JE LI KRSTIČEVIĆ LAGAO O AVIONIMA? ‘Rekao mi je da dođem kod njega i da će mi pokazati izvješće. Sada se ispostavilo da toga nema’

Hrvatska javnost zatečena je informacijom da SAD, odnosno američki ministar obrane James Mattis, ne dopušta Izraelu prodaju 12 borbenih aviona F-16 C/D Barak Hrvatskoj. Iznenađenje je tim veće što je kupnja rabljenih borbenih zrakoplova koje su Izraelci prije 30 godina nabavili od SAD-a i potom ih preinačili, hrvatskoj javnosti već bila predstavljena kao "posao stoljeća".

Hrvatska javnost zatečena je informacijom da SAD, odnosno američki ministar obrane James Mattis, ne dopušta Izraelu prodaju 12 borbenih aviona F-16 C/D Barak Hrvatskoj. Iznenađenje je tim veće što je kupnja rabljenih borbenih zrakoplova koje su Izraelci prije 30 godina nabavili od SAD-a i potom ih preinačili, hrvatskoj javnosti već bila predstavljena kao “posao stoljeća”.

Povrh svega, ministar obrane Damir Krstičević, koji je u ovom sada ozbiljno uzdrmanom poslu vodio glavnu riječ, tvrdio je da osim zrakoplova kojima ćemo obnoviti borbenu eskadrilu, Hrvatska dobiva i strateško partnerstvo s Izraelom.

‘Ovo može biti pogubno za državni proračun’

Prema onome što su objavili izraelski mediji, tamošnjoj vladi SAD-a moraju odobriti prodaju ovih zrakoplova Hrvatskoj. Izraelci su u te zrakoplove ugradili svoje, inače vrlo napredne elektroničke sustave, što znači da bi ih oni i servisirali. Amerikancima se takav scenarij očito ne sviđa jer ipak je riječ o izvorno njihovu proizvodu. K tomu, SAD je i sudjelovalo, s ponudom svojih aviona, na natječaju za obnovu hrvatske borbene eskadrile.

Danas se oglasila i američka strana poručivši da su “tijekom pregovora bili dosljedni i jasni vezano uz tehničke uvjete pod kojima bi pristali na sklapanje ugovora” Izraela i Hrvatske. Iza ove priče, prema pisanju Jutarnjeg lista koji se poziva na izvore iz Vlade, stoji i proizvođač aviona, kompanija Lockheed Martin, koji traži da se u avione koje Izrael kani prodati Hrvatskoj ugradi njihova oprema, a ne da Izraelci zarađuju na njihovom proizvodu. SDP-ov zastupnik u Hrvatskom saboru i član saborskog Odbora za obranu, Franko Vidović, kazao nam je ovim povodom kako je od samog početka u ime SDP-a upozoravao na moguće komplikacije s američkom administracijom i Lockheed Martinom.

“Na moje konkretno pitanje postavljeno 28. ožujka ove godine u emisiji “Otvoreno” na HRT-u – posjedujemo li privolu Lockheed Martina za nabavu F-16 od Izraela – ministar Krstičević je rekao da ima sve dokumente o tome i da čak mogu doći k njemu u ured vidjeti ih. Sada se ispostavilo da toga baš i nema. Ovo je, nažalost, situacija koja može biti pogubna za državni proračun”, kazao je Vidović za Net.hr.

Krstičević uvjeravao da Lockheed Martin podržava projekt

U spomenutoj emisiji “Otvoreno” Vidović je zapravo upitao načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH generala Mirka Šundova ima li Hrvatska podršku SAD-a i Lockheed Martina za nabavu zrakoplova F-16 od Izraela. Kada je general Šundov počeo petljati s odgovorom (“Radit ćemo na tome. To je proces koji traje…”) ubacio se ministar Krstičević, koji je također bio gost “Otvorenog” te samouvjereno odgovorio Vidoviću: “Ja imam to izvješće. Možete doći k meni ujutro, prije sjednice Vlade u 8 sati. Ja ću vam pokazati to izvješće, znači od tvrtke Lockheed Martin da ta tvrtka podržava ovaj projekt.”

No, koliko je Krstičević proljetos bio glasan i oduševljen kada je izbor za nabavu borbenih zrakoplova pao na Izrael i njihove rabljene i prerađene F-16-ice, toliko je prema javnosti bio tih i suzdržan kada je posao očigledno zapeo u slijepu ulicu. Prije nekoliko tjedana u Bruxellesu je izjavio da je ugovor između Izraela i Hrvatske gotov i da se čeka odobrenje američke vlade te da je “hrvatska strana učinila sve što je mogla.” Sada su oko svega nastali ozbiljni problemi, a prve neslužbene informacije o sukobu Izraela i SAD-a donio je ugledni američki portal Axios.

“Cijeli je postupak vođen netransparentno, a nije bilo jasno niti koji su ciljevi. U jednom trenutku ispalo je da kupujemo strateško partnerstvo, a ne avione. Nama je interes obnoviti ratno zrakoplovstvo što smo svi bezrezervno podržali u Saboru, ali ne kupnju strateškog partnerstva s Izraelom. Mi svoje strateške partnere imamo. Oni su u NATO-u i Europskoj uniji. Na koncu, nama je i SAD strateški partner”, kaže Franko Vidović.

‘Neću reći da netko laže, ali ovo je sve klimavo…’

Nakon što je u ožujku objavljena odluka da je za obnovu borbene eskadrile odabrana ponuda Izraela, spominjalo se da će ugovor biti potpisan u ljeto. No, osim dolaska tri izraelska F-16 Baraka koji su nadlijetali Knin 5. kolovoza, tijekom proslave obljetnice Oluje, ugovor ljetos nije bio potpisan. Potom se spominjao neki jesenski rok, a onda je u listopadu ministar obrane poslovično konfuzno pokušao objasniti kako stoje stvari:

“Bolje potrošiti i koji mjesec više, a da taj proces pripreme ugovora bude profesionalan, odgovoran, transparentan… Ako si sve postavio profesionalno, onda je ta provedba… ne bi trebalo biti nikakvih problema.” Koncem listopada direktor Glavnog stožera Oružanih snaga RH, viceadmiral Robert Hranj u razgovoru za Večernji list nakon vojne vježbe “Velebit 18” dao je naslutiti da sve ne teče glatko: “Svaki proizvođač borbenih sustava, kao i kod aviona F-16, obvezuje kupca da on bude tzv. krajnji korisnik, u ovom slučaju Izrael. Želite li vi kasnije preprodati taj sustav, mora postojati o tome i suglasnost proizvođača (…) To je proces između SAD-a, Izraela i Hrvatske. Očekujemo da će se to uskoro formalizirati i onda ćemo potpisati ugovor.”

“Očito smo se našli pred potpisom ugovora. Ja ne znam, a ne zna ni javnost što u njemu piše. Doduše, postoje neke stvari koje javnost i ne mora znati oko ovakvih stvari, ali postoje i one opće koje bi svi trebali znati, a ne znamo. Sada je vidljivo da je cijeli postupak pogrešno vođen. Volio bih da se sada taj posao odvije do kraja, ali se bojim, s obzirom na sve okolnosti, kolika će biti šteta za državni proračun. Jutros sam Vladi uputio dva pitanja vezana uz ovu situaciju. Radi se o tome da je ministar Krstičević tvrdio da posjeduje dokument Lockheed Martina koji govori o stanju tih aviona. Neću reći da netko laže, ali očito je sve to na klimavim nogama”, kazao nam je Vidović.

‘Zašto smo odlučili kupiti robu iz druge ruke?’

Američko veleposlanstvo u Zagrebu danas je priopćilo da s Hrvatskom i Izrealom surađuje na pronalasku prihvatljive opcije koja bi omogućila potvrdu ugovora o kupoprodaji izraelskih zrakoplova F-16, nakon što su se u izraelskim medijima pojavile informacija da Amerika blokira taj posao. Nakon svega, ponovno se postavlja pitanje koje se proljetos činilo apsolviranim: je li pametno kupovati 30 godina stare borbene zrakoplove, i to “iz druge ruke”.

SDP-ovac Vidović napominje kako održavanje polovnih zrakoplova iziskuje mnogo veće troškove te da za shvatiti to “ne treba biti pilot niti neki poseban stručnjak.”

“Govorio sam od početka da ne vidim dobar razlog zašto nismo išli na kupnju novih borbenih aviona nego polovnih koje, kada ih iskoristimo, nikome više ne možemo prodati. Također, pitanje je zašto kupujemo robu iz druge ruke, a ne od samog proizvođača koji je proizveo tu tehnologiju. Na kraju krajeva, taj se proizvođač i javio na natječaj. Dakle, mnogo je pitanja na koja nismo dobili odgovore, ali je u magli uspjeha nakon odluke o nabavi borbenih aviona sve to palo u drugi plan. A sada, evo, vidimo da na vidjelo izlaze problemi, s tim da bi ih moglo biti još”, zaključio je Vidović, SDP-ov član saborskog Odobra za obranu.

