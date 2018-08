JE LI RAVNATELJ KBC-a SPLIT MOGAO BITI SPAŠEN? Procurili apsurdni detalji o dolasku Hitne pomoći na plažu

Činjenica da su djelatnici Hitne morali trčati stotinjak metara s reanimacijskom torbom jer se do mjesta događaja nisu uspjeli probiti svojim vozilom znatno mijenja stvari

Nakon smrti uglednog ravnatelja KBC-a Split, prof. prim. dr. sc. Ive Jurića, koji je najvjerojatnije preminuo od posljedica teškog srčanog udara na splitskoj plaži, isplivali su podatci koji upućuju na to da je sve moglo završiti sa sretnijim završetkom. Naime, mladi 29-godišnji liječnik opće prakse, koji je želio ostati anoniman, sasvim se slučajno u nedjelju poslijepodne našao na plaži Ovčice kada je ravnatelju Juriću iznenada pozlilo pri izlasku iz mora. Uložio je sav napor ne bi li mu spasio život, ali bez uspjeha.

Hitna je došla za nekoliko minuta

“Upravo sam izišao iz mora i sjeo na obližnji zidić. U jednom trenutku čovjek koji je plivao vidio je da drugi plivač otežano pliva te mu je pomogao da iziđe iz mora. Kad su njih dvojica izišla iz mora, ja sam čovjeku kojemu je bilo loše, ne znajući još uvijek o kome se radi, rekao da sjedne kako ne bi pao. On me je poslušao, sjeo je na zidić, a ja sam mu rekao da sam liječnik. Požalio mi se da ne može disati. Kako sam vidio da se ne osjeća dobro, polegao sam ga u bočni položaj. Tada sam utvrdio da mu slabi puls i rekao sam da netko odmah pozove 194”, ispričao je mladi liječnik za Slobodnu Dalmaciju.

Kada je utvrdio da je unesrećeni prestao disati, odmah je započeo s reanimacijom, i tada je postao svjestan da je riječ o ravnatelju splitske bolnice. “Moram istaknuti da su svi ljudi na plaži bili maksimalno korektni, neki su mi ponudili i pružili pomoć u reanimaciji, no, nažalost, nismo uspjeli. Ubrzo, za nekoliko minuta, došli su i djelatnici Hitne pomoći, koji su nastavili postupak reanimacije, ali prof. dr. Juriću, nažalost, nije bilo pomoći”, prisjetio se 29-godišnjak.

IZAŠAO JE IZ MORA, UHVATIO ZA PRSA I SRUŠIO: KBC Split oprostio se od vrsnog dječjeg kirurga i ravnatelja

A moglo je biti drugačije…

Međutim, činjenica da su djelatnici Hitne morali trčati stotinjak metara s reanimacijskom torbom u kojoj je bilo 50-ak kilograma različite medicinske opreme jer se do mjesta događaja nisu uspjeli probiti svojim vozilom znatno mijenja stvari. Da pojasnimo, na put koji vodi od Puta Firule, preko nekadašnjeg restorana “Šumica” do plaže postavljeni su betonski blokovi koji priječe put automobilima i ostalim vozilima.

“Zbog njih vozilo Hitne pomoći nije moglo proći do samog mora jer ih je nemoguće pomaknuti. Ja sam se izborila da se skinu vrata koja su bila prepreka ulasku s Puta Firula u samu Šumicu i sada je taj prolaz oslobođen. Međutim, netko je betonskim blokovima suzio jedini put do mora za vozila koja, kao hitna pomoć, moraju doći do plaže. Zbog suženja tu ne mogu proći ni osobna vozila, a kamoli vatrogasci ili vozilo Hitne pomoći. Kad još netko parkira osobni automobil, ne može proći ni mušica. Čak sam apelirala i preko Facebooka i pisala poglavarstvu da se ti betonski blokovi uklone, jer su i prošlog ljeta bila dva slučaja kad vozilo Hitne pomoći nije moglo doći do plaže, a to je bilo prijeko potrebno”, posvjedočila je Vera Ferić, vlasnica ugostiteljskog objekta na Ovčicama za Slobodnu.

Tko je postavio blokove?

Da stvar bude gora, nije samo vozile Hitne zapelo ispred teških blokova, već se ni policija koja je došla obaviti očevid nije mogla probiti do plaže. Tko je za to odgovoran? Ne znaju čak ni oni koji time upravljaju.

“Blokovi na početku nizbrdice s Puta Firula prema nekadašnjem restoranu “Šumica” postavljeni su da se u središnjem dijelu Šumice na parkiraju automobili i da se od Šumice ne pravi divlje parkiralište. Te blokove postavio je Grad, i oni nikako ne ometaju normalan prolazak vozila do nekadašnjeg restorana “Šumica”. Međutim, betonske blokove koji vode putićem do same plaže Grad nije postavio, a tko je to učinio, ja ne znam”, rekao je Damir Babić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo Grada Splita u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.