JE LI OVO NJEZINA VIZIJA HRVATSKE? Predsjednica se danas sastala s čovjekom koji tvrdi da ustaštvo nije bilo fašizam

Zbog svojih je skandaloznih izjava, od kojih su mnoge izrečene s oltara tijekom propovijedi, sisački biskup Vlado Košić početkom ove godine proglašen “antikomunikatorom godine”

Danas je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović otvorila svoj putujući privremeni Ured u Sisačko-moslavačkoj županiji. Već prvoga dana rada u izmještenom Uredu predsjednica je imala niz sastanaka i razgovora, a među ostalima i sa sisačkim biskupom Vladom Košićem.

Košić je, kao svojevrsni “jastreb” ovdašnjeg klera, poznat po izrazito rigidnim političkim stavovima i jedan je od onih koji oko sebe neprestano vide udbaške i jugokomunističke utvare. Zbog svojih je skandaloznih izjava, od kojih su mnoge izrečene s oltara, tijekom propovijedi, proglašen “antikomunikatorom godine”. Tu mu je titulu početkom ove godine dodijelio stručni žiri Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Budući da osim fotografija zasad nema izvješća s današnjeg susreta predsjednice Republike i sisačkog biskupa, podsjetit ćemo na neke skandalozne Košićeve izjave.

GRABAR-KITAROVIĆ IZ SISKA UPUTILA NOVU KRITIKU VLADI: ‘Zašto izrađujemo strategije koje ne primjenjujemo?’

‘MOLIO SAM BOGA DA VI BUDETE NOVA PREDSJEDNICA’

Ako je suditi po fotografijama iz Siska, današnji suret predsjednice Grabar-Kitarović i biskupa Košića bio je vrlo srdačan. Govore to njihovi široki osmjesi. Stoga se valja prisjetiti kako je Košić u siječnju 2015. godine, nakon okončanih predsjedničkih izbora, pozdravio pobjedu Grabar-Kitarović.

“Molio sam se Bogu da vi budete naša nova predsjednica Republike Hrvatske. Mislim da je to višestruko važno, draga Predsjednice, za našu Domovinu koja je u velikim gospodarskim, ali još većim moralnim i duhovnim problemima. I upravo je zato dobro što ste vi izabrani za našu predsjednicu, da dadete Domovini novi polet i optimizam jer ste sposobna i marljiva, domoljubna i visokim idealima poštenja predana žena, majka i političarka! Također sam veoma sretan što je na čelo naše mlade države Hrvatske došla osoba koja je vjernica, koja svoju vjeru živi i ne skriva. Raduje me ta činjenica jer znam koliko je prepreden i lukav bio vaš prethodnik”, poručio je tada Košić aludirajući na Ivu Josipovića. Još je dodao kako se nada da će Grabar-Kitarović “izvući Hrvatsku iz udbaško-komunističkih ralja u koje su je, nažalost, gurnuli dosadašnji političari”.

DAN POBJEDE U GLINI: Thompsonov koncert započeo uzvikom ‘Za dom – spremni!’, na pozornici mu se pridružio i biskup Košić

ISELJENIKE IZ HRVATSKE USPOREDIO S DEZERTERIMA

Lani na božićnom domjenku u Sisačkoj biskupiji, biskup Košić osvrnuo se na jedan od gorućih problema u Hrvatskoj – masovno iseljavanje. Naravno, on je tom problemu dao novu dimenziju, koju su kasnije u raznim varijacijama ponavljali i neki političari, usporedivši one koji iseljavaju iz Hrvatske s dezerterima.

“Iseljava naša mladost koja bi svojim ostankom mogla poboljšati život u zemlji. Danas je moderno otići iz domovine, pa bi se to moglo nazvati i dezerterstvom. Moramo se upitati omogućuje li se napredak mladima u zemlji. Međutim, oni koji odlučuju o tome misle samo na sebe”, kazao je.

BRANITELJ KOJI JE UHIĆEN ZBOG VRIJEĐANJA BISKUPA: ‘Sram me, ali htio sam da Košić bude svjestan što govori na misama’

‘PREMIJER I MINISTRI PLJUNULI SU NAMA KATOLICIMA U LICE’

Koncem ožujka ove godine, nakon što je u Hrvatskom saboru ratificirana Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji poznatija kao Istanbulska konvencija, Košić se ne baš biranim riječima obrušio na Vladu i zastupnike koji su glasovali za ratifikaciju tog ugovora.

“Naša Vlada, i predsjednik i ministri, svojim prihvaćanjem Istanbulske konvencije pljunuli su nama katolicima u lice, ali još postoje i naši narodni zastupnici u Hrvatskom saboru koji ne smiju, ako su vjernici, dati svoj glas za tu ratifikaciju. Ne smiju to ni oni koji su nevjernici, zbog pravnih i moralnih razloga i zato što bi se time prihvatio nadzakon koji bi nadzirao domaće zakone. A radi se o duboko nekršćanskom zakonu i, kako je rekao predsjednik HBK-a, oni koji to zlo podupiru sami sebe ekskomuniciraju iz Katoličke crkve. Molimo se, braćo i sestre, i dalje da to zlo ne prevlada”, grmio je s oltara biskup Košić.

PLENKOVIĆA PROZVAO ZBOG “POLITIČKE PROSTITUCIJE”

Nije to bio ni prvi ni posljednji Košićev politički istup s oltara ili s kakve druge pozornice, a ni prvi gnjevno upućen Vladi. U ljeto 2017. godine, nakon što je premijer Andrej Plenković najurio Most iz Vlade i vladajuće koalicije s HDZ-om te zamjenskog partnera našao u HNS-u, Košić se oštro intoniranim pismom obratio premijeru.

“Ovim koaliranjem s dojučerašnjim neprijateljem – da biste spasili svoju Vladu – vi ste pokazali potpunu neosjetljivost za osjećaje i za vrijednosti koje gaji većina hrvatskoga naroda. Ovim potezom dobit ćete kratkoročno produljenje života ove Vlade, ali ćete dugoročno izgubiti upravo ono što je bio moto vaše kampanje: vjerodostojnost! Ja to zovem političkom prostitucijom”, napisao je biskup premijeru.

MINISTRA BOŽINOVIĆA POZVAO DA PODNESE OSTAVKU

Uhićenje skupine muškaraca koji su tijekom prošlogodišnje proslave Dana pobjede u Kninu uzvikivali ustaški pozdrav “Za dom spremni” biskupu Košiću nije bio povod za osudu njihovog čina nego za poziv ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću da podnese ostavku.

“Moram vam reći, dragi prijatelji, da me rastužuje to što čitam što govore oni koji su jučer bili u Kninu. Recimo kako je Damir Markuš, hrvatski branitelj hosovac, opisao svoje razočaranje. Je li moguće da hrvatska policija hapsi hrvatske branitelje? Kakva je sad opet ova protuhrvatska vlast koja se usuđuje to činiti u Kninu na proslavi Dana pobjede? Pozivam ministra Božinovića da podnese ostavku!!!”, poručio je Košić putem Facebooka.

‘JE LI MOGUĆE DA HRVATSKA POLICIJA HAPSI HRVATSKE BRANITELJE?’: Košić pozvao ministra da podnese ostavku

‘TREBA REĆI DA USTAŠTVO NIJE BILO FAŠIZAM’

A što biskup Košić misli o ustašama, ustaškom režimu i NDH jasno je izrekao na predstavljanju knjige akademika Josipa Pečarića o pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu u listopadu prošle godine. Usput, Košić je u nekoliko navrata bio posebni gost, vani bi se to reklo “special guest star”, na Perkovićevim koncertima.

“Treba reći da ustaštvo nije bilo fašizam, nego organizirano vojno djelovanje u obrani Hrvatske kao države, o čijoj su se naravi kao državi pozitivno izrazili i bl. Alojzije Stepinac i dr. Franjo Tuđman, ali te su postrojbe to činile svim “dopuštenim i nedopuštenim sredstvima”, što je bio dio njihove zakletve”, kazao je Košić.

GOST IZNENAĐENJA NA KONCERTU THOMPSONA: Biskup Vlado Košić zapalio publiku na Šalati

‘ODRIČEŠ LI SE SOTONE ZNAČI: ODRIČEŠ LI SE MARŠALA’

Znajući što misli o ustašama, nimalo ne začuđuju stavovi biskupa Košića o komunistima, a ponajprije Josipu Brozu Titu. kojeg je u svojoj homiliji prigodom prošlogodišnje proslave Velike Gospe u Gori pokraj Petrinje usporedio sa samim Sotonom.

“Tako je sigurno da se odricanje od đavla treba shvatiti sasvim konkretno i kao odricanje od totalitarnih ideologija i njihovih vođa tj. idola, pa bi se tako pitanje: Odričeš li se sotone? – trebalo u našim hrvatskim okolnostima prevesti: Odričeš li se Maršala? Da, i Führera i Ducea i Generalissimusa ali – ponajviše – Maršala! Premda njega više nema i on ne vlada nama već više od 37 godina, na žalost još uvijek mnogim dušama vlada taj krivi bog, još uvijek mu se prinosi ne samo tamjan nego i žrtve, ne samo da se žrtvuje istina i zatire pravednost, nego se žrtvuju i ljudi”, dramatično je ustvrdio Košić.

‘SOTONA SE KAMUFLIRAO U NAJUTJECAJNIJIM MEDIJIMA’

Na isti način kako je identificirao i locirao Sotonu u obličju mrtvoga maršala, biskup Košić je nečastivoga (raz)otkrio i u medijima. Naravno, ne svima već samo onima koji se ne uklapaju u njegov vjerski i politički okvir.

“Moć đavla je u optužbama i sijanju zla u srca ljudi u neprestanom podmetanju i širenju dezinformacija u svijetu. Danas se Sotona kamuflirao u mnogim, i to najutjecajnijim medijima, koji su u Republici Hrvatskoj više protuhrvatski nego hrvatski jer ne šire istinu o hrvatskoj povijesti niti dopuštaju da se pročisti hrvatska sadašnjost”, rekao je Košić u propovijedi održanoj tijekom mise za dan grada Šibenika.

‘JUGOSLAVIJA JE BILA TERORISTIČKA ZEMLJA!’: Biskup Košić ponovno širio ultradesničarske propovijedi

BOŽU PETROVA ODVRATIO OD SRLJANJA U ‘RALJE KOMUNISTA’

Svoj vjerojatno najotvoreniji politički angažirani istup Košić je imao potkraj 2015. godine, u vrijeme dok su nakon parlamentarnih izbora trajali pregovori HDZ-a i SDP-a s Mostom. O tome komu će se prikloniti Most ovisilo je i tko će sastaviti Vladu i voditi državu. Košića je očito sablažnjavala mogućnost da to bude SDP pa je šefu Mosta Boži Petrovu, u trenutku kada se u javnosti (ispostavilo se – naivno) činilo da će se prikloniti SDP-u, putem Facebooka uputio nedvosmislenu poruku.

“Sviđa mi se da je Karamarko na kraju odbio u tome sudjelovati, a potez Milanovića ne čudi jer komunisti uvijek lažu i njima laž i prijetvornost ništa ne znači. No, da će Petrov tako nasjesti i odvesti Most u ralje komunista, nisam se nadao. Zapravo sad se pokazuje da to nije most nego mostobran za spašavanje SDP-a tj. komunista koji su hrvatskom narodu nanijeli najviše zla u njegovoj povijesti. Pa jesu li zato bili potrebni izbori i ova već skoro mjesec i pol dana duga trakavica? Petrov je i nesiguran – čudne li kombinacije: psihijatar i političar! – ali i posve slijep! Onaj je stari lisac, lopina i prevarant, a ovaj naivčina i zapravo – izdajica. Neka nam se Bog smiluje”, zavapio je Košić, a Petrov je poruku njegovog vapaja primio i uslišio je.

PETROV: Napade biskupa Košića ne doživljavam, natjerali bi me ulijevo, da SDP nije varao