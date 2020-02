JE LI OVO BANDIĆEV ADUT KOJI JE SAČUVAO ZA IZBORE? Najavio gradnju ‘fantomskog megaprojekta’ od 300 milijuna kuna. Opet…

U izradi je projektno-tehnička dokumentacija za most koji je u planu još od 2007., a lokacijske dozvole se očekuju u travnju

U ladicama zagrebačkog Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, još od 2007. godine stoji idejni projekt Jarunskog mosta koji je sa suradnicima izradio pokojni šef Instituta građevinarstva Hrvatske Jure Radić. Tijekom godina gradnja tog mosta na zapadu metropole najavljivana je više puta.

Tri trase novog koridora

Zbog toga su ga građani prozvali “fantomskim projektom”, dok ga gradonačelnik Milan Bandić drži kao adut u vremenu prije izbora. No, na posljednjoj sjednici Skupštine, onoj na kojoj Generalni urbanistički plan nije dobio potrebnu potporu, Bandić je rekao kako je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu za pristupne ceste i novi most.

“Tražili smo lokacijske dozvole za tri dionice na trasi produžene Vrapčanske ulice, koja bi povezivala Ilicu s Jadranskom avenijom, a koja uključuje i sam most. Prva dionica, dužine 1500 metara, podrazumijevala bi gradnju mosta, druga dionica išla bi od mosta do Horvaćanske ceste i bila bi duga oko 1300 metara, a treća od Horvaćanske do Zagrebačke ceste i uključivala bi nadvožnjak koji bi išao iznad Zagrebačke avenije”, rekao je za Poslovni dnevnik pročelnik Ureda za izgradnju grada, Dinko Bilić.

Pripremne faze u tijeku

Pripremne faze koje prethode izgradnji mosta već su u jeku. Radi se projektno-tehnička dokumentacija, a lokacijske dozvole se očekuju u travnju. Nakon toga slijedi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

“Nakon izdavanja lokacijskih dozvola, bit će pokrenuta izrada parcelacijskih elaborata, a nakon njihove izrade i ovjere, projektno-tehnička dokumentacija za navedene dionice bit će dostavljena Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada na rješavanje imovinsko-pravnih poslova, što se očekuje potkraj ljeta ove godine”, potvrdio je Bilić i dodao kako je u planu za ovu godinu i izrada glavnog te izvedbenog projekta.

Na ovaj se potez gradska vlast odlučila nakon preuređenja rotora u Remetincu te kritika kako bi Jarunski most trebao rasteretiti prometno opterećenje na tom, najvećem raskrižju u Gradu. Time bi se stanovnicima zapadnog dijela grada omogućilo da zaobiđu rotor. Ovo je drugi put da je izdana lokacijska dozvola za projekt vrijedan oko 40 milijuna eura (oko 300 milijuna kuna). Prvi put je to bilo 2011. godine.