JE LI OVO BILO DOVOLJNO ZA POKRETANJE ISTRAGE PROTIV BRKIĆA? ‘Vršio sam istragu njegove ljubavnice. Riječ je o…’

Izvor upućen u slučaj potvrdio je da se Vargi na teret stavlja da je određene podatke s računala Brkićeve supruge Karmen te još jedne ženske osobe učinio mimo njihova pristanka dostupnim Milijanu Brkiću i njegovom bratu

Potpredsjednika Hrvatskoga sabora Milijana Brkića, njegova brata, poduzetnika Josipa Brkića, Brkićeva kuma i bivšega vozača ministra Tomislava Tolušića, Blaža Curića te informatičara Franju Vargu, Policijski nacionalni USKOK (PNUSKOK) u sklopu kriminalističkoga istraživanja, prema neslužbenim podacima, tereti za djelo nedozvoljenoga presretanja računalnih podataka, navodno počinjeno još 2015. godine, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Ističu da je riječ tek o kriminalističkom istraživanju u kojemu su Brkić, Curić i Varga već ispitani kao osumnjičenici te policija još nije donijela odluku hoće li protiv njih podnijeti kaznenu prijavu, a navodno su se svi branili šutnjom.

BRKIĆ O OPTUŽBAMA DA JE ŠPIJUNIRAO MAILOVE BIVŠE SUPRUGE: ‘Sramotno u što su pojedinci pretvorili državne institucije’; Oglasila se policija

“Prema kaznenome zakonu, djelo nedozvoljenoga presretanja računalnih podataka čini onaj ‘tko neovlašteno presretne ili snimi nejavni prijenos računalnih podataka, uključujući i elektromagnetsku emisiju računalnoga sustava, ili drugome učini dostupne tako pribavljene podatke’, a za djelo je zapriječena kazna do tri godine zatvora. Međutim, koje točne inkriminacije PNUSKOK braći Brkić, Vargi i Curiću konkretno stavlja na teret, jučer je bilo gotovo nemoguće doznati”, piše Jutarnji.

Skidanje podataka sa supruginog računala

No, dodaju da im je izvor upućen u slučaj potvrdio da se Vargi na teret stavlja da je određene podatke s računala Brkićeve supruge Karmen te još jedne ženske osobe učinio mimo njihova pristanka dostupnim Milijanu Brkiću i njegovom bratu. To bi značilo da se Brkićima na teret stavlja poticanje Varge na nedozvoljeno presretanje računalnih podataka dok se Curiću kao i u slučaju afere SMS na teret stavlja pomaganje u navedenome djelu.

Podsjećaju da zbog tajnosti izvida, policija, osumnjičenici te njihovi branitelji ništa konkretno nisu željeli reći o sadržaju ovoga novog kriminalističkoga istraživanja.

Jutarnji piše i da su iz krugova bliskih Franji Vargi čuli da mu je PNUSKOK navodno nudio ulogu pokajnika, no da je on to odbio.

“Njegov odvjetnik Mario Poljak jučer takve tvrdnje nije demantirao, no rekao je da načelno izražava sumnju da je pokajništvo u konkretnome slučaju moguće zato što ne postoje zakonski uvjeti za takvo nešto. Curićev odvjetnik Krešimir Vilajtović je potvrdio samo daje Curić pozvan u svojstvu osumnjičenika”, piše Jutarnji list.

OTVORENA PREDISTRAGA PROTIV MILIJANA BRKIĆA: Navodno je presretao računalnu poštu bivše supruge; branio se šutnjom

Udar na obitelj ili opravdana istraga?

“Najveći misterij ostaje što je to točno osnova za pokretanje ovoga novoga kriminalističkoga istraživanja. Naime, premda je Varga u jednome trenutku na ispitivanju rekao, ali vrlo konfuzno: ‘Vršio sam istragu Milijanove ljubavnice. Zato mi je rečeno da sve maknem. Riječ je o… moram li imenovati?’, evidentno je da te tri rečenice ni približno nisu nikakav dokaz za pokretanje istraživanja, već se mora raditi o nekom sadržaju koji je pronađen u Varginim računalima koje je zaplijenila policija. Što je to točno, možda u ovome trenutku ne znaju ni sami osumnjičenici”, navodi dnevnik.

Dodaju i da su prve reakcije bliskih suradnika potpredsjednika Sabora i zamjenika šefa HDZ-a nakon što su u medije iscurile informacije da je Brkić ovih dana ispitan u policiji u svojstvu osumnjičenika zbog, navodnog, novog kaznenog djela, bile su, uglavnom, da je to udar na obitelj.

“U Brkićevom krugu smatraju daje posebno zanimljivo to što su ove informacije u medije puštene iz policijske predistrage, dok istovremeno sam Brkić i njegov odvjetnik nisu imali pravo uvida u policijski spis”, ističe Jutarnji list.