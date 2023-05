Stručnjakinja za vanjsku politiku i dugogodišnja novinarka Mirjana Rakić komentirala je za Danas.hr RTL-a krunidbu britanskog kralja Charlesa III te izostanak našeg predsjednika, Zorana Milanovića, na tom događaju.

Na pitanje, u kojem će smjeru novi kralj voditi britansku monarhiju, Rakić kaže kako je Charles III od svoje pokojne majke, kraljice Elizabete II, dobro naučio razdjelnicu između politike i monarhije te će se toga držati i dalje. Novi kralj usmjeren je tako prema fondaciji za nadarenu djecu i prema ekologiji, gdje zagovara i razne pokrete i zaštite.

Rakić sumnja da će Charles III inicirati Vladi zakone jer to nije njegova funkcija, ali će se i dalje oslanjati na ono što je do sada pokretao. "On je jako radišan, to svi tvrde, neće se zaustaviti samo krunidbom", kaže Rakić.

Komentirajući prosvjede na dan krunidbe, Rakić kaže da je to logično, jer u demokraciji uvijek postoje oni koji se nečemu protive. Ipak, smatra da to ga više neće biti.

"Jer, dvije su senzacije - jedno je parada, drugo je kiša, o tome svi govore i na ulicama su se našli baš oni koji su zainteresirani da to vide, da sudjeluju. Televizija je jedno, a biti uživo negdje je njima bilo drugo", smatra.

'A što ako obolite?'

Iako je sama ceremonija bila tradicionalna, bilo je i puno elemenata modernog doba.

"To je jedna povijesna priča koja je bila pred očima svih nas", kaže Rakić. "Ono što je bilo da je ona bila smanjena, u manjem obimu, tu je Charles napravio iskorak i odabir glazbe koji je bio izuzetan dobar", dodaje.

Kaže da su brojni svjetski državnici svojim dolaskom pokazali poštovanje.

"Kad vas se pozove na takav jedan vjerski obred, onda se odazovete ako ste u mogućnosti i dolazite. Rusija i Bjelorusija nisu pozvane radi diplomatskih odnosa", ističe Rakić.

O izostanku našeg predsjednika Zorana Milanovića kaže da nije u pitanju pokazivanje nepoštovanja.

"A što da obolite? Tu u ovom slučaju je bilo pitanje avion koliko ja znam, ja ne znam uopće kako se organiziraju putevi predsjednika, što je protokol, na koji način vi kupite kartu. Predsjednik je ipak netko drugi i neka druga pravila su", kaže Rakić.