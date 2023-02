U studiju Net.hr-a gostovao je saborski zastupnik stranke Fokus i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec, koji se u intervjuu osvrnuo i na trenutnu ekonomsku situaciju, odnosno silna poskupljenja s kojima se građani trenutno bore.

Odgovarajući na pitanje je li ulazak u eurozonu bio malo ishitren, rekao je da bi on po pitanju te teme išao malo u prošlost.

"Na ovom području ljudi, pogotovo unutar Hrvatske, nikada nisu vjerovali bankama i vlastitoj valuti, zbog one hiperinflacije koja se dogodila krajem 80-ih, a koja je bila posljedica ekstremno loših političkih odluka i nekakve poruke koju su tada vladajući slali da oni mogu kontrolirati tržište", kazao je, dodajući da je tržište je kao gravitacija te da će vas "prije ili kasnije prizemljiti".

"Imate ponudu, imate potražnju. Ako vi želite kupiti pelene za dijete, a ne možete ih naći u Hrvatskoj, potrudit ćete se da ih nađete", pojasnio je, kazavši da je ovo primjer kako ljudi funkcioniraju.

"90-ih godina, prvi hrvatski predsjednik htio je vezati hrvatsku kunu za njemačku marku, jer je marka bila nekakvi simbol stabilnosti. Kroz godine smo cijene automobila, nekih namirnica, nekretnina gledali prvo u markama, a onda kada je došao euro, gledali smo u eurima", pojasnio je.

"Zadnjih dvije-tri godine imamo pandemiju, lockdown, kada ljudi nisu radili. Ako ljudi ne rade, oni ne stvaraju vrijednost. Ekonomija nije stvaranje novca, nije to štampanje novca već stvaranje vrijednosti. Ljudi su doma sjedili, nije se znalo što bi se napravilo i onda se emitirao taj takozvani helikopterski novac. Ljudi vam ne rade, a vi emitirate novce. Inflacija je bila samo posljedica takvih loših politika", rekao je Zurovec u studiju Net.hr-a.

"Ne znam sad da je baš samo s eurom dogodio se nekakvi porast cijena, daj Bože da budu samo takvi porasti koji dolaze s eurom, jer zadnjih godinu i duže, vidio sam da je cijena primjerice građevinskog materijala, pogotovo kad je došao rat u Ukrajini, drastično skočila. Sada se tek nešto vratila na te predratne cifre. Cijene namirnica su također rasle", rekao je.

"Mogu reći da je bilo nekih naznaka da su se trgovine dogovorile između sebe i to je ono što je protuzakonito. Nije protuzakonito dići cijenu, ali ako tu postoji sumnja i ako postoje objektivni dokazi da možda tu ima nekakvog kartelskog dogovora, onda država treba reagirati", istaknuo je Zurovec u studiju Net.hr-a.

Čekaju li nas nestašice?

Rekao je da su cijene rasle i kada je bila kuna, no da tada ljudi to nisu detektirali. Sada se, dodaje, možemo uspoređivati s drugima, odjednom je to puno lakše i vidimo koliko smo nisko na toj nekakvoj ljestvici.

"Prošlo ljeto sam spominjao kako nam inflacija i dalje ide te da će nam novac sve više i više gubiti vrijednost i to nitko nije doživljavao, jer je sezona imala dobre naznake, rekordna je nakon dugo godina, ljudi su se zaželjeli mora", kazao je.

Rekao je da je Hrvatska na jako dobroj poziciji. "Bogom dana nam je pozicija, prirodni resursi, i uistinu Bog nam je sve dao samo ne pametnu politiku", dodao je.

Inflacija je samo posljedica toga što se dogodilo, a nakon toga dogodilo se da političari opet misle da mogu kontrolirati cijene. "Ograničit će se cijene po koliko možete prodavati neku čašu, ali se neće ograničiti cijena isporuke vode od javnog poduzeća koja ima puno i previše zaposlenih te administracije. Neće se ograničiti cijena struje, a ne proizvodi se ništa posebno manje ili više. Znači, državne usluge i državne cijene su rasle, čak i komunalne cijene odvoza otpada jer nismo ispunili ono što smo obećali prema Europi vezano za zbrinjavanje otpada. Sve vam poraste, režije vam porastu, a vi biste trebali držati istu cijenu. Pa morate i vi od nečega živjeti", rekao je.

"Zato su ljudi krenuli dizati cijene, a to je sve posljedica tržišta. Ako se dižu nekakve državne usluge ili nameti, nemate drugog izbora i morate to naplatiti", ističe Zurovec, dodajući da se nakon toga stiskalo ljude inspekcijama.

"Zbog takvih potpuno promašenih politika, tijekom 80-ih ste imali nestašicu šećera, vožnju par-nepar i slično", kazao je.

Na pitanje koliko je to zamrzavanje cijena opasno, rekao je da zbog toga možemo imati nestašice. Upitan zašto onda država forsira to zamrzavanje cijena, kaže da je to populistički potez, ali i da je njegov dojam da su ekonomski nepismeni.

"Stvar je malo i do psihologije, ali i do osnovnog razumijevanja ekonomije. Ne morate biti doktor znanosti iz toga, dovoljno je samo malo razuma", istaknuo je.

Upitan zašto se toliko malo priča o štampanju novca tijekom pandemije, a koji je velikim dijelom kriv za inflaciju o čemu je govorio, Zurovec kaže da bi to značilo da netko treba priznati da je kriv. "Tu nemate nekakve odgovornosti da netko mora doći pred kameru i kaže 'Da, ja sam pogriješio'. Kada bi imali iole hrabrosti sjesti pred kameru i reći 'Da, ovaj je potez bio kriv', mislim da bi to ljudi puno više cijenili. Nitko nije nepogrešiv", rekao je saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.