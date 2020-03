JE LI NORMALNO DA SE U ŠIBENSKU BOLNICU ULAZI BEZ KONTROLE? Tek nakon prvog zaraženog stiže ‘kontejner’ na ulaz i počinje stroži režim

Nakon što su nam se javili građani iz Šibenika i Knina sa sumnjom da njihove zdravstvene ustanove nisu spremne za galopirajući koronavirus razgovarali smo s ravnateljicama bolnica u Šibeniku i Kninu

Jesu li svuda u Hrvatskoj sve zdravstvene ustanove jednako spremne na epidemiju koronavirusa koja je sve intenzivniji? To je pitanje postavio i građanin (podaci poznati redakciji) koji nam je poslao fotografiju ulaza u Opću bolnicu Šibenik, u četvrtak, 19. ožujka. Bio je to dan kada je u Šibensko-kninskoj županiji već bio registriran jedan zaraženi, a dan poslije stigla je informacija i o drugoj osobi.

„Ovdje ulazi tko hoće i kako hoće. Nema nikakvog kontrolnog punkta vani ispred bolnice. Izgleda da u Zagrebu vrijede jedna pravila a kod nas druga. Baš ih briga. Može ući cijela momčad zaraženih i nikom ništa!“, govorio je uzrujani očevidac.

Ustvrdio je da je slična situacija i u Domu zdravlja u Kninu, ali i bolnici u Kninu. Na fotografijama je evidentno da nema vanjske trijaže, kontrolnog punkta kakvi su viđeni u reportažama kakve se prikazuju u centralnim informativnim emisijama na televizijama i građani su se s pravom pitali postoje li dvostruka pravila, odnosno, jesu li oni u Šibensko-kninskoj županiji zaboravljeni ili jesu li ravnateljstva lokalnih bolnica zaboravila pokrenuti organizaciju kakvu je najavio Krizni stožer u Zagrebu.

ŠTO JE HIDROKSIKLOROKIN? Američki predsjednik želi da se njime liječi koronavirus! ‘Moći ćemo lijek učiniti dostupnim gotovo odmah’

Poslana nam je i fotografija mlađeg muškarca, koji s maskom na licu čeka u dvorištu ispred hitnog prijema u bolnici u Kninu – da ga pokupi vozilo hitne pomoći. No, ravnateljica bolnice u Kninu (OVB “Hrvatski ponos”,Knin) , dr. Kristina Bitunjac, odlučno odbacuje tvrdnje da je to bio pacijent „sa sumnjom na koronavirus“. Kaže da je točno da oni nemaju vanjsku trijažu, odnosno, kontrolu onih koji ulaze u bolnicu vani, – ali i naglašava da oni imaju jedan jedini ulaz i komunikacija od 14. ožujka sa svima pristiglima ide prije svega preko parlafona. To je ta kontrolna točka u kojoj ispitaju one koji dolaze u bolnicu jesu li imali ikakvih sumnjivih kontakata ili imaju kakvih simptoma.

„U slučaju da bolesnik sumnjiv na koronavirus ipak dođe do Bolnice, odgovara na pitanja, osoblje kontaktira nadležnog epidemiologa i infektologa, te ako je potrebno- infektolog organizira prijevoz uz propisane mjere, a u suradnji sa Županijskom hitnom medicinskom pomoći. Kola Hitne medicinske pomoći su pripremljena, te sukladno sa stanjem na terenu i brojem intervencija organiziraju prijevoz. Ukoliko liječnik s hitnog bolničkog prijema procijeni da je bolesnik lošijeg općeg stanja, smiješta se u poseban izolacijski prostor odmah lijevo od ulaza, uz propisane mjere, do pristizanja prijevoza, a ravnatelju se na znanje daje izvještaj o događaju.

Bolnica ima i drugi ulaz, koji se može otvoriti prema potrebi. Ima i jasno postavljene upute na ulazu. Da bolesnici ne bi čekali dok se ne ispoštuje procedura, 16.03.2020.g. na inicijativu pomoćnice Ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite upućene prema Županijskom kriznom stožeru, osigurava se doprema i instalacija vojnog trijažnog šatora u krugu Bolnice, u koji bi se smjestio bolesnik do dolaska prijevoza, kao 4. punkt obrane. U navedenom slučaju ispoštovana je sva procedura, te se prema dosadašnjim informacijama nije pokazalo da smo imali bolesnika pozitivnog na koronavirozu.“, stoji u pisanom odgovoru ravnateljice iz bolnice „Hrvatski ponos“ u Kninu.

RUDAN ULIJEVA NADU: ‘Zaključali smo zemlju u pravom trenutku, time smo već sada spriječili vrlo velik broj zaraza’

Kninska bolnica mora ostati nekontaminirana

Ravnateljica kninske bolnice obrazlaže da oni već rade u posebnom režimu proteklih mjesec i pol dana, da je bolnica na vrijeme osigurala posebne izdvojene prostore za izolaciju, imenovala radnike za rad s bolesnicima itd. S obzirom da kninska bolnica nema infektologe ni odjel, 13.ožujka je dogovoreno da Bolnica u Kninu ne služi prihvatu, uzimanju briseva i uzoraka krvi, te hospitaliziranju bolesnika s koronavirusom, a opremu poput respiratora posudili su OB Šibenik, a Knin će prihvatiti bolesnike iz OB Šibenik koji nemaju koronavirus.

„Prije naše Bolnice bolesnici imaju 3 punkta na koja se mogu obratiti – nadležni liječnik opće medicine, hitna medicinska pomoć, te poseban punkt u Domu zdravlja, a sve kako bi se naša Bolnica, koja ima gotovo 2/3 kroničnih kreveta bolesnika teško pokretnih i s brojnim komorbiditetima, ostavila nekontaminirana. Navedeni su ranjiva skupina.“, naglašava ravnateljica Bolnice u Kninu.

Ravnateljica šibenske bolnice, dr. Sanja Jakelić, potvrđuje da oni nemaju vanjsku trijažu, ali da je u tijeku postupak organiziranja. Kaže da je vidjela da su pred nekim bolnicama dignuti šatori, ali oni u Dalmaciju trebaju sigurno “čvršće rješenje”. Vanjska trijaža spada u područje „zadatka povjerenim Domu zdravlja Šibenik“, a oni „sukladno epidemiološko situaciji pripremaju kontejner koji će biti smješten ispred Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice Šibensko-kninske županije“, a to bi se trebalo riješiti u petak, 20. ožujka 2020.

IBUPROFEN U DOBA KORONE: Prvo se govorilo da nije točno da šteti, a onda je WHO izdao upozorenje. Što je prava istina?

Ravnateljica: sve mjere provodimo po napucima HZJZ

Ravnateljica, dr. Jakelić odbija sumnje da je njihova bolnica ostala prohodna „kao kolodvor“ za sve vrste bolesnika, pa i potencijalno zaražene koronavirusom. Kaže da su od 24. siječnja 2020. započeli provedbu organizacijskih i ostalih mjera prema naputcima HZJZ-a, a nakon toga Kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Izradili su protokole postupanja na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, Hitnom pedijatrijskom prijemu, Odjelu infektologije i Hitnom ginekološkom prijemu. Protokoli su, naglašava ravnateljica, u više navrata prezentirani svim djelatnicima ustanove koji su u međuvremenu prošli edukacije kako bi zaštitili sebe i pacijente.

„U ustanovi je organiziran Odjel infektologije kao zasebna jedinica za pacijente oboljele od COVID-19 sa blažom kliničkom slikom, a zgrada Otorinolaringologije je ispražnjena te je formirana jedinica za pacijente oboljele od COVID-19 sa težom kliničkom slikom u kojoj su smješteni respiratori, operacijska sala i sve što je potrebno za takve pacijente. Ostale zdravstvene ustanove u Šibensko-kninskoj županiji kao što su domovi zdravlja, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije su poduzele sve potrebne mjere prema naputcima nadležnih tijela i međusobno su koordinirani i kroz rad Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije.“, stoji u pisanom odgovoru iz Opće bolnice Šibenik.

Na pitanja imaju li dovoljno zaštitne opreme, obje ravnateljice odgovaraju potvrdno, odnosno naglašavaju da imaju dovoljno zaštitne opreme i dezificijensa za zaštitu pacijenata i zdravstvenog osoblja.

I dr. Bitunjac i dr. Jakelić kažu da razumiju uznemirenost građana i propitivanje jesu li zdravstveni objekti u njihovoj blizini jednako spremni kao i oni koje gledaju na ekranima kao pokazne primjere iz Zagreba, no, tvrde – nema razloga za zabrinutost i paniku. S druge pak strane stoji činjenica da je do objave prvog zaraženog građanina u Šibensko-kninskoj županiji ulaz i pristup svim zgradama u Općoj bolnici Šibenik bio bez ikakve kontrole, kao i ulazi u domove zdravlja, te ne čudi da su građani pitali je li to baš tako kako treba.