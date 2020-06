JE LI OVO DOVOLJNO JASNA PORUKA? ‘Spremni smo biti dio bilo koje Vlade, samo ne one u kojoj je Domovinski pokret’

HNS-ov ministar graditeljstva i prostornog uređenja objasnio je što stranka očekuje od parlamentarnih izbora, otkrio planove za koaliciju te zašto Blaženka Divjak nema njihovu iskaznicu

Predsjednik HNS-a te ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, unatoč sve većem broju zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, smatra da u predizbornoj kampanji treba izaći na teren i slušati ljude. Dodao je i da u izbornom procesu treba slušati i epidemiologe.

“Sigurno je da je neizbježno ponekad se rukovati, ali trebamo paziti. Prostora za slušanje ljudi ima i treba biti s ljudima na terenu. Ja mislim da svakako treba slušati epidemiologe, ako oni kažu da treba odgoditi izbore, onda ih treba odgoditi”, poručio je Štromar na N1 televiziji.

Osvrnuo se i na Škorinu izjavu o pobačaju silovanih žena te poručio da smo u 21. stoljeću i da moramo štiti sve ono što smo dostigli u demokratskom procesu do danas, a ne raspravljati o tome trebaju li žene i manjine imati svoja prava, jer su ona već dostignuta.

Katarina Peović iz Radničke fronte poručila je kako bi preraspodijelila štednje ljudi koji imaju više od 100.000 eura na računima, a Štromar smatra da ne bi mogao dići ruku da bi se ljudima oduzelo nešto što su stekli svojim radom.

ŠKORO O POBAČAJU: ‘Ako žena zatrudni nakon silovanja onda se mora dogovoriti s obitelji što će učiniti’

ŠKORO MISLI DA SU NJEGOVE RIJEČI IZVAĐENE IZ KONTEKSTA, ALI PONOVIO: ‘Normalno je da se žrtva nasilja savjetuje s obitelji’

Suradnja s HDZ-om teška, ali dobra odluka

Govoreći o nadolazećim parlamentarnim izborima, rekao je da prije tri godine ušli u Vladu i dodao da je to bila teška, ali dobra odluka. Osvrnuo se i na ankete koje HNS-u i ne daju puno razloga za optimizam te poručio da su one takve kakve jesu, no da izbori odlučuju. Dodao je da očekuje barem tri zastupnika u Saboru kako bi mogao formirati saborski klub. Odgovorio je i zašto ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak nije članica HNS-a.

“Ona je znanstvenica, ona je profesorica i HNS je njoj dao potpunu podršku da si izabere tim ljudi. Ona podržava HNS kao takav. Zajednički smo tim i mislim da ne trebaju svi ljudi biti u strankama koji se žele baviti politikom. Ona je 14. na listi, nema ona želju i volju da sjedi u Saboru i dobiva plaću”, rekao je Štromar.

BATINIĆ SMATRA DA BIRAČI NEĆE KAZNITI HNS ZBOG KOALICIJE S HDZ-OM: ‘Očekujemo tri do četiri mandata nakon izbora’

Nema koalicije sa Škorom

Istaknuo je kako koalicije HNS-a i Domovinskog pokreta sigurno neće biti: “Vidjeli smo na koji način komunicira. Veli nije ideologija, a samo se o ideologiji govori. S ekstremnim desničarima ni slučajno. S ekstremistima sigurno nećemo naše projekte moći odraditi.”

Osvrnuo se i na to da nitko ne razgovara s HNS-om o postizbornoj koaliciji. “‘Ajmo razgovarati o tome 6.7. kad će nas svi trebati i svi zvati”, poručio je ministar i dodao kako je HNS spreman biti dio bilo koje Vlade osim one u kojoj je Domovinski pokret.

HNS-U JE SVEJEDNO S KIM ĆE BITI U VLADI: ‘Sljedeća Vlada će biti najbolja jer će HNS sudjelovati u njoj’