandidata, ali nijednog koji bi imao izglede protiv nje. Meni se u ovom trenutku ne čini da postoji kandidat koji bi imao šansu protiv nje u ovoj podijeli karata kakva je u Hrvatskoj. Plenković je ispao ljevica, Grabar-Kitarović desnica, a sve drugo naprosto je nestalo”, ističe Žarko Puhovski za Net.hr.