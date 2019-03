JE LI MINISTRICA ŽALAC TREBALA DATI NEOPOZIVU OSTAVKU? Rezultati ankete među HDZ-ovim biračima nadasve su zanimljivi

Većina građana, njih 88 posto, ne može se sjetiti niti jednog političara koji je samoinicijativno dao ostavku na svoju dužnost

Premijer Andrej Plenković trebao je prihvatiti ostavku ministrice Gabrijele Žalac, koja je sudjelovala u prometnoj nesreći s nevažećom vozačkom dozvolom u kojoj je ozlijeđena djevojčica. Smatra to 52 posto ispitanika, njih 39 posto misli suprotno, dok njih 9 posto ne zna.

Istodobno, ne mandat na raspolaganje, već neopoziva ostavka ministrice Žalac ono je ispravno za većinu ispitanika, točnije njih 55 posto. Ipak, njih 38 posto misli suprotno, a 7 posto ne zna. Zanimljivo, među biračima HDZ-a protiv neopozive ostavke je njih 50 posto, ali isto tako i visokih 37 posto misli da je ministrica trebala dati ostavku. Ne zna njih 12 posto, piše Dnevnik.hr.

Tko su političari koji su samoinicijativno ponudili ostavke?

Većina građana, njih 88 posto, ne može se sjetiti niti jednog političara koji je samoinicijativno dao ostavku na svoju dužnost. Slijedi Radimir Čačić, za kojeg 4 posto građana zna da je dao ostavku, tu je i Ana Stavljenić Rukavina za koju zna 3,6 posto, a ostavke Milana Bandića sjeća se 1,1 posto ispitanika, dok se ostavke koju premijer nije prihvatio, a dao ju je Damir Krstičević sjeća 1 posto ispitanika.

Čije ministarske ostavke su tražene?

Zbog stanja u zdravstvu ostavku treba podnijeti ministar Kujundžić – to misli 64 posto birača, a protiv je 24 posto, dok ne zna njih 12 posto. Zbog kraha sustava socijalne skrbi ostavku bi trebala dati i ministrica Murganić – misli to 57 posto ispitanika, njih 30 posto je protiv, a ne zna njih 13 posto. Zbog svojih veza s Agrokorom, gdje je radio, ostavku treba dati Zdravko Marić – misli to 56 posto ispitanika, protiv je njih 32 posto, dok ne zna njih 12 posto. Nakon bezuspješne kupovine aviona ostavku ministra Krstičevića zaziva 53 posto ispitanika, protivi joj se njih 38 posto, dok ne zna njih 9 posto.

A što kažu birači HDZ-a?

Da su trebali dati ostavku na svoju dužnost, kada se pitaju birači HDZ-a, misli 41 posto ispitanika u slučaju ministrice Murganić, a njih 38 posto u slučaju Kujundžić. Da je ostavku trebao dati i ministar Zdravko Marić misli 38 posto ispitanika, a kada je u pitanju ministar Krstičević, 27 posto birača HDZ-a misli da je on trebao dati ostavku.