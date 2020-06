JE LI MOGUĆE DA JE VIRUS OSLABIO I ŠTO TO ZNAČI? Riječki profesor je sve objasnio. Nažalost, nema baš dobre vijesti…

Novi koronavorus jako sporo mutira i za takvu prilagodbu životu u ljudima trebala bi mu desetljeća, ističe dr. Trobonjača koji upozorava da je opasno govoriti da virus slabi: ‘U idućim tjednima najvjerojatnije ćemo svjedočiti teškim kliničkim oblicima i neželjenim ishodima’

Zadnjih dana sve su glasnije teze kako je virus oslabio, a to je ustvrdio i ministar zdravstva Vili Beroš. Povoljnija klinička slika u odnosu na oboljele tijekom ožujka dodatno budi nagađanja kako je virus manje opasan, no pravi razlog može biti puno jednostavniji.

Dr.sc. Zlatko Trobonjača, dr.med., redovni profesor katedre za imunologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, objasnio je što zapravo znači mutacija virusa te zašto je praktički nemoguće da se novi koronavirus toliko brzo prilogadio životu u ljudima.

U interesu virusa je da domaćín što slabije oboli

„Je li SARS-CoV-2 virus oslabio? Kako bi se uopće slabljenje virusa moglo manifestirati? Slabljenje virusa moglo bi se manifestirati bolešću sa blažim simptomima i povoljnijim ishodima, što znači sa manje ostataka bolesti i sa manjom smrtnošću. To se zaista može dogoditi ukoliko bi se virus bolje prilagodio biologiji čovjeka i biologiji stanica u kojima se virus množi, što bi pak značilo da nema jako citopatogeno djelovanje, ne izaziva smrt stanica i razvija mehanizme izbjegavanja ili subverzije djelovanja imunosnog sustava. To bi također značilo da bi infekcija mogla proći sa manjim oštećenjima i bez smrti domaćina“,počinje profesor.

„U dugoročnoj evoluciji i životnom ciklusu virusa to je povoljnost i prednost jer bi se u tom slučaju s jedne strane virus teže prepoznavao, napadao i eliminirao imunosnim mehanizmima a s druge strane preživljavanjem domaćina imao više vremena i više šansi da se prebaci na drugu jedinku. Primjerice, neki se virusi teško šire u ljudskoj populaciji jer su preagresivni, izazivaju tešku bolest i smrt domaćina prije no što uspiju prijeći na drugu jedinku.

‘SARS CoV-2 praktički zanemarivo mutira’

Ova evolucijska prilagodba događa se temeljem mutacija u virusnom genomu čime nastaju virusne forme otpornije na djelovanje selekcijskog tlaka pa time stječu prednost u životnom ciklusu u odnosu na slabije prilagođene virusne forme, pri čemu bolje prilagođene forme opstaju, a lošije prilagođene propadaju. To je u osnovi temelj evolucije svih živih bića pa tako i virusa.

Prema tome, očigledno je da je dinamika evolucijske prilagodbe u izravnoj vezi sa dinamikom nastanka mutacija u genomu virusa. SARS-CoV-2 virus relativno sporo mutira. Izolirane forme virusa u odnosu na izvorni virus iz Wuhana imaju maksimalno tridesetak mutacija, a forme iz hrvatske populacije desetak do petnaest (nextstrain.org). To je u virusnoj evoluciji praktički zanemarivo, pogotovo ako te mutacije pogađaju one dijelove virusnog genoma koji nisu važni za replikacijski ciklus virusa.

Za prilagodbu čovjeku, trebala bi mu deseci, ako ne i stotina godina

SARS-CoV-2 je zoonotski virus, odnosno svojstven je životinjama i relativno slabo prilagođen biologiji čovjeka, zbog čega i izaziva nekakvu “čudnu” bolest. Ovom dinamikom mutacija SARS-CoV-2 virusu trebalo bi vjerojatno više desetaka ili stotina godina (ako ne i više) kruženja među jedinkama za evolucijsku prilagodbu biologiji čovjeka i nemoguće je očekivati da se to dogodi u par mjeseci. Zato SARS-CoV-2 virus nije “oslabio”.

U idućim tjednima, najvjerojatnije ćemo gledati teške kliničke slike

Virus je isti, i mi smo isti, pa je i COVID-19 bolest ista kakva je bila prije par mjeseci. Nije dobro izazivati prekomjernu paniku među ljudima, ali nije ih dobro niti prekomjerno relaksirati neutemeljenim podatcima o slabljenju virusa. To može rezultirati nepotrebnim opuštanjem građana i širenjem epidemije. Dojam o slabljenju virusa može biti posljedica činjenice da je zahvaćena mlađa populacija, koja i inače oboljeva od blažih oblika bolesti ili činjenica da se još nisu razvile komplikacije kod inficiranih osoba u ovom drugom valu, za što je potrebno obično sedam do deset dana (ili više) od početka bolesti.

Zato ćemo u idućim tjednima najvjerojatnije svjedočiti teškim kliničkim oblicima ove bolesti i neželjenim ishodima naročito među našim starijim i kroničnim bolestima zahvaćenim sugrađanima. Zato su oprez i sve epidemiološke mjere i dalje izuzetno važne da se izbjegne infekcija”, zaključuje dr.sc. Zlatko Trobonjača.

