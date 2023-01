Vlada je jučer na telefonskoj sjednici odredila nove najviše cijene goriva, prema kojima od danas osnovni benzin eurosuper 95 stoji 1,34 eura (10,10 kuna) po litri, dok je najviša cijena osnovnog dizela 1,46 eura (11 kuna). Osim goriva, povećana je i cijena plina za kućanstva, a ostaje pitanje kako će se kretati cijene goriva u budućnosti.

Naftni stručnjak Jasminko Umićević za Novi list ističe kako je u igri dosta nepoznanica i još više faktora pa je teško prognozirati, ali ono što već je poznato da je ključan datum 5. veljače, kad stupa na snagu embargo EU na uvoz naftnih derivata iz Rusije.

'Zalihe Unije su dobro popunjene'

"U posljednje vrijeme europski su trgovci uvozili derivate iz Rusije u velikim količinama kako bi popunili zalihe prije uvođenja embarga. Samo u posljednjih nekoliko mjeseci iz Rusije je uvezeno oko tri milijuna tona derivata u zemlje EU-a. Zalihe Unije su prilično dobro popunjene, a u međuvremenu je povećan uvoz derivata iz Saudijske Arabije, sjeverne Afrike, Indije, Kine i SAD-a, čime se nadomješta uvoz iz Rusije, a ako ne bude većih poremećaja i nestašica pojedinih vrsta goriva na tržištu, ne treba očekivati ni značajne promjene cijena goriva", kaže Umićević,

S druge strane, cijena goriva u Europi ovisi i kretanju na financijskom tržištu. " Euro je ojačao u odnosu na dolar za oko deset posto, u odnosu na treći kvartal prošle godine, a trgovina naftom i derivatima u svijetu odvija se u dolarima.", ističe Umićević. A slabi dolar u odnosu na euro znači i jeftinije gorivu u EU.

Štrajk bio dovoljan da 'gurne' cijenu dizela

Cijenu određuju i neki nepredvidivi faktori. "Primjerice, cijena dizela je eksplodirala, između ostalog i zbog štrajkova u Francuskoj, kad pet rafinerija nije radilo, što je dovelo do manjka ove vrste goriva na tržištu i posljedičnog rasta cijena.", ističe. Loše po Hrvatsko tržište je, ističe Umićević, privremeno gašenje proizvodnje u Ininoj Rafineriji nafte Rijeka, jedinoj preostaloj rafineriji u Hrvatskoj.

"Dosad smo, zbog tople zime i drugih okolnosti na tržištu, imali sreće pa cijene derivata iz uvoza nisu rasle otkako je rafinerija zatvorena. No ako do nestašice derivata iz bilo kojeg razloga dođe, posljedice ćemo itekako osjetiti. Pokazat će se zašto trebamo imati svoju rafineriju. Razlog za to je vrlo jednostavan - puno je jednostavnije i jeftinije nabavljati sirovu naftu nego naftne derivate", zaključuje Umićević.