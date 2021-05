JE LI SDP JOŠ UVIJEK NAŠA DRUGA NAJJAČA STRANKA: Ostaje im samo utvrda na Kvarneru, još jedna županija i par gradova… Možemo blizu Zagrebu

I ovi lokalni izbori potvrdili su da je najjača oporbena stranka u velikoj krizi i da joj je uzdrmana pozicija na ljevici

Ono što je postalo jasno već na lanjskim parlamentarnim izborima bit će, po svemu sudeći, potvrđeno na ovim lokalnima – SDP je stranka u ozbiljnim problemima, koja na lokalnoj razini drži još vrlo malo lokalnih “džepova”.

Kako zasad stvari stoje, SDP će zadržati svoju najčvršću utvrdu – Primorsko-goransku županiju sa Zlatkom Komadinom kao “vječnim” županom”, a moguće i Rijeku gdje nakon dva desetljeća gradonačelnika Vojka Obersnela, njegov aktualni zamjenik Marko Filipović ima najviše izgleda postati i njegov nasljednik.

Zeleno-lijeva koalicija potiskuje SDP?

Željko Kolar vjerojatno će već u prvom krugu osigurati pobjedu i još jedan mandat krapinsko-zagorskog župana. Što se tiče županijskih središta, osim spomenute Rijeke SDP ima velike šanse imati gradonačelnika u Koprivnici i Čakovcu. SDP-ovi gradonačelnički kandidati dobro stoje i u Makarskoj, Pločama i Trogiru. Što se tiče većih mjesta… to je to. Nije to ni blizu razine reputacije i ambicije najjače oporbene stranke.

Većina analitičara i običnih promatrača tumače da je Zeleno-lijeva koalicija predvođena političkom platformom Možemo!, koja se na nacionalnu političku razinu uspela na lanjskim parlamentarnim izborima, postala ozbiljan konkurencija SDP-u te polako počela istiskivati SDP s političke ljevice.

Doduše, Možemo! zasad ima čvrsto uporište tek u Zagrebu, ali Zagreb praktički čini četvrtinu Hrvatske i dobra je platforma za politički uzlet. A SDP je, prema dosad objavljenim rezultatima, na izborima za zagrebačku Skupštinu osvojio četiri puta manje glasova od Zeleno-lijeve koalicije.

