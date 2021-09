Na dionici autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Jankomir i Zaprešić danas se vozi uz privremenu regulaciju prometa dvosmjerno zapadnim kolnikom, izvijestio je HAK. Jučer je na tom dijelu ceste nastao kaos jer je zbog konstrukcijskih problema na mostu Sava privremeno bila zatvorena autocesta između čvorova Jankomir i Zaprešić u smjeru Zagorja.

Zbog gužvi vozači su gubili sate kako bi s posla stigli do svojih domova, ali veći problem za vlasti je hoće li se tim mostom moći prometovati u budućnosti. Inženjer Mladen Krpan iz Autoceste Zagreb-Macelj rekao je jutros za N1 da se most ne raspada te da vozači mogu biti mirni.

'Dio se mora naručiti i proizvesti za most'

"Uočili smo jučer lagane vibracije na čeličnom dijelu mosta. Odmah je obavljen pregled, došlo je do popuštanja jednog ležaja na jednom dijelu čelične konstrukciju. Iz preventivnih razloga odmah smo zatvorili promet tj. istočni kolnik dionice Jankomir-Zaprešić. Odmah smo pokrenuli postupke da otvorimo promet kako se on i sad odvija. Ne možemo reći do kada će ovo trajati, intenzivno radimo na otklanjanju nedostatka, no taj dio se posebno mora naručiti i proizvesti za most. Ne možemo ga kupiti kao gotov proizvod. Projektanti i nadzorni inženjeri su ispod mosta, snimaju situaciju i u narednim danima ćemo imati relevantne informacije", rekao je.

Nakon potresa taj most je dva puta pregledan i ništa nije ukazivalo na neke probleme. "Nadzori su u tijeku, možda ćemo nakon njih imati razlog zbog čega je došlo do ovoga", rekao je Krpan.