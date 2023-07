Nedžad Fetić, ubojica iz Siska, godinama je terorizirao susjede i na kraju ispunio ono što najavljivao - ubio je, javlja RTL Direkt.

"Pucao je kroz zaključano, pokušao je ubiti sve. Prošao je s druge strane i zapaliti nas. Ne želim nikada nikome ovaj scenarij koji se dogodio u ovoj ulici. Teroristički osmišljeni napad. Sve nas ubiti i onda nas zapaliti. Jednog rastrojenog monstruma", kaže supruga teško ozlijeđenog Marica Kosmar.

Tragedija se morala i mogla spriječiti, govori Nedžadov prvi susjed. Teror je trajao godinama, 4 puta prijavio je prijetnje, policija je sve znala.

"On je meni stalno prijetio, i fizički i verbalno. Čak i pred policijom jedanput su verbalno i on i njegov otac meni prijetili. Međutim ja sam podnio kaznenu prijavu kad mi je prijetio baš smrću da će me ubiti", govori Omega Brdarević iz Petrinje.

No unatoč agresivnom ponašanju, ilegalnom oružju iz Domovinskog rata i brojnim drugim crvenim lampicama, policija prijetnje nije shvatila ozbiljno, pa ih je odbacila.

Pomahnitali ubojica na svom je krvavom putu zapalio svoju kuću i dvije od susjeda, molotovljevim koktelom uništio je i dva osobna automobila.

Znakovi se mogu prepoznati

Da se znakovi u ovakvim slučajevima moraju moći prepoznati – uvjerava nas i psihijatar koji se bavi PTSP-om. "Govor o tome kako se nekoga prati, kako mu se čitaju misli iz televizora, kako ga ljudi proganjaju na ulici, sve su to znakovi koji govore u korist mogućeg rizičnog ponašanja koje može dovesti do ovakvih tragičnih ishoda", govori psihijatar Herman Vukušić.

Vrh policije odgovornost prebacuje na sudstvo jer daje uvjetne kazne za ilegalno oružje. Odvjetništvo pak pere ruke iako su više prijetnji smrću odbacili. A suci kažu da je kriva politika.

"Ako gospodin ravnatelj policije i ministar policije smatraju kazne postrožiti neka to izvole učiniti. Oni isto tako mogu napisati u zakonu, inicirati da se u zakonu napiše da se za to kazneno djelo ne može izreći uvjetna osuda", kaže sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić.