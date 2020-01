JE LI MOGUĆE DA ĆE ‘SKIJAŠI’ ODLUČITI TKO ĆE BITI PREDSJEDNIK?! Riječ je o 65.000 birača: ‘Namjerno su manipulirali datumom izbora’

Politolog Višeslav Raos navodi kako nema jasne empirijske potvrde da izostanak skijaša s glasanja može imati odlučujući utjecaj na ishod izbora, premda se može jasno reći da se radi pretežito o biračima lijevog centra, sa sjevera i zapada Hrvatske

Čini se da će Hrvatska za drugi krug predsjedničkih izbora 5. siječnja imati najmanje 65.000 birača manje koliko će ih, prema procjenama Jutarnjeg lista, izbore dočekati u nekim od poznatih europskih skijališta. Naime, u prvom skijaškom tjednu na skijanje bi moglo otići oko 110.000 građana; baza je to od 70 do 80 tisuća osoba s pravom glasa s obzirom na to da trećina otpada na djecu i maloljetnike koji nemaju pravo glasa. Prema podacima Ministarstva uprave i Državnog izbornog povjerenstva, do zakonom propisanog roka za glasanje u inozemstvu uz pomoć potvrde prijavilo se 5095 birača koji će u to vrijeme boraviti izvan Hrvatske. Oduzimanjem tih 5000 glasača od procijenjenih 70 tisuća “skijaša”, dolazi se do oko 65.000 otpalih glasova zbog godišnjih odmora, odnosno skijanja.

Zato i ne čudi što je Zoran Milanović od početka kampanje Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću javno zamjera što će drugi krug izbora pasti baš na prvi skijaški vikend. Kako piše Jutarnji list, u njegovu timu očito su procijenili da bi im u slučaju tijesne bitke i taj korpus birača mogao biti iznimno važan. SDP je, naime, kao dio predizborne strategije imao i uporno naglašavanje da je termin drugog kruga izbora problematičan.

Politolog Višeslav Raos kazao je za Jutarnji list kako nema jasne empirijske potvrde da izostanak skijaša s glasanja može imati odlučujući utjecaj na ishod izbora, premda se može jasno reći da se radi pretežito o biračima lijevog centra, sa sjevera i zapada Hrvatske i napominje kako Milanovićeva kampanja da glasači odustanu od skijanja nije bila uspješna, odnosno da su od njegova poziva veći utjecaj na birače putnike imali štrajk učitelja i neodgovarajuće vremenske prilike.

No, komunikolog Gordan Turković smatra kako je tvrdnja da skijaši pripadaju lijevom spektru nedokazana i problematizira to što stožeri stranaka dosad nisu napravili ozbiljnije i detaljnije analize ovog biračkog tijela.

SKIDAJU SE RUKAVICE U KAMPANJI; Analitičar jasan: ‘Bilo bi mi iznenađenje da pobijedi Grabar-Kitarović. To bi onda značilo još nešto’

‘Za ishod izbora bit će ključna metropola’

“Stožeri kandidata ne bi se trebali baviti glasačima skijašima nego onima koji su u zemlji. U tom smislu, zadatak Kolinde Grabar-Kitarović je maksimizirati rezultat u Dalmaciji i Slavoniji, a Zorana Milanovića onaj u Istri, kao i zadržati što veću razliku na području Zagreba”, kazao je Turković Jutarnjem listu i napomenuo da će metropola biti ključna za ishod izbora.

“U stožeru Grabar-Kitarović to su shvatili, a na društvenim mrežama ovih dana pojačano se ide s plaćenim oglasima upravo prema zagrebačkim biračima”, tvrdi Turković.

Stožer Zorana Milanovića, pak, bio je poprilično jasan po ovom pitanju.

“To je rezultat manipulacije datumom izbora od strane HDZ-ove Vlade s ciljem da se dijelu hrvatskih građana onemogući izlazak na izbore i ostvarenje njihovog glasačkog prava”, kazali su iz Milanovićevog stožera za Jutarnji list.

ŠTO AKO KOLINDA POBIJEDI? Analitičar je uvjeren: ‘Osramotit će ulogu predsjednika države do krajnjih granica. Ali, nije to ni loše…’