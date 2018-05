JE LI ON TODORIĆU ZABIO NOŽ U LEĐA? Bio je najpopularniji mladi menadžer, ključan Todorićev čovjek i kum njegovog sina. A onda je uslijedio pad

Nakon objave mailova ministrice Dalić, u prvi je plan ponovno iskočilo pitanje: Je li Ivan Crnjac zaigrao protiv Todorića i postao svjedok pokajnik

Ivan Crnjac, do sloma Agrokora slovio je za jednog od najpopularnijih hrvatskih menadžera mlađe generacije, Todorićevog miljenika, bio je financijski direktor, čovjek broj 2, a nakon sloma postao je prvi osumnjičenik da je zaigrao protiv Todorića, da je postao “svjedok-pokajnik”. Iako je nakon uhićenja, obrane šutnjom i blokade imovine, pao u sjenu zajedno s svima ostalima “stradalnicima” iz Agrokora, ponovno se našao u fokusu javnosti nakon objave mailova ministrice Dalić.

Nakon ovih mailova postaje jasno da je on bio ključna osoba iz kompanije koja je slala podatke u neformalni kružok ministrice Dalić. Kružok koji će kasnije, nakon donošenja lex Agrokora, dogovoriti unosne milijunske poslove na spašavanju Agrokora.

“Nije točno da sam te dokumente slao bez znanja Ivice Todorića. Istina je upravo suprotna, sve sam te dokumente slao nakon što bi mi Ivica Todorić kazao da ih pošaljem Martini Dalić, temeljem njihovog međusobnog dogovora. Tada su se pripremali i organizirali međusobni sastanci i ja sam bio posrednik između Ivice Todorića i Martine Dalić. Dakle, nisam radio ništa bez naloga predsjednika uprave Agrokora”, izjavio je za Jutarnji list Ivica Crnjac.



Todorićeva optužnica protiv Crnjca na blogu

Obrana bivšeg financijskog direktora Agrokora, nekoć bliskog suradnika Ivice Todorića, školskog kolege i kuma Ante Todorića, starijeg sina Ivice Todorića, tako se opet našla u rukama onog tko ne može posvjedočiti je li to točno, je li doista postojao dogovor Dalić-Todorić, i je li Ivica Crnjac zapravo samo ispunjavao naredbu tadašnjeg vlasnika. Uostalom, bi li Todorić sada rekao istinu, s obzirom da je u svojim prvim blogovima upravo izdvajao Crnjca kao “osumnjičenika” da je dio ekipe koja je počela raditi protiv njega.

Podsjetimo, Ivica Todorić je u ranoj fazi pisanja blogova tvrdio da je postojao tim koji se povezivao i radio na preuzimanju Agrokora. Tada je on posebno ukazivao na ekipu iz investicijske banke CAIB.

“Od ljudi iz CAIB-a koji su radili u Agrokoru prije Lexa bio je samo Ivan Crnjac, no on 2016. godine u svoj odjel zapošljava Vladu Bošnjaka, još jednog čovjeka iz CAIB-a. Nakon usvajanja Lexa u Saboru i postavljanja Ante Ramljaka za izvanrednog povjerenika, u Agrokor dolaze i drugi ljudi iz bivšeg CAIB-a: sam Ante Ramljak, Branimir Bricelj, Irena Weber, Draga Cukjati”, napisao je Ivica Todorić na svom blogu.

Još se u ljeto 2017. spominjao kao svjedok pokajnik

Tada je preko anonimnih izvora Ivan Crnjac poručivao javnosti da se pogrešno interpretira blog, i da je on i dalje u dobrim odnosima s Antom Todorićem. Činjenica jest, međutim, da Ante Todorić nije potvrđivao taj navod. Ivan Crnjac se već u ljeto 2017. spominjao kao potencijalni svjedok pokajnik, no, nakon što se u akciji uhićenja ključnih menadžera iz Agrokora pojavilo i njegovo ime, a on se nakon uhićenja branio šutnjom, smatralo se da i on dijeli istu sudbinu svih menadžera. Da nije “surađivao”.

Ovo otkriće u mailovima, međutim, ponovno stavlja pod lupu javnosti postupanje mladog menadžera. On je evidentno bio u neformalnoj skupini Martine Dalić koja je krojila sudbinu Agrokora. I evidentno je slao iz Agrokora povjerljive podatke. Je li on znao da podaci idu timu koji je stvarao model prema kojem će se kasnije izvlačiti visoki savjetnički honorari? Ili je slao podatke uvjeren da potpredsjednica Vlade razmatra modele pronalaska pomoći tada još uvijek Todorićevom Agrokoru?

Možda ga je Todorić ovlastio da šalje podatke jer se nadao novom kreditiranju, ali ga nije ovlastio da šalje podatke ekipi iz Texo Managementa. Valja podsjetiti da je značajan broj Agrokorovih kompanija u tom trenutku bio izlistan na burzi, a financijski direktor je slao podatke “trećim osobama”, izvan kompanije, potpredsjednici Vlade i jednom tada još nedefiniranom menadžeru iz male tvrtke, Texo Management, a ti su podaci onda kolali po privatnim mailovima i bili razmatrani u skrivenoj sobi restorana Fotić.

Je li Crnjac prešao u kontratabor?

Ako su podaci koje je izvukao Crnjac bili u rukama Ante Ramljaka, onda su mogli biti i u mnogim drugim rukama. Poznato je da se Ante Ramljak nalazio s predstavnicima američkog fonda Knighthead prije nego što je postao povjerenik, poznato je da je na izrazi zakona sudjelovala i brokerska kuća Interkapital čiji su fondovi imali dionice Agrokorovih kompanija. Dijeljene povlaštenih informacija moglo bi biti kazneno djelo, a dodatni krimen je činjenica da je potpredsjednica Vlade Martina Dalić to tražila od direktora privatne kompanije koja ima problem.

Ivan Crnjac, nekad pripadnik zagrebačke zlatne mladeži, dečko koji je s Antom Todorićem dijelio mnogo nevjerojatnih trenutaka, nezamislivih za njihove vršnjake iz nepovlaštenih obitelji, a onda i kum na njegovom raskošnom vjenčanju – tako se ponovno našao pod lupom javnosti, kao osoba koja je prešla u kontratabor, ali i osoba koja bi u eventualnoj istrazi DORH-a mogla imati ozbiljnih posljedica. Posljedica koje bi mogle zapečatiti karijeru donedavno jednog od najuspješnijih hrvatskim menadžera mlađe generacije.

Ivan Crnjac slom Agrokora dočekao je na mjestu financijskog direktora, ali iza njega je već bio dugogodišnji menadžerski staž u Agrokoru. Crnjac se zaposlio u Agrokoru 2005. godine, u Upravi tvrtke bio je od 2008. godine, a 2013. godine smatralo ga se ključnom osobom za preuzimanje Mercatora, što se smatralo jednom od najznačajnijih točaka razvoja Agrokora, ali i točkom početka kraja.

Bliske obiteljske veze s Todorićima

Obitelj Todorić i obitelj Ivana Crnjca vezane su dugogodišnjim prijateljstvom. Ivica Todorić bio je prijatelj s Ivanovim ocem, Božom Crnjcem, vlasnikom tvrtke Splendid, a kći Ivice Todorića, Iva Balent, bila je vezana prijateljskim vezama sa sestrom Ivana Crnjca, Danielom Gajski, vlasnicom restorana Dubravkin put. Revije koje su pratile život hrvatskih selebritija zabilježile su 2916. godine da su kumovi Todorić i Crnjac bili na krstarenju na Karibima.

Mediji su nakon sloma Agrokora zapazili da je još u veljači 2017. na privatnu kuću Ivana Crnjca na zagrebačkom Jabukovcu u zemljišnim knjigama stavljena “rezervacija” od sedam milijuna kuna, a onda se u rujnu 2017. zabilježila još jedna “plomba”: Pavao Zubak se upisao s pozajmicom od 3,9 milijuna kuna. Naravno da se pojavila sumnja da se radi o mogućem spašavanju privatne imovine od potencijalnih budućih postupaka.

S ove distance, nakon otkrića mailova ministrice Dalić, posebno je zanimljivo ovo što se zbilo u veljači. Bilo je to vrijeme Crnjakova dopisivanja i dostavljanja povjerljivih podataka. Po svemu sudeći, zlatne veze obitelji Crnjac-Todorić, nepovratno su pukle.