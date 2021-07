Nenadana ostavka Miroslava Škore, za koju, kako kaže, nije znala ni njegova sestra, potaknula je mnoga nagađanja o stvarnim razlozima odlaska čovjeka koji je, makar formalno, bio šef glavnog HDZ-ovog izazivača s desna.

Nagađanja se kreću od banalnih da se Škoro protivio koaliranju s HDZ-om na lokalnoj razini do onih da ga je na ostavku primorao Mario Radić .

Pod istragom je policije od 2020-te

Ipak, RTL doznaje znakovite detalje. Dosadašnji glavni tajnik Domovinskog pokreta i čovjek od najbližeg povjerenja Miroslava Škore pod istragom je policije od 2020-te.

Ima li to veze s iznenadnim odlascima može se samo nagađati, no policijska istraga koja traje nije nimalo bezazlena, prenosi RTL.hr

Nekad desna ruka Miroslava Škore - posljednjih godinu dana pod ozbiljnim optužbama. Sve je počelo krajem prošle godine, kada je policija Daria Žepinu službeno osumnjičila. I to da je preko određenih osoba ubacio uređaj za video i audio prisluškivanje Mate Radeljića.

Riječ je, kako doznaje RTL, o razdoblju od veljače do lipnja 2020-te. Uređaj je bio postavljen u Televizijskom prijemniku, u apartmanu u centru Zagreba, koji je u vlasništvu supruge Mate Radeljića.

Sve otkriveno slučajno?

A sve je otkriveno navodno slučajno - nakon što su snimke iz stana završile u tuđim rukama. Iz policije ništa nisu htjeli potvrditi.

"Ne možemo komentirati slučaj, jer obavljanje razgovora s bilo kojom osobom nije informacija koju možemo podijeliti s javnošću."

Mate Radeljić pred kamere ne želi. Kako doznajemo, svoj iskaz policiji je dao na samom početku. Suzdržan je i Žepina koji se trenutačno nalazi na godišnjem odmoru na Hvaru.

Objavio odlazak nedugo nakon Škore

Dario Žepina godinama je radio u policiji. Bavio se poslovima sigurnosti u MUP-u. I s Miroslavom Škorom prvo je počeo radeći u njegovom osiguranju. Ubrzo je postao član stranke, pa koordinator, a potom i glavni tajnik. Evo kako je jučer objasnio svoj odlazak, svega nekoliko sati nakon što je Miroslav Škoro objavio kako odlazi ss čelnog mjesta Domovinskog pokreta.

"Ja jučer i danas non stop odgovaram čemu ostavka, ja smatram da je to moralan čin, ja znam da to u Hrvatskoj politici nikako nije uobičajeno. Mi jednostavno i ovim činom pokazujemo da smo drugačiji od drugih", kaže glavni tajnik Domovinskog pokreta u ostavci Dario Žepina.

Zašto je Žepina - po sumnjama policije - inicirao prisluškivanje Mate Radeljića? Istraga očito još uvijek traje. Mate Radeljić bio je savjetnik Predsjednice KolindeGrabar Kitarović. U fokus javnosti došao je kad je optužio čelnika SOA-e da mu je prijetio pa je morao otići. Ozbiljne optužbe iznio je i protiv bivše predsjednice. Jedno vrijeme bio je u izbornom stožeru Miroslava Škore. Sve do 2019-te dok nije odjeknula vijest da su se razišli - iz nikad objašnjenih razloga.