JE LI PREMIJER ZNAO? Goran Marić naprasno podnio ostavku, ministar koji je sjedio do njega nije imao pojma što se događa

Ministar državne imovine ostavku je podnio u Novom Vinodolskom

Ministar državne imovine Goran Marić podnio je danas neopozivu ostavku. Poručio je kako ostavku podnosi “u nastalim okolnostima i atmosferi teške medijske difamacije statusa i opstrukcije normalnog rada i djelovanja Ministarstva državne imovine”.

Ostavku je dao na neuobičajenom mjestu – umjesto u Vladi, podnio je ostavku u Novom Vinodolskom tijekom potpisivanja ugovora o darovanju nekretnina. “Radio sam pod strašnim pritiskom, postao sam meta. Nisam u stanju prihvatiti neviđeni udar na sebe i svoju obitelj”, kazao je Marić.

Bivša premijerka Jadranka Kosor na svom je Twitteru komentirala Marićevu ostavku riječima: “Nije više pitanje tko će otići. Pitanje je tko će ostati”.

Butković nije ništa znao

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sjedio je pored ministra kada je ovaj podnio ostavku. No, kaže kako nije znao da će se to dogoditi. “Nisam znao za odluku ministra Marića. Čuli ste njegove razloge i ja to ne želim komentirati”, rekao je Butković.

Ministar financija Zdravko Marić također je kazao da nije znao za detalje ostavke. “Nisam bio upoznat s detaljima, njegova odluka, on je to elaborirao, sve ste čuli”, rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Komentirao je i kritike na svoj rad. “Bilo je jako puno udaraca ispod pojasa i na obitelj, nekako sam pronašao unutarnju snagu i ljudi koji su meni bliski i moja obitelj da to na neki način sve podnesemo i to je jedino što mogu reći. Ne bih se uspoređivao ni s kim, svatko od nas ima svoje specifičnosti”, rekao je Marić, javlja N1.

Maras: Raspad sistema u Vladi

Zastupnik GLAS-a, Goran Beus Richembergh, za N1 je komentirao ostavku ministra državne imovine, Gorana Marića.

“Počela je igranka, Vlada se trese, ovo je vjerojatno jedna od posljedica medijskog pritiska i onoga što se radi u Saboru i parlament je postao dosta krupno poprište rasprave o Vladi. Premijer po svaku cijenu želi izbjeći rasprave o Vladi i nastoji da ministri sami podnesu ostavke”, rekao je Beus Richembergh.

Saborski zastupnik SDP-a Gordan Maras je tvitao: “Raspad sistema u Vladi. Kada će ostavku podnijeti najodgovorniji, Andrej Plenković?”. U ovom trenutku nije jasno je li premijer Andrej Plenković znao da će Goran Marić u Novom Vinodolskom podnijeti ostavku.