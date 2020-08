JE LI MOGUĆE? Dubrovački ugostitelj zaražen koronavirusom, a nije prijavio radnike kao kontakte; Konobari pozitivni, a i dalje rade?

Slučaj iz Dubrovnika bi možda prošao ‘ispod radara’ da dvojica radnika nisu navodno razvili blaže simptome Covida-19, a i dalje dolaze na posao

Prije par dana jedan je ugostitelj iz Dubrovnika dobio pozitivne rezultate testiranja na koronavirus. Muškarac nije postupio onako kako je trebao te nije prijavio djelatnike s kojima je na poslu kontaktirao. Dubrovačkom dnevniku se obratila osoba koja je bliska djelatniku koji radi u jednom ugostiteljskom objektu čiji vlasnik je pozitivan na koronavirus.

Naime, osoba tvrdi kako je vlasnik bio u kontaktu s djelatnicima, no nije ih naveo kao bliske kontakte prilikom saznanja da je pozitivan na koronavirus. Kako ističe osoba čiji su podaci poznati redakciji Dubrovačkog dnevnika, zaraženi vlasnik je naveo samo nekoliko osoba, no ne i svoje zaposlenike.

Dva djelatnika imaju blaže simptome Covida, a svejedno rade?

Slučaj iz Dubrovnika bi možda prošao “ispod radara” da dvojica radnika nisu navodno razvili blaže simptome Covida-19, a i dalje dolaze na posao. Njihove obitelji i ljudi s kojima su u kontaktu su zabrinuti, a da bi se oni mogli testirati, mora ih se navesti kao bliske kontakte. Upravo to njihov poslodavac nije napravio.

Iako se nisu testirali te tako nije sto posto sigurno da su zaraženi, to se ne isključuje da se ne trebaju ponašati odgovorno, držati se distance i ne ići na neka veća okupljanja. No, i odgovornost na vlasniku lokala je velika, a jedan od razloga zašto nekoga od svojih zaposlenika nije naveo kao kontakte vjerojatno leži u strahu od zatvaranja. Propisivanjem samoizolacije za konobare tako bi ovaj ugostiteljski objekt ostao bez radne snage u vremenu kada se broje zadnji dani do kraja turističke sezone.

Dubrovački dnevnik saznaje kako je riječ o ugostitelju koji je vlasnik nekoliko kafića i restorana na području povijesne jezgre.

