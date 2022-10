Plenkovićeva Vlada obećala je ono što smo već čuli puno puta - da će izgraditi stadion u Zagrebu. No, ne zna se ni kada će gradnja početi, hoće li to biti nacionalni ili Dinamov stadion, hoće li uopće biti izgrađen u Maksimiru, na mjestu postojećeg ili negdje drugdje. Znamo samo da će u tome financijski sudjelovati država i da će to platiti svi građani, kaže se u prilogu RTL Direkta.

"Ja očekujem da bude dinamično. Dinamičnije nego do sada, a 2023. je prilika da stvari pomaknemo s mrtve točke", rekao je o tome glasnogovornik Vlade Marko Milić dodajući da ne bi prejudicirao ni lokaciju ni iznos potreban za izgradnju.

Tomašević: Srušiti postojeći stadion

Dakle, jedino što se zasad zna jest da je postojeći stadion u Maksimiru - ruglo. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić, smatra da bi najbolje rješenje bila gradnja na mjestu postojećeg stadiona, ali da o tome mora odlučiti Grad Zagreb.

"Nama je u interesu da se gradi infrastruktura, a mi podržavamo i rekli smo da mislimo da bi bilo najbolje rješenje da se to napravi upravo na postojećem stadionu", kazao je Kustić za RTL.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže, pak, da u Zagrebu ne treba novi nacionalni stadion.

"Ono što Zagrebu treba jest da se postojeći stari stadion na Maksimiru sruši, jer je već 800 milijuna kuna uloženo u nešto što izgleda kao ruglo Europe i da se na tom mjestu izgradi novi stadion koji će koristiti Dinamo i reprezentacija kada igra u Zagrebu", rekao je i dodao da nikakav iznos nije spomenut, a ni rok u kojem bi se to dogodilo.

"To me dodatno iznenadilo, jer do sada Dinamo nikada nije govorio da je problem u novcu, nego u zemljištu, a to treba riješiti Grad", kazao je Tomašević.

Glasnogovornik Vlade kaže da u Banskim dvorima prvenstveno govore o izgradnji stadiona u Zagrebu za potrebe reprezentacije, a na kojemu bi igrao i Dinamo.

'Puno babica - kilavo dijete. Sve će se razvodniti'

Sportski novinar Zvonko Alač priznaje da mu na kraju ništa nije jasno.

"Čini mi se da Vlada želi nacionalni stadion. Oni žele nešto što zvuči jako, glasno. Ne mogu zamisliti HDZ-ovu Vladu da gradi neki skromni stadiončić, za 25, 30 tisuća ljudi, tu vidim nešto grandiozno i nacionalno", kazao je Alač za RTL.

A uz zagrebački stadion na nepoznatoj lokaciji, koji će možda biti nacionalni, a možda i ne, treba obnoviti i stadione u Splitu, Rijeci, Koprivnici i u Varaždinu.

"Neozbiljno je teška riječ, ali da, djeluje neozbiljno, jer moj dojam je - puno babica, kilavo dijete i da će se to sve razvodnit", smatra arhitekt Otto Barić.

Novinar Alač dodaje da kad sluša ono što govore Kustić i Milić, zvuči mu to kao katalog lijepih želja.