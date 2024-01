Predsjednik Republike Zoran Milanović je u izjavi za medije u Splitu, između ostalog, za novog ministra gospodarstva Damira Habijana rekao da je gej.

"To su pitanja osobne intime, nekakvih osobnih opredijeljena i zadatosti, jel‘ netko gej il nije ili šta je. Htio ga je kaštigati zato što je gej. U tim stvarima ne sudjelujem. Pa Habijan je gej. Pa to je kako da kažem… Nije čovjek u ormaru, živi normalan život. Novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej, to nije dovoljno, to ne znači ništa, ali ako želiš da se to zna, i da imaš pride, da imaš kolonu ponosa, okej", rekao je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gruba povreda privatnosti

Milanovićevu izjavu komentirala je za Jutarnji list odvjetnica Vesna Alaburić, koja se u zastupanju novinara i medija često bavi pitanjem granice zadiranja u nečiju privatnost.

"Ovo što je učinio predsjednik Zoran Milanović je, bez ikakve dileme, gruba povreda Habijanove privatnosti. Seksualna orijentacija spada u strogu privatnost i nju javno deklarirati može samo osoba o kojoj se radi. Kad se jednom ta osoba "outa", to jest kad sama javno deklarira svoju seksualnu orijentaciju, onda se informacija o tome može koristiti u javnom prostoru.

Također je bitan i kontekst u kojem se javno iznosi nečija spolna orijentacija. Ako se to čini bez suglasnosti osobe o kojoj je riječ, onda mora postojati vrlo snažan javni interes. To primjerice može biti situacija kad je neki dužnosnik zbog svoje seksualne orijentacije meta ucjene, pa ga se ucjenom prisiljava na koruptivna djela. U takvoj bi situaciji primjerice bilo u javnom interesu objaviti njegovu seksualnu orijentaciju i bez njegove suglasnosti jer bi se na taj način spriječila ucjena i korupcija. Javni bi interes prevagnuo nad zaštitom njegove privatnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, u Habijanovu slučaju nije postojao nikakav javni interes da predsjednik Milanović javno iznese podatak koji je iznio, ako je to što je ustvrdio, uopće točno. Zato Milanovićeva izjava predstavlja grubu povredu Habijanove privatnosti i spada u elementarnu nepristojnost", kazala nam je Vesna Alaburić.

POGLEDAJTE VIDEO: Što građani kažu o Milanovićevom outanju Habijana: 'Njemu je u krvi da se ruga drugim ljudima'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I župan Stričak osudio Milanovićev istup

Varaždinski župan Anđelko Stričak (HDZ) oštro je u petak osudio izjavu predsjednika Zorana Milanovića o seksualnoj orijentaciji ministra Damira Habijana te pozvao udruge civilnog društva, GONG i institucije da također osude „taj Milanovićev ispad”.

Milanović je danas u Splitu komentirao golišave fotografije bivšeg i sadašnjeg ministra Darka Milinovića i Damira Habijana, koje je objavio bivši ministar zdravstva, te rekao: "Šta, htio ga je kaštigat zato što je gej." Na upit novinara ponovio je: "Pa, Habijan je gej".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Od predsjednika RH ništa novog. Nije ga briga za standard građana, za gospodarski rast, za međunarodni ugled države, za funkcioniranje institucija…", reagirao je Stričak na Facebooku ustvrdivši da to i nije "pravo pitanje".

Pravo je pitanje, kaže, gdje su sada brojne udruge civilnog društva, „moralne vertikale” iz GONG-a ili Centra za mirovne studije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gdje su odjednom sve nestale? Čekaju li mig iz SDP-a ili Možemo, odobrenje Peđe Grbina i Ivane Kekin da osude taj ispad?", upitao je župan Stričak u objavi na Facebooku.

Milanovićev istup o Habijanu prethodno je danas osudio i premijer Andrej Plenković.