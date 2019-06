JE LI OVO MOGUĆE?! PACIJENTI ‘POLJUBILI’ VRATA: Dežurni liječnik danas je, eto, zaboravio doći na posao: ‘Pa netko je mogao umrijeti!’

Iako je radno vrijeme ambulante u Kaštel Sućurcu praznikom od 8 do 20 sati, u ambulanti nije bilo nikoga

Dok, s jedne strane zdravstveni sustav, pati zbog manjak liječnika uzrokovanog njihovim odlaskom u inozemstvo, s druge strane, oni koji su ostali u Hrvatskoj rade kako ih volja. Naime, osoba koja je danas trebala dežurati u ambulanti u Kaštel Sućurcu nije se pojavila na svome radnom mjestu, iako je radno vrijeme subotom od 11 do 20 sati, a s obzirom na to da je danas državni praznik, radno vrijeme je bilo od 8 do 20 sati. Zato su pacijenti koji su trebali njihovu pomoć, “poljubili” vrata i bili prisiljeni otići do Hitne pomoći u Kaštel Starom, javlja Slobodna Dalmacija.

“Prvo sam otišla na Hitnu pomoć u Kaštel Stari i zamolila ih da me pregledaju. No, kako su imali punu čekaonicu pacijenata i ‘more’ poziva sa terena, ja sam se po njihovom prijedlogu zaputila u Kaštel Sućurac, gdje je trebao biti dežurni liječnik ili liječnica. I kada sam došla tamo vrata su bila zatvorena, a na njima je bila obavijest da subotom rade od 11 do 20 sati, a praznikom i nedjeljom od 8 do 20 sati. Kako je danas praznik, jasno je da su morali biti na svome radnom mjestu, jer tako i piše na obavijesti okačenoj na ulaznim vratima”, rekla je 34-godišnjakinja iz Kaštel Novog koja je ostala iznenađena radom ambulante u Sućurcu.

‘Pojeo vuk magare’

No, ona nije bila jedina. Još su dvije žene i jedan muškarac došli u ambulantu tražiti liječničku pomoć, koju nikad nisu dobili. Moguće je da oni nisu bili jedini koji su se danas našli u nezgodnoj situaciji.

“Ma sramota i ništa drugo. Što sam mogla uraditi. Okrenula sam se i vratila na Hitnu pomoć u Kaštel Stari, gdje sam čekala i na kraju bila pregledana, od ljudi sa Hitne pomoći koji su doslovno bili ‘zatrpani’ poslom. Nakon što su me pregledali na Hitnoj i dali mi terapiju, vratila sam se u Sućurac da vidim je li kojim čudom ambulanta počela raditi. Ali, ništa. Vrata i dalje zatvorena i ispred njih još dvojica muškaraca “skidaju svece s neba”. Eto, to vam je hrvatsko zdravstvo u stvarnom životu. Nikoga nije briga za običnog čovjeka, kojemu je potrebna pomoć. Tako bi isto bilo i da je nekome trebala žurna reakcija liječnika ili da je, ne daj Bože, mogao umrijeti. Bilo bi ‘vuk izija magare’ i opet nikome ništa. Ništa se ne bi promijenilo”, ogorčeno će pacijentica.

Neposlušni liječnici nesankcionirani

Mediji su odmah o ovome obavijestili Marka Rađu, novog šefa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, koji za dva dana dolazi na svoje radno mjesto. On je konstatirao kako na žalost taj nerad nije ništa novo, ali i da će uskoro postojati način kako to spriječiti.

“Problem je u tome što veliki broj liječnika privatnika (koncesionara) i dalje izbjegava dežurstva i ne dolazi na posao kada moraju. Ja kao budući ravnatelj, i primarijus doktor Dragomir Petric, još uvijek sadašnji ravnatelj, nemamo nikakvu mogućnost sankcioniranja, takvih neposlušnih liječnika. Sve je na njihovoj savjesti. No, uskoro, za nekoliko dana trebala bi nastupiti izmjena Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje po kojoj će svi liječnici, pa i privatnici (koncesionari) morati dežurati”, rekao je Rađa.

Ako ne rade, nema ih

S druge strane na Kvarneru nedostaje timova liječnika i medicinskih sestara. RTL javlja da se u Primorsko-goranskoj županiji tijekom ljeta organizira rad u 20 ambulanti, a pet ih je i dalje bez timova.

“S obzirom na to da je natječaj stalno otvoren, na dnevnoj bazi imamo popunjavanje turističkih ambulanti. Naravno da turisti u slučaju potrebe mogu koristiti rad obiteljske medicine i, naravno, po potrebi Zavoda za hitnu medicinu”, kaže Vladimir Mozetič, ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

Ako se prazna mjesta ne popune, planira se s liječnicima obiteljske medicine dogovoriti da nakon ugovorenog vremena s HZZO-om rade u turističkim ambulantama, što bi im bilo zaračunato kao rad u privatnoj praksi.