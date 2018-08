JE LI OVO KONAČAN KRAJ LJETA? ZORAN VAKULA OBJAVIO PROGNOZU ZA VIKEND: Stiže olujno nevrijeme i drastičan pad temperature!

Nakon sunčanog i vrućeg tjedna, za vikend nam stiže velika promjena vremenskih prilika

Prema najnovijoj prognozi Zorana Vakule, pretežno suho, sunčano i vruće diljem će Hrvatske u ovome ljetu biti još samo u petak. U pritom, unatoč ponekom pljusku, gotovo idilično u odnosu na vrijeme kakvo ćemo imati tijekom vikenda, kada slijedi zamjetna promjena, uz kišu, često i obilniju, praćenu grmljavinom, a ponegdje i olujno nevrijeme.

Vakula ističe da će nedjeljno poslijepodne biti hladnije i za više od 10 °C nego u petak, mjestimice i subotu. Na Jadranu će pad temperature biti većinom manji, ali će nevolje nekima, osim pljuskova, grmljavine i nevremena, prouzročiti najprije jugo, zatim još jača bura, u nedjelju na sjevernom dijelu, zatim i južnije.

Petak – većinom sunčano i vruće, ali ne i sasvim stabilno

U istočnoj će Hrvatskoj najniža temperatura biti od 17 do 19 °C, a najviša 32 ili 33 °C. Osim te vrućine i sparine, ostala obilježja vremena ne bi smjela odviše remetiti aktivnosti na otvorenome vukovarskog filmskog festivala, a i drugdje po Podunavlju i zapadnijim krajevima, gdje će osim sunčanog vremena, ujutro mjestimice biti magle, a poslijepodne su samo ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi.

Sasvim stabilno neće biti ni u središnjoj Hrvatskoj, gdje će, kao i na istoku, prijepodnevnu gotovo vedrinu zamijeniti oblačnije poslijepodne, uz samo poneki pljusak. Unatoč njemu, ako se uopće i dogodi u Lipovljanima, prvi dan tradicionalnih susreta bit će sunčaniji i topliji od vikenda, kada bi kiša mogla onemogućiti mimohod u narodnim nošnjama.

Pljuskovi i grmljavina u petak su najvjerojatniji u gorju i unutrašnjosti Istre, dok će uz more sjevernog Jadrana do večeri biti većinom suho i pretežno sunčano, uz uglavnom slab vjetar te mirno ili malo valovito more. Najniža temperatura zraka oko 23 °C, u unutrašnjosti 12 do 15 °C, a najviša između 28 i 32 °C.

U Dalmaciji još i malo viša, uz većinom sunčano vrijeme sa slabim vjetrom. Vjerojatnost poslijepodnevnih pljuskova postojat će uglavnom u unutrašnjosti, osobito u Zagori, a i Konavlima. Uz more stabilnije, uz burin, pa slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz koji će more biti mirno ili malo valovito, temperature 26 ili 27 °C, čak i malo više od najniže jutarnje temperature zraka, koji će se poslijepodne zagrijati i na oko 33 °C.

Za vikend – promjena vremena!

Vruće će još i u subotu biti na istoku i jugu unutrašnjosti, ali ne i u zapadnim krajevima, gdje je kiša moguća već prijepodne, a osobito će poslijepodne biti izraženijih pljuskova i grmljavine, ponegdje vjerojatno i olujnog nevremena. Nestabilno će biti i u nedjelju, te osjetno hladnije, poslijepodne često i za desetak stupnjeva nego u četvrtak i petak, ponegdje i u subotu. U ponedjeljak slijedi razvedravanje i nastavak svježine, a prema sredini novoga tjedna i ponovni porast temperature zraka.

Osim pada temperature te pljuskova, grmljavine i mjestimičnog nevremena, na Jadranu će za vikendnevolje nekima stvarati i vjetar – najprije jugo, ponegdje i jako, zatim još jača bura, najprije na sjevernom dijelu, poslije i južnije. Tijekom ponedjeljka većinom slabljenje bure i razvedravanje, uz samo poneki pljusak, uglavnom na južnom dijelu, a od utorka daljnja stabilizacija vremena, uz zatopljenje.

I dok će na kopnu vrućina uglavnom izostati, ponegdje na Jadranu u drugoj polovini tjedna ponovno može biti i vrućeg dana, ali ne baš ovakvog kakav je bio u dosadašnjem dijelu kolovoza, piše Vakula u vremenskoj prognozi HRT-a.