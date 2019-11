JE LI OVO PONUDA KOJA ĆE ZAUSTAVITI ŠTRAJK? Plenković pripremio novi paket, evo za koliko bi mogle rasti plaće i kada se očekuje kraj štrajka

Premijer Plenković je u nekoliko navrata rekao kako očekuje da će štrajk zaposlenih u obrazovanu završiti sljedećeg tjedna, a Jutarnji doznaje kako je Vlada navodno skrojila ponudu kojom bi već od 1. siječnja plaće učiteljima i nastavnicima mogle narasti za 2,5 posto uz već utvrđen model rasta osnovice od 2+2+2, a u rezervi je i još jedna opcija

Ponedjeljak će biti obilježen velikim prosvjedom učitelja i nastavnika koji će se okupiti na zagrebačkom Trgu bana Jelačića pod sloganom “Hrvatska mora bolje”. I dok sindikalisti zazivaju pregovore kako bi prekinuli agoniju koja u školstvu traje već 30 dana, a Vlada kaže kako je spremna na razgovore, zavjet šutnje vlada u oba tabora oko toga što će se dalje događati u ovoj situaciji. No, Jutarnji doznaje kako bi se pregovori trebali nastaviti u Banskim dvorima danas, iako je nedjelja.

U petak je glavna vijest bila četverosatni sastanak predstavnika Vlade i sindikata, s kojeg je Branimir Mihalinec izišao zadovoljan i naglasio kako se približavaju rješenju te da očekuje da će “sljedeći tjedan doći do rješenja koje će ići članovima na izjašnjavanje”. Tajnica Sindikata Hrvatskih učitelja, Ana Tuškan kratko je potvrdila kako nije bilo novih ponuda, ali je bilo konkretnih analiza koje idu u smjeru da se učenike što prije vrati u školske klupe.

Nema više govora o koeficijentima

No, neslužbeno se doznaje kako je u petak Vlada ipak dala najmanje jednu poruku, a sindikalisti i članovi Vlade su o tome odlučili šutjeti, vjerojatno do ponedjeljka ili konačnog usuglašavanja. Prema onome što je doznao Jutarnji, rasprave o povećanju koeficijenata složenosti posla za 6,11 posto nije bilo, već je Vlada ponudila povećanje plaće od 2,5 posto samo za prosvjetare i to već od 1. siječnja 2020. To znači dodatnih 170 milijuna kuna u proračunu i prosječno oko 170 kuna više plaće. Uz to bi im sljedeće godine trebala porasti i osnovica plaće po već predstavljenom modelu 2+2+2.

Državne službe tu su isplatu već dogovorile dinamikom: prvi dio od 1. siječnja, drugi dio od 1. lipnja, a treći od 1. listopada 2020. godine. No, sindikati javnih službi, između ostalih i školstva, takav rast osnovice nisu dogovorili i o tom se još vode pregovori. Kad bi oni prihvatili takvu mogućnost, plaće prosvjetara bi porasle za oko 4,5 posto ili malo iznad 300 kuna već početkom sljedeće godine. No, zasad je ta opcija hipotetska, jer nije bilo službenog odgovora ni s jedne strane koja sudjeluje u pregovorima.

“Svi žele da pregovori uspiju. Nitko ne želi reći nešto pogrešno”, uvjerava izvor blizak jednom ministarstvu koje sudjeluje u pregovorima. Ako pregovori zaista uspiju, u Vladi očekuju kako bi se djeca mogla vratiti u škole već u srijedu. To je jučer nagovijestio i premijer Andrej Plenković, rekavši prilikom potpisivanja kandidature Kolinde Grabar Kitarović, kako očekuje prekid štrajka u školama sljedeći tjedan i kako su u petak pokazali dobru volju i razgovarali sa sindikatima.

Bonus za neuređenu Uredbu?

Vlada je ranije pokušala sindikatima ponuditi, uz rast osnovice od 6,12 posto koji je dogovoren sa svim javnim službenicima, dodatak od dva posto nakon 30. lipnja, pod uvjetom da se u međuvremenu ne mijenja Uredba o koeficijentima u javnim službama. Vlada neće odustati od te korekcije, no nejasno je hoće li prosvjetari uz sada ponuđenih 2,5 posto, nakon 1. srpnja dobiti i dodatnih dva posto, ako do korekcija ne dođe.

“Reviziju će odraditi vanjski stručnjaci kako se ne bi dogodilo da nakon prosvjetara prosvjeduju neki drugi zaposlenici u državnim i javnim službama zbog nepravednih koeficijenata. Shvaćamo da se naši učitelji i nastavnici kroz kumulirani period vremena osjećaju u nepravednom položaju u odnosu na neke druge profesije temeljem koeficijenata. No, to nije predmet pregovora između Vlade i sindikata”, rekao je Plenković.

U petak je novu Vladinu ponudu najavila i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, ali nije iznosila detalje. Treba napomenuti kako je prije razgovora sa sindikatima održan sastanak na kojem su bili premijer i ministrica Divjak te ministar financija Zdravko Marić, ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović i posebni premijerov savjetnik za obrazovnu reformu Radovan Fuchs.

“Pripremili smo određene analize koje su nam omogućile da vidimo koja su alternativna rješenja. Najvažnije je da se razgovara na temelju argumenata i da se otvori razgovor sa sindikatima. Radi se na tome da se dođe do nove ponude, zato su i analize Ministarstva znanosti i obrazovanja vezane za plaće bile važne”, rekla je Divjak.

Kako god bilo, u ponedjeljak će se održati prosvjed, a štrajk će biti u svom 31. danu, što znači da će svaka škola skupiti 11 dana bez nastave. Iako Vlada radi na rješenju, pa čak, navodno, i nudi neke stvari, štrajk će završiti tek onda kad se 68.000 ljudi u obrazovnom sustavu izjasni o njima.

